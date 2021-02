Shortlist: Las 18 películas que van por el Oscar 2021 a efectos visuales, maquillaje y peluquería

Después del enorme golpe que el coronavirus le dio a la industria cinematográfica, parece que poco a poco se está recuperando y con ella vuelven ‘a la normalidad’ algunas de las ceremonias de premios más importantes de Hollywood. Entre ellas tenemos a la que quizá sea la más grande, los Oscar, que a pesar de la incertidumbre por la pandemia, poco a poco va revelando algunos detalles emocionantes de su edición número 93.

Hasta que no sea oficial, este 2021 sí tendremos la entrega de la estatuilla dorada más deseada en el mundo del cine, la cual por ahora se espera que se lleve a cabo el próximo 25 de abril. Si todo sale bien y el COVID-19 no mueve los planes, podremos vivir la noche más relevante del séptimo arte y eso nos tiene más que contentos, pues después de todo lo que hemos pasado a lo largo de la cuarentena, ver esta clase de eventos son un verdadero respiro.

La Academia anuncia las listas preliminares para los Oscar

Como recordarán, hace algunos días, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood anunció las películas elegibles para los Oscar 2021. Esto quiere decir que son aquellas producciones que van en camino a la ceremonia; sin embargo, aún tienen que pasar por un largo camino para si quiera entrar en algunas de las nominaciones de cada una de las categorías. Después de este filtro, lo que sigue son las shortlist.

¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues de todas las cintas que mencionó la Academia van descartando algunos contendientes y en esta fase pasan los que a su criterio, son los mejores 10 de cada categoría. Afortunadamente, los miembros que toman estas decisiones son veloces y este 9 de febrero revelaron las listas cortas para la ceremonia que se celebrará a mediados de abril y por ahora, tenemos un montón de sorpresas que nos emocionan.

Para empezar, nos pusimos contentos por saber que Ya no estoy aquí de Fernando Frías, se acerca cada vez más a la nominación de Mejor Película Extranjera en los Oscar 2021, representando de la mejor manera a México. Aunque por ahí también aparecieron algunas otras categorías que son importantes en este eventazo de Hollywood, como Mejores efectos visuales y Mejor maquillaje y peluquería.

Mejores efectos visuales

Aquí tendremos una pelea bastante interesante por el Oscar, porque en efectos visuales aparecen películas que se volaron la barda en este aspecto. Para empezar tenemos a Tenet de Christopher Nolan, que tener a un director como él al frente de una producción como esta es sinónimo de calidad, aunque bajita la mano, Soul de Pixar nos mostró una animación espectacular, Mulan también le echó ganitas y de igual manera The One and Only Ivan.

¿Quién es su favorito para llevarse este premio?

Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn

Bloodshot

Love and Monsters

Mank

The Midnight Sky

Mulan

The One and Only Ivan

Soul

Tenet

Welcome to Chechnya

Ver en YouTube

Mejor maquillaje y peluquería

Por último pero no menos importante, tenemos a los nominados al Oscar a Mejor maquillaje y peluquería. En toda película se necesita una persona que comprenda que este también es un aspecto relevante para contar las historias que vemos en la pantalla grande, y en las shortlist aparecen grandes ejemplos como el de Mank y la caracterización de Gary Oldman y ni qué decir de Hillbilly Elegy, pues Glenn Close está irreconocible.

Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn

Emma

The Glorias

Hillbilly Elegy

Jingle Jangle: A Christmas Journey

The Little Things

Ma Rainey’s Black Bottom

Mank

One Night in Miami…

Pinocchio

Ver en YouTube

Las fechas importantes para los Oscar 2021

Como ya lo comentábamos antes, se espera que la ceremonia 2021 de los Oscar sea el 25 de abril. Sin embargo, el proceso hasta llegar a las nominaciones aún no termina, después de las shortlist que conocimos en esta ocasión, siguen las votaciones para las nominaciones y el anuncio de estas. Más tarde viene lo más importante, elegir a los ganadores y por supuesto, el mega evento con todas las celebridades de Hollywood.

Acá les dejamos las fechas importantes para la Academia.

9 de febrero – Anuncio de Shortlist de las categorías

5 de marzo – Comienza la votación para las nominaciones

10 de marzo – Termina la votación para las nominaciones

15 de marzo – Anuncio de los nominados para los Oscar 2021

15 de abril – Comienza la votación para los ganadores

20 de abril – Termina la votación para los ganadores

25 de abril – Ceremonia de los Oscar