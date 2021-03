Después de tanta incertidumbre y espera, por fin se dieron a conocer los nominados a los premios Oscar en su edición 93, la cual corresponde a este 2021. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas reveló las películas que competirán por una estatuilla, mientras los ganadores serán anunciados el próximo 25 de abril.

Al tratarse de un año bastante complejo y atípico, los nominados siguieron esta misma suerte, dejando fuera algunos títulos que ya estaban cantados (o al menos eso creíamos), metiendo en la contienda a otros que parecía no la iban a armar y, desde luego, haciendo historia con algunas menciones.

Acá abajo les dejamos la lista completa de los nominados a los Oscars 2021, seguido de esas sorpresas que van a dar mucho de qué hablar:

Dos mujeres hacen historia como Mejor Director

Dos mujeres recibieron nominación a los premios Oscar en la categoría de Mejor Director, posiblemente la segunda más importante después de Mejor Película. Se trata de Chloé Zhao por Nomadland y Emeral Fennell por Promising Young Woman. Ambas cineastas también estuvieron nominadas en los Golden Globes junto a Regina King, haciendo historia.

Para los Oscar, no se quedaron atrás y volvieron a cambiar el rumbo. Esta es la primera vez en los más de 90 años de historia de los premios de la Academia, que se nominan a dos mujeres en un mismo año. Hasta ahorita, digamos que hasta 2020, sólo cinco mujeres habían sido mencionadas para competir por el Oscar en esta categoría.

Pero este 2021, se suman dos de un jalón, convirtiéndose en la sexta y séptima. Y eso no es todo. Chloé Zhao se convirtió en la primera mujer en recibir cuatro nominaciones en un mismo año: Película, Dirección, Guion Adaptado y Edición.

En cuanto a Emerald Fennell, se convierte en la tercera mujer en recibir tres nominaciones en un mismo año. Esto la pone junto a Sofia Coppola y Fran Walsh, quienes lograron esto en 2003.

MANK, la más nominada

Desde hace meses, sabíamos que Netflix iba a liderar las nominaciones a los premios Oscar al producir y liberar un sinfín de títulos de alta calidad. Y no, no nos equivocamos, pues uno de sus títulos resultó ser el más nominado para esta edición de 2021: MANK de David Fincher.

MANK, dirigida por Fincher con un guion de su padre y protagonizada por Gary Oldman, se llevó un total de 10 nominaciones que incluyen las categorías más importantes:

Mejor Película

Mejor Dirección

Mejor Actor

Mejor Actriz de Reparto

Mejor Diseño de Vestuario

Mejor Score

Mejor Sonido

Mejor Fotografía

Mejor Maquillaje y Peluquería

Mejor Diseño de Producción

¿La sorpresa? No recibió nominación en la categoría de Mejor Guion. La otra duda: al ser la más nominada, ¿puede convertirse en la más ganadora? No lo sabemos, pero si tomamos como referencia a los Golden Globes donde MANK se fue con las manos vacías… entonces todo se convierte en un volado.

Sus posibilidades más fuertes, al menos tomando como referencias las conversaciones, están en Score con Atticus Ross y Trent Reznor, Fotografía para Erik Messerschmidt, Diseño de Producción y Sonido.

Los otros más nominados

Seis películas consiguieron el segundo lugar en cuanto a número de nominaciones. Se trata de The Father, Judas and the Black Messiah, Minari, Nomadland, Sound of Metal y The Trial of the Chicago 7, las cuales se llevaron 6 nominaciones cada una, incluida la de Mejor Película junto con MANK y Promising Young Woman.

Esta última película se llevó cinco nominaciones entre las que destacada Mejor Dirección para Emerald Fennell, Mejor Actriz para Carey Mulligan y Mejor Guion Original.

También puedes leer: ESTAS SON LAS MEJORES PELÍCULAS QUE VIMOS ESTE 2020

Netflix y el streaming ya ganaron

Netflix se llevó un total de 35 nominaciones a los premios Oscar. Como sabemos, MANK, una de sus originales, resultó ser la más nominada con 10 menciones. Pero otras de sus cintas como Ma Rainey’s Black Bottom o The Trial of the Chicago 7, también recibieron nominaciones en categorías importantes. La plataforma de streaming rompió su propio récord. En 2020, Netflix recibió 24 nominaciones gracias a The Irishman y Marriage Story.

Otras nominadas de Netflix incluyen The White Tiger, Over the Moon, Crip Camp (producción de los Obama), My Octopus Teacher y Pieces of a Woman. Este año podría ser el mejor en su historia. Netflix recibió su primera nominación en 2014 gracias al documental The Square, y ahora, seis años después, recibe dos nominaciones para Mejor Película.

La favorita sigue siendo Nomadland, pero es un logro que una plataforma de streaming, sea la más nominada en este año atípico después de las controversias en festivales, pero sin duda, de los cambios que ha generado en la industria del cine.

Amazon Studios también celebra su mayor número de nominaciones con un total de 12 menciones con Sound of Metal, Borat Subsequent Moviefilm, One Night in Miami y Time.

