You shall not pass! Aquí el primer teaser de la serie de ‘El señor de los anillos’

Años y años llevamos a la espera de que se estrene la serie de El señor de los anillos. Demasiado tiempo con las expectativas hasta el tope y un montón de dudas relacionadas a la producción de la que poco o nada se ha revelado. Sin embargo, el tiempo ha llegado, y 2022 es el año en que por fin veremos esta serie (carísima, por cierto) de Amazon Prime Video.

Después de anunciar su fecha de estreno, la cual queda programada para el 2 de septiembre de este año, es que por fin se ha revelado el primer teaser oficial. Hace muchos meses, salió la primera imagen de El señor de los anillos. Pero ahora tenemos un clip de un minuto que nos da cuenta de lo que estamos próximos a ver. Y sí, estamos muy emocionados.

El señor de los anillos: Los anillos de poder

El título oficial de la serie queda como The Lord of the Rings: The Rings of Power o El señor de los anillos: Los anillos de poder. Como sabemos, esta producción estará ambientada miles de años atrás de lo que leímos y vimos en El hobbit y El señor de los anillos. Es decir, y a juzgar por este primer teaser, cuando los anillos apenas fueron forjados para establecer un equilibrio en el poder de la Tierra Media.

El título, de acuerdo con un comunicado, se les ocurrió pensando en cómo se podría llamar la siguiente novela de J.R.R. Tolkien para reunir las historias de la Tierra Media en su Segunda Edad; es decir cómo se forjaron los anillos, el éxito de Sauron, la historia de Númenor y la última alianza entre los elfos y los humanos.

Así que hemos de prepararnos para ver el origen de todo lo que amamos hasta ahora. En este primer video escuchamos la voz de una mujer mientras vemos cómo se van forjando los anillos de poder. Acá les dejamos el teaser de El señor de los anillos para que se emocionen tanto como nosotros.