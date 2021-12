Estas son las películas de 10 categorías que buscarán el Oscar 2022

Al igual que el 2022, la temporada de premios está prácticamente a la vuelta de la esquina con el objetivo de llegar a la premiación más importante de la industria cinematográfica. Los premios Oscar comienzan a tomar forma y ahora, conocemos a algunas de la cintas que buscan la estatuilla en un nuevo filtro rumbo a la nominación.

Este martes 21 de diciembre, la Academia de las Artes y Ciencias cinematográficas dio a conocer las shortlists (o listas cortas) de 10 categorías de la premiación que se llevará a cabo el próximo mes de marzo. Ahora, solo falta ver un filtro más para conocer a las finalistas que buscarán el reconocimiento en la ceremonia 94 del evento.

Tenemos shortlist rumbo a los Oscar 2022

La mesa está prácticamente puesta para que se lleven a cabo los Oscar 2022. Lo único que falta es definir por completo a los nominados. Por ello, se acaba de dar a conocer las listas cortas en 10 categorías de la premiación número 94 de la Acadamia, misma que se llevará a cabo el 27 de marzo del año entrante.

En ese sentido, hay que recordar que las películas que aparecen en estas listas cortas (o shortlists) aún no son las nominadas definitivas. Se realizará una votación más de entre las cintas que les mostraremos a continuación, para luego anunciar el 8 de febrero a las nominadas y nominados que buscarán la estatuilla eventualmente.

Película Documental

**De 138 películas postuladas, 15 entran a la lista corta.

“Ascension”

“Attica”

“Billie Eilish: The World’s a Little Blurry”

“Faya Dayi”

“The First Wave”

“Flee”

“In the Same Breath”

“Julia”

“President”

“Procession”

“The Rescue”

“Simple as Water”

“Summer of Soul (…Or, When the Revolution Could Not Be Televised)”

“The Velvet Underground”

“Writing with Fire”

Cortometraje documental

**de 82 cortometrajes psotulados, entran 15 a la lista corta

“Águilas”

“Audible”

“A Broken House”

“Camp Confidential: America’s Secret Nazis”

“Coded: The Hidden Love of J. C. Leyendecker”

“Day of Rage”

“The Facility”

“Lead Me Home”

“Lynching Postcards: “Token of a Great Day”

“The Queen of Basketball”

“Sophie & the Baron”

“Takeover”

“Terror Contagion”

“Three Songs for Benazir”

“When We Were Bullies”

Película internacional

** De 92 películas postuladas, entran 15

Austria, “Great Freedom”

Belgium, “Playground”

Bután, “Lunana: A Yak in the Classroom”

Dinamarca, “Flee”

Finlandia, “Compartment No. 6”

Alemania, “I’m Your Man”

Islandia, “Lamb”

Irán, “A Hero”

Italia, “The Hand of God”

Japón, “Drive My Car”

Kosovo, “Hive”

México, “Prayers for the Stolen” (Noche de fuego)

Noruega, “The Worst Person in the World”

Panamá, “Plaza Catedral”

España, “The Good Boss”

Mejor Maquillaje y peinado

** La shortlist (lista corta) se compone de 10 películas. La lista se volverá a acortar próximamente para tener a las nominadas definitivas.

“Coming 2 America”

“Cruella”

“Cyrano”

“Dune”

“The Eyes of Tammy Faye”

House of Gucci”

“Nightmare Alley”

“No Time to Die”

“The Suicide Squad”

“West Side Story”

Mejor banda sonora

**De 136 postuladas, solo avanzan 15 a la lista corta que se volverá a reducir próximamente.

“Being the Ricardos”

“Candyman”

“Don’t Look Up”

“Dune”

“Encanto”

“The French Dispatch of the Liberty, Kansas Evening Sun”

“The Green Knight”

“The Harder They Fall”

“King Richard”

“The Last Duel”

“No Time to Die”

“Parallel Mothers”

“The Power of the Dog”

“Spencer”

“The Tragedy of Macbeth”

Mejor canción original

** De 40 canciones, la lista corta/shortlist se queda con 15. La lista se volverá a reducir próximamente.

“So May We Start?”de Annette

“Down To Joy” de Belfast

“Right Where I Belong”de Brian Wilson: Long Promised Road

“Automatic Woman” de Bruised

“Dream Girl” de Cinderella

“Beyond The Shore” de CODA

“The Anonymous Ones” de Dear Evan Hansen

“Just Look Up” de Don’t Look Up

“Dos Oruguitas” de Encanto

“Somehow You Do” de Four Good Days

“Guns Go Bang” de The Harder They Fall

“Be Alive” de King Richard

“No Time To Die” de No Time to Die

“Here I Am (Singing My Way Home)”de Respect

“Your Song Saved My Life” de Sing 2

Mejor corto animado

**De 82 cortometrajes postulados, la lista corta se queda con 15. La lista se reducirá de nuevo para conocer a los nominados finalistas próximamente.

“Affairs of the Art”

“Angakusajaujuq: The Shaman’s Apprentice”

“Bad Seeds”

“Bestia”

“Boxballet”

“Flowing Home”

“Mum Is Pouring Rain”

“The Musician”

“Namoo”

“Only a Child”

“Robin Robin”

“Souvenir Souvenir”

“Step into the River”

“Us Again”

“The Windshield Wiper”