Disney+ recibió sus primeras nominaciones al Oscar con Onward y Soul en la categoría de Mejor Película Animada, sin olvidar las menciones que recibió Mulán y The One and Only Ivan. En cuanto Disney, quien es dueña de Searchlight, podría ser el ganón con Nomadland en varias categorías, sino es que la principal de Mejor Película.

AppleTV+ no se queda atrás, pues recibió nominación en estos Oscar 2021 gracias a Wolfwalkers en Mejor Película Animada y Greyhound para Mejor Sonido.

Chadwick Boseman

Chadwick Boseman recibió una nominación a los Oscar en la categoría de Mejor Actor por su trabajo en Ma Rainey’s Black Bottom. Sin duda, es el favorito para llevarse el premio de la Academia (también lo ganó en los Golden Globes 2021). Esta nominación lo convierte en el séptimo actor en la historia de los premios, en recibir una mención póstuma.

Esta categoría, la de Mejor Actor, es una de las más cerradas; sin embargo, como mencionamos, lo más probable es que Boseman se lleve la estatuilla gracias a su personaje de Levee Green, un brillante trompetista de jazz que forma parte de la banda de Ma Rainey, interpretada por Viola Davis.

Los otros nominados son Gary Oldman por MANK, Anthony Hopkins por The Father, Riz Ahmed por Sound of Metal y Steven Yeun por Minari.

Steven Yeun hace historia

Steven Yeun fue uno de los personajes principales en The Walking Dead, serie que durante sus primeras seis temporadas, le dio fama internacional. En 2018, nos sorprendió a todos cuando apareció en Cannes con la producción surcoreana de Burning de Lee Chang-dong, en donde dio vida a Ben, un joven adinerado que tiene un pasatiempo: quemar cosas.

La película recibió la aclamación de la crítica, y la actuación de Yuen también fue aplaudida. Y en 2020, regresó con una producción que también ha recibido la atención de los medios y el público. Se trata de Minari, título de a24 que recibió seis nominaciones a los premios Oscar incluido Mejor Película, Dirección y Mejor Actor para Steven Yeun.

Esta última mención convierte a Yeun en el primer actor asiático-americano en recibir una nominación en esta categoría. En los Golden Globes, Yeun quedó fuera de esta categoría, lo que provocó varias críticas que señalaron a la HFPA por su falta de diversidad e inclusión. Pero los Oscar no cometieron el mismo error y reconocieron entre los nominados a Steven.

¿Y Ya no estoy aquí?

Hace unos meses, México era uno de los favoritos para recibir una nominación a los Oscar en la categoría de Mejor Película Extranjera con Ya no estoy aquí de Fernando Frías. Esta cinta se coronó en el Festival Internacional de Cine de Morelia 2019. Luego, la Academia en México decidió enviarla para consideración para recibir una mención.

Por un buen rato, como decimos, era de las cantadas para aparecer entre las cinco nominadas junto a Another Round por Dinamarca… pero no. La mañana de este lunes 15 de marzo, todas nuestras ilusiones se fueron por la borda cuando no se mencionó Ya no estoy aquí, pero sí otros títulos que no esperábamos.

Esta fue la lista final de nominados para Mejor Película Extranjera:

“Another Round” (Denmark)

“Better Days” (Hong Kong)

“Collective” (Romania)

“The Man Who Sold His Skin” (Tunisia)

“Quo Vadis, Aida?”(Bosnia y Herzegovina)

Another Round es la favorita, incluso recibió nominación en Mejor Dirección para Thomas Vinterberg. Collective es un documental rumano que también aparece en la lista de Mejor Documental. Quo Vadis, Aida? va por Bosnia y Herzegovina, y fue una sorpresa que entrara por encima de Two of Us de Francia, La Llorona de Guatemala y Ya no estoy aquí de México.

La primera de Rumania y Túnez

Hablando de esta misma categoría, también se hizo historia. Resulta que dos países lograron su primera nominación. Se trata de Rumania con el documental Collective y The Man Who Sold His Skin para Túnez.

Esta ultima cinta de la directora Kaouther Ben Hania, quien logra el éxito con su segundo largometraje, nos presenta a un refugiado sirio que en su intento de huir de la guerra, acepta la propuesta de un artista contemporáneo de dejarse tatuar la espalda para convertirse en una pieza de arte. Esto, cree, lo hará libre y lo salvará de la guerra para poder llegar a Europa con la mujer que ama. Pero sucede todo lo contrario: se convierte en un producto, un esclavo y un objeto para la sociedad.

En cuanto a Collective, nos revela cómo las consecuencias de malas decisiones por parte de las autoridades, siempre las paga la gente. Un equipo de investigadores de Gazeta Sporturilor, un medio rumano, descubre todas las inconsistencias de la tragedia de 2015 sobre el incendio en la discoteca Colectiv.

Al principio, se registraron 27 personas que perdieron la vida y 180 heridos. Pero con el tiempo, el número de muertos aumentó en hospitales a pesar de tener heridas que no eran de gravedad. ¿Por qué? Un enorme fraude dentro del sistema de salud que fue revelado por periodistas comprometidos con la verdad, pero sobre todo con la pérdida de vidas humanas y las consecuencias de las mismas.