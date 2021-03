Publicistas llaman a boicotear a los Golden Globes si no fomentan la inclusión

A pesar de todas las complicaciones que trajo el coronavirus a la industria cinematográfica, la temporada de premios oficialmente arrancó. Aunque existía cierta incertidumbre sobre lo que podría pasar, las principales ceremonias de Hollywood se están llevando a cabo con cierta normalidad. Sin embargo, no todas se han salvado de la polémica y entre ellas tenemos a una de las más importantes del mundo, los Golden Globes, que llamaron la atención este 2021.

Fue el pasado 28 de febrero cuando conocimos a los ganadores del globo de oro en un evento que para ser honestos, dejó mucho que desear. Pero más allá de lo extraño que resultó este modelo híbrido y los comentarios que hubo al respecto, la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA por sus siglas en inglés) recibió un montón de críticas por parte de distintos sectores de la industria por no fomentar la inclusión y diversidad dentro de la ceremonia.

Días después del evento, el comité organizador de los Golden Globes publicó un plan para cambiar esta situación, el cual debemos decir, en papel se escucha sumamente elaborado y prometedor. Sin embargo, para muchas personas dentro de Hollywood, parece que todo esto no es suficiente, es por eso que algunas le están exigiendo más acciones a la HFPA o de plano, están buscando boicotear los premios en un futuro.

De acuerdo con el periodista del New York Times, Kyle Buchanan, este 16 de marzo varios publicistas dentro de la industria cinematográfica publicaron una carta dirigida a la Asociación de Prensa Extranjera donde recolectaron más de 100 firmas de varias empresas de relaciones públicas que representan a la mayoría de las estrellas de cine y televisión, y dijeron que aconsejarán a sus clientes no asistir a los siguientes Globos de Oro.

More than 100 Hollywood publicity firms just announced they will advise clients to no longer participate in the Golden Globes until the group fixes the “discriminatory behavior, unprofessionalism, ethical impropriety and alleged financial corruption endemic to the HFPA” pic.twitter.com/IghffvHFfT

— Kyle Buchanan (@kylebuchanan) March 16, 2021