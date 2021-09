Quiz: Demuestra cuánto sabes sobre ‘Matando Cabos’ con esta trivia

En nuestro país se hace buen cine y de repente se apuesta por proyectos innovadores, de eso no tenemos la menor duda. Lo bueno es que en las salas de México se exhiben toda clase de historias, comedias románticas, terror, acción, suspenso y mucho más. Aunque hay algunas películas que de plano llegaron para refrescar las carteleras, y en ese mismo grupo tendríamos que incluir a Matando Cabos, una historia que luego de tanto tiempo, sigue dando de qué hablar.

Fue hace casi 17 años cuando se estrenó esta cinta protagonizada por Tony Dalton, Joaquín Cosío, Kristoff Raczynski Ana Claudia Talancón y Pedro Armendáriz Jr, entre otros. Y la verdad es que hasta ese momento, no habíamos visto algo parecido, una trama de suspenso, humor negro y acción que lo tenía todo: personajes entrañables, momentos icónicos, giros de turca completamente inesperados y situaciones disparatadas, y a veces sin sentido llenas de acidez.

‘Matando Cabos’ fue un verdadero fenómeno

Para no hacerles el cuento más largo, Matando Cabos fue un verdadero fenómeno. No solo se se vio reflejado en la taquilla y el gusto del público, también se notó en la crítica, quienes elogiaron su creatividad y la manera en que contaron esta historia tan peculiar. Para ser honestos, desde que apareció esta película, la industria cinematográfica en nuestro país no fue la misma, realmente marcó un antes y después, pues permitió apostarle a producciones originales.

Desde aquel momento se habló de una segunda parte, pero conforme pasando el tiempo los rumores se fueron volando. Cada uno de los involucrados en la cinta original se dedicó a distintos proyectos, las carreras de Cosío y Dalton despegaron en México y Hollywood, pero muchos –nos incluimos– nunca perdimos la esperanza de ver reunidos una vez más a personajazos como ‘Jaque’, ‘Mudo’, ‘Mascarita’ y ‘El Caníbal’ en una nueva historia.

Este 2021 conoceremos los orígenes de ‘Mascarita’

Después de mucha espera, Matando Cabos volverá a nuestras vidas este 2021 con una precuela. En esta película, y sobre todo después de ver el tráiler, nos dejaron muy claro que conoceremos mejor los orígenes de Rubén –antes de ser ‘Mascarita’– y en la que por supuesto, también aparecerá ni más ni menos que ‘El Caníbal’. Aunque eso sí, Joaquín Cosío y Silverio Palacios son los únicos actores de la cinta original que regresarán.

Aprovechando que este 1 de octubre llega por fin la nueva historia de esta cinta a Amazon Prime Video, queremos poner a prueba sus conocimientos en el tema. Armamos un quiz con algunas preguntas básicas y otras un tanto clavadas sobre la primera película, donde veremos si de verdad la checaron completita o de plano nomás fingieron que la habían visto, ¿le entran al reto o qué? A continuación les dejamos las preguntas.