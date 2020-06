Troll nivel: Sacha Baron Cohen se infiltra en una protesta de la extrema derecha y los ridiculiza con una canción

Sacha Baron Cohen y su humor negro, ácido y directo acaban de llenar los titulares una vez más. Pero en esta ocasión lo hizo atrás de cámaras. El protagonista de Borat y creador del programa Who is America? decidió salir a divertirse este fin de semana como sólo él lo sabe hacer y se infiltró en una manifestación de la extrema derecha en Estados Unidos para ridiculizarlos.

Con un disfraz que lo hacia pasar perfectamente por un extremista blanco, el actor no dudó un segundo en aprovechar la oportunidad de subir al escenario de la manifestación para aventarse una canción que básicamente se dedicaba a subrayar las creencias racistas y cargadas de odio que apoyaban los manifestantes.

Como informa The Olympian, Sacha Baron Cohen se coló en un mitin llamado March for Our Rights 3. Este evento lo organizó un grupo de la extrema derecha conocido como Washington Three Percenters. Se informa que el evento tuvo la participación de 500 personas aproximadamente.

Se narra que Sacha esperó el momento perfecto y subió al escenario para cantar una canción cargada de mensajes ofensivos. En algún momento sugiere inyectarle al ex presidente Barack Obama el “virus de Wuhan” y también dice que “el coronavirus en sólo un engaño liberal”. Otros chistes más de judíos, de odio racial, y algunas otras cosas –como era de esperarse– fueron apoyadas por algunos presentes que cantaban a la par.

“Sacha Baron Cohen se infiltró en el evento del 3% de Washington (milicia local de derecha extrema) en Olimpia hace unos minutos. Un donador de último minuto pagó para patrocinar el evento y contratar seguridad… Y luego esa seguridad evitó que los organizadores subieran al escenario para detener a Cohen”, se lee en un tweet.

Holy shit 😂

Sacha Baron Cohen infiltrated the Washington 3% (local rightwing militia) event in Olympia a few minutes ago. A last-minute big donor paid to sponsor the event, and hire security… And then that security kept the organizers from getting on stage to stop Cohen. 😂 pic.twitter.com/mllLkKBcpZ

— Spek (@spekulation) June 27, 2020