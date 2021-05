TODO lo que sabemos de ‘The Northman’, la cinta con Anya Taylor-Joy, Willem Dafoe, Björk y más

Luego de un año bastante turbulento por aquello de la pandemia, la industria cinematográfica parece recuperarse poco a poco. Aunque es difícil tantear la cifra, estamos casi seguros que nunca se había visto tantas películas posponer su rodaje, su producción y sobre todo, su fecha de estreno. Una de esas tantas fue The Northman, el más reciente proyecto de Robert Eggers.

Pues bien, la esperada cinta por fin ve un poco de luz al final del túnel y en los recientes días, se dio a conocer que ya hay fecha de estreno oficial para que llegue a las salas de cine del mundo. Aprovechando esta noticia, hoy recapitularemos todo lo que se sabe hasta el momento del largometraje.

Un elenco de lujo en ‘The Northman’

Vamos por parte y comencemos hablando del elenco… Y hay que decirlo: muy pocas veces tenemos la oportunidad de ver en la gran pantalla a un elenco como el que Robert Eggers conformó para The Northman. Si partimos desde este punto, ya podríamos ir esperando un gran éxito para la producción y la gente detrás de ello.

Entonces, recapitulemos: el reparto viene encabezado por Alexander Skarsgård (quien acaba de fichar para aparecer en la tercera temporada de Succession) quien tomará el papel principal como Amleth. Este último es, de hecho, un príncipe y figura de la mitología nórdica y escandinava.

Además del Alexander, el elenco lo completan Anya Taylor-Joy, Nicole Kidman, Willem Dafoe, Ethan Hawke y Björk como las actrices y actores de más cartel. Como dijimos, una constelación de estrellas total en la que también estaba contemplada hermano del protagonista Bill Skarsgård.

Este último dejó la producción por problemas de agenda debido a lo que comentamos al principio sobre la movedera de fechas para rodaje que provocó la pandemia (la verdad es que hubiera sido épico ver a los hermanos suecos compartiendo la pantalla. Ni modo, a esperar). Se le andaban cruzando los proyectos y finalmente no priorizó la película de Eggers.

Trama y fecha de estreno

Luego de varios meses de retraso en la filmación por aquello de la pandemia y ya en proceso de posproducción, The Northman por fin recibió una fecha de estreno concreta. La cinta llegará a salas de cine el 8 de abril de 2022 a través de Universal Pictures, quienes se encargarán de la distribución internacional.

Pero, ¿qué será lo que veremos en este largometraje? De entrada, se habla de que será un thriller de suspenso histórico pues estará ambientando en la época medieval de la vikinga. La trama seguirá al príncipe Amleth en su búsqueda de la venganza por el asesinato de su padre. Y según parece, habrá bastante sangre y acción dentro de todo.

El actor británico Ralph Ineson, quien estará en la cinta, comentó hace poco en una entrevista con la NME que ya pudo ver un adelanto de cuatro minutos y sí: hay escenas bastante explícitas de pelea. “Hay una escena en la que él Skarsgård vence a un tipo en batalla; se inclina y le arranca la garganta con los dientes, grita a los dioses y se quita la camisa, y piensas: ‘¡Dios mío, ese no es un fisicoculturista haciendo una escena; eso es un actor de verdad!’. Se hizo parecer a una especie de monstruo para el papel, la dedicación es increíble “.

Con lo anteriormente comentado por Ineson, podemos esperar que The Northman este plagada -en el buen sentido de la palabra- de ese tipo de secuencias que harán vibrar al espectador. Además, podemos confiar en que el trabajo de Robert Eggers nos llevará al límite con esas sensaciones incómodas de tensión pues ya lo hemos experimentado anteriormente con sus exitosas The Witch (2015) y The Lighthouse (2019), en las que -dato curioso- ya trabajó con Anya Taylor-Joy y Willem Dafoe respectivamente.

El staff de producción de ‘The Northman’

En este punto, ya sabes que Robert Eggers es el hombre detrás de la dirección de la película, pero esa no será su única función dentro del staff de producción. El cineasta también le entró como co-escritor junto al reconocido novelista y poeta islandés Sjón.

Para quien no conozca a Sjón, quizá los recuerden más por su alias “Johnny Triumph” con el que fue frecuente colaborador de The Sugarcubes y de Björk (con quien trabajó anteriormente en Dancer in the Dark de Lars Von Trier).

Como pueden ver, parece que los ingredientes están bien conjuntados y listos para que The Northman sea una muy buena cinta. Ahora, con esto que sabemos, podríamos decir que luce bastante prometedora. Es momento de esperar un tráiler oficial y luego, el estreno hasta abril de 2022.