¡Vamos, México! ‘Noche de fuego’ avanza en su búsqueda por el Oscar 2022

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunciaron este martes 21 de diciembre las películas que entraron a las shorlits y que avanzan en su búsqueda por el Oscar 2022. En la categoría de Mejor Película Extranjera, Noche de fuego de Tatiana Huezo en representación de México aparece en esta lista. AQUÍ nuestra entrevista con la directora y el elenco.

Hace unos meses, se dio a conocer que Noche de fuego, la cual se estrenó en el Festival de Cannes este 2021, sería la película elegida para buscar la estatuilla de la Academia en nombre de México. El único Oscar que tenemos en esta categoría es el de ROMA de Alfonso Cuarón, por el cual también se llevó otros premios como Dirección y Fotografía.

Las otras películas internacionales que avanzan junto a ‘Noche de fuego’

Un total de 15 películas aparecen en la shortlist de la categoría de Mejor Película Internacional o de Habla no inglesa. México y Panamá son los únicos países de Latinoamérica que aperecen en la lista, mientras se ve un domingio de Europa con un total de 10 títulos de naciones de este continente.

¿Por qué mencionamos esto? Porque la categoría de Mejor Película Extranjera busca premiar no sólo a la película o al director, por ejemplo, sino reconocer la filmografía de todo un país. Por acá les dejamos la lista completa de películas internacionales que avanzan por la nominación.

Austria con Great Freedom

Bélgica con Playground

Bután con Lunana: A Yak in the Classroom

Dinamarca con Flee

Finlandia con Compartment No. 6

Alemania con I’m Your Man

Islandia con Lamb

Irán con A Hero

Italia con The Hand of God

Japón con Drive My Car

Kosovo con Hive

México con Prayers for the Stolen o Noche de fuego

Noruega con The Worst Person in the World

Panamá con Plaza Catedral

España con The Good Boss

¿Qué sigue para estas películas?

Como sabemos, todos los países mandan su película seleccionada. La primera lista tiene cientos de títulos que se reducen, en este shortlist, a 15 películas que avanzan. ¿Qué sigue para estas cintas y su camino por el Oscar?

El próximo 8 de febrero de 2022, se anunciarán los nominados de todas las categorías que considera la Academia, incluyendo la de Mejor Película Extranjera. Por aquí aparecerán sólo cinco películas de estas 15.

Sin duda, Noche de fuego de México es una de las favoritas; pero también aparecen The Hand of God de Paolo Sorrentino por Italia; The Worst Person in the World de Joachim Trier por Noruega; Lamb de Valdimar Johansson por Islandia; Compartment No. 6 de Juho Kuosmanen por Finlandia; y la más aclamada de todas: Drive My Car de Ryusuke Hamaguchi por Japón.