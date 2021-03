Retiran seis libros de Dr. Seuss por tener imágenes y connotaciones racistas

Vivimos tiempos en los que temas como el racismo ya no son tolerados como en el pasado. Durante el 2020 y gracias al movimiento Black Lives Matter, nos tocó ver cómo el mundo abría los ojos ante esta situación que ha estado entre nosotros desde hace miles de años. Muchas personas han intentado cambiar esta clase de actitudes hacia la comunidad afroamericana en toda clase de medios, hasta en los libros infantiles como los del Dr. Seuss.

Theodor Seuss Geisel –como en realidad se llamaba– es uno de los escritores y caricaturistas más importantes de la historia. A lo largo de su carrera, publicó obras que incluyen a personajes que ahora son parte de la cultura popular, como El Grinch, El Gato con Sombrero, El Lorax, Horton y muchos más. Su influencia es tan grande que sus libros se pueden leer en docenas de idiomas, así como en braille, y se venden en más de 100 países.

Varias obras de Dr. Seuss no volverán a ser publicadas

Sin embargo, no todo ha sido maravilloso para Dr. Seuss, pues en los últimos lo han señalado por racismo dentro de algunas de sus obras, tanto así que de plano, algunas las han retirado del mercado. De acuerdo con NBC, en medio del que habría sido el cumpleaños 117 del autor, la empresa que administra todas sus propiedades intelectuales anunció que dejarían de publicar y licenciar seis libros debido a imágenes racistas.

Los títulos que no volverán a ver la luz son And to Think That I Saw It on Mulberry Street, If I Ran the Zoo, McElligot’s Pool, On Beyond Zebra!, Scrambled Eggs Super!, y el libro de acertijos The Cat’s Quizzer. Según Dr. Seuss Enterprises, dijo que había consultado con un grupo de expertos y educadores el año pasado antes de concluir que seis cuentos clásicos no volverían a ser impresos, porque cada uno de ellos presenta dibujos con estereotipos raciales.

Los ejemplos de racismo que mencionan

Para que se den una idea de lo que estamos hablando y según la misma fuente, en Mulberry Street, Dr. Seuss presenta un personaje asiático al que llaman “chino”, que representan con ropa tradicional mientras corre con palillos; además, el personaje está coloreado de amarillo. El estereotipo asiático reaparece en If I Ran The Zoo, con un trío de personajes que llevan un animal enjaulado en la cabeza, y también presenta a las personas africanas sin playera, con grandes rasgos y faldas de hierba.

“Estos libros retratan a las personas de manera hiriente y equivocada. El cese de las ventas de estos libros es sólo una parte de nuestro compromiso y de nuestro plan más amplio para garantizar que el catálogo representa y apoya a todas las comunidades y familias”, dijo Dr. Seuss Enterprises en un comunicado de prensa, aceptando que estas historias que se escribieron en otros tiempos no son adecuadas en la actualidad.

A principios de esta semana, en el distrito escolar del condado de Loudon, en Virginia, Estados Unidos surgió una controversia porque retiraron varios libros de Dr. Seuss de su evento anual “Read Across America”, alegando “fuertes matices raciales”. La decisión fue criticada por algunos conservadores, que dijeron que era el último paso de la cultura de la cancelación. Sin embargo, dato este anuncio, parece que no estaban muy equivocados.