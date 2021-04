QUIZ: ¿Cuánto sabes de las nominadas al Oscar a Mejor Película?

Parece mentira por tantas cosas que han pasado desde el año pasado y en estos primeros meses del 2021, pero estamos a unos cuantos días de que se lleve a cabo la entrega número 93 de los premios de la Academia (o para los cuates, los Oscar). Después de mucha incertidumbre dentro de la industria cinematográfica, parece que ni siquiera el coronavirus fue capaz de detener a la máxima fiesta de Hollywood y que reúne a pura estrella.

Poco a poco, comenzamos a tener noticias de este eventazo. Primer aparecieron las shortlist y finalmente el pasado 15 de marzo se anunciaron a los nominados dentro de todas las categorías (donde por cierto, nos llevamos una que otra sorpresa). Sin embargo, a pesar de tener a grandes cineastas, actores, fotógrafos y más, siempre nos llama la atención ver quiénes son los que están peleando la estatuilla dorada a Mejor Película, ¿a poco no?

¿Están listos para un quiz digno del Oscar?

En esta ocasión y como casi siempre en esta ceremonia, están consideradas películas increíbles como The Father, The Judas and The Black Messiah, MANK, Minari, Nomadland, Promising Youn Woman, Sound of Metal y The Trial of the Chicago 7. Sin duda, todas tienen méritos para llevarse el máximo premio de toda la ceremonia, así que estamos seguros que los expertos y miembros de la Academia se sacaron un tiro para definir al ganador.

Pero mientras esperamos a que llegue el 25 de abril para conocer la cinta que recibirá este enorme honor, por acá queremos probar sus conocimientos y ver cuánto saben sobre todas las producciones que buscan alzarse con la estatuilla más importante, ¿de qué manera? Bueno, pues con un sencillo quiz de algunos datos curiosos sobre las cintas nominadas al Oscar en este 2021, ¿están listos para este reto? A continuación se los dejamos.