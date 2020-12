Película vs Serie: El parecido de los actores de ‘Selena’ con la vida real

El tiempo pasa y la figura de Selena Quintanilla sigue intacta en la mente y corazón del público. En este 2020 se cumplió el 25 aniversario de su fallecimiento y aún después de tantos años, el nombre la Reina del Tex-Mex está vigente en la industria musical y del entretenimiento en general.

Y no solo canciones como “Amor Prohibido”, “La Carcacha”, “Como La Flor” o “Dreaming of You” son el medio por el cuál recordamos a la emblemática cantante. Precisamente en este mes de diciembre, Netflix por fin estrena Selena: La Serie, drama que nos contará la vida y obra de la interprete nacida en Texas, desde sus inicios musicales en la niñez hasta el momento de convertirse en la artista internacional que hoy recordamos.

La nueva serie de la plataforma tiene como productora ejecutiva a Suzette, la hermana de la cantante en la vida real con la que compartió escenario infinidad de veces. Por ello podríamos tener un acercamiento más íntimo sobre los acontecimientos que vimos anteriormente, por ejemplo, en la película de 1997 interpretada por Jennifer López. Es más, veamos qué tanto se asemejan los personajes entre sí.

Selena

Selena nació en Estados Unidos como tal, pero sus raíces mexicanas la convirtieron en una de las grandes figuras de la música hispana durante la década de los 90. Su padre, Abraham Quintanilla Jr, fue el encargado de que ella y sus hermanos (Abraham Quintanilla III al bajo y Suzette a la batería) descubrieran su vocación musical. El señor Quintanilla, de esta manera, conformó el grupo Selena y Los Dinos de la mano de sus talentosos hijos.

Jennifer López fue la encargada de encarnar a la icónica cantante de música texana en la película de 1997, donde interpretó tanto a su versión adolescente como a la adulta ya consagrada en el mundo de la música. En la nueva serie de Netflix, la actriz Christian Serratos (los amantes de Nickelodeon la recordarán como Suzie Crabgrass en el Manual de Ned) tiene el papel de la protagonista.

Abraham Quintanilla Jr

El padre de Selena es indudablemente una de las personalidades más importantes de la carrera de la propia cantante. Abraham Quintanilla Jr -nacido en Corpus Christi, Texas en 1939- intentó cimentar su propia carrera musical con Los Dinos, con los que además tocaba covers de The Beatles en sus primeros años. Sus intentos no prosperaron sino hasta que proyectó su conocimiento musical en sus hijos, a quienes heredó el nombre del grupo y los convirtió en Selena y Los Dinos.

El personaje del señor Quintanilla será crucial en la serie de Netflix y recaerá en la interpretación del actor texano Ricardo Chavira, conocido por sus apariciones en Desesperate Housewives que le llevaron a ganar un premio del Sindicato de Actores por Mejor Interpretación de Reparto en una Serie de Comedia. En la película de 1997, el padre de Selena fue encarnado por el legendario Edward James Olmos.

Suzette

Junto a su hermano A.B. Quintanilla, Suzette era una de las piezas fundamentales en la reformación del proyecto musical de su padre. Ella se desempeñó desde temprana edad como baterista y una vez que se conformó el conjunto junto a su hermana Selena en la voz, inició formalmente su carrera musical. Además, fue una de las confidentes más cercanas de la cantante tanto en el plano profesional como en el personal.

Hoy la baterista funge como la productora ejecutiva de la serie en Netflix, pero su papel en la serie lo llevará la actriz Noemi González reconocida por sus contribución en drama adolescente East Los High. Algunos de nuestros lectores recordarán a Jackie Guerra haciendo este personaje en la cinta de finales de los 90.

AB Quintanilla III

El hermano mayor de Selena, AB Quintanilla III, es un viejo conocido del espectáculo en México por haber liderado en el pasado a los Kumbia Kings. Sin embargo, sus inicios musicales se remontan a la década de los 80 y eventualmente en los 90 como bajista de Los Dinos. Tras el fallecimiento de Selena, la figura del músico ha estado envuelta tanto de un relativo éxito como de polémica.

En la película dirigida por Gregory Nava el personaje se materializó en la piel del actor mexicano Jacob Vargas, mientras que en la nueva serie lo hará el actor Gabriel Chavarria a quien seguro has visto en War for the Planet of the Apes de 2017.

Chris Pérez

Un ferviente amante del rock y el heavy metal, Chris Pérez fue el novio y posterior esposo de Selena Quintanilla. Una relación complicada en un principio pues el padre de la cantante no estaba muy de acuerdo con la unión, que al final terminó por efectuarse contra todo y en secreto. Además, el guitarrista fue la pieza clave para que faltaba para que Selena Y Los Dinos comenzarán su ascenso al estrellato.

La producción de Netflix recurrió al actor Jesse Posey para hacerla del interés amoroso de Selena, mientras que en la cinta del ’97 fue interpretado por el experimentado actor Jon Seda, conocido por su incursión en series como Chicago P.D. y Chicago Justice.