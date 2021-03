¿Qué ver o qué escuchar este fin? Ese es el dilema, siempre será el dilema. Pero no todo está perdido, pues acá les tenemos una enorme lista de recomendaciones para que pasen el rato ya sea con un buen disco, una playlist variada, películas, series y hasta videojuegos.

PELÍCULAS

El club de Pablo Larraín (2015)

Disponible en Netflix

Larraín nos presenta en El club un espacio incómodo e íntimo de un grupo de cuatro sacerdotes (apoyados por una monja) enviados al aislamiento a partir de que cometieron distintos crímenes: abuso, robo de bebés y más. Las cosas se ponen de cabeza cuando un hombre llega a la zona a gritar los detalles del abuso que sufrió en manos de uno de ellos.

Boogie Nights de Paul Thomas Anderson (1997)

Disponible en HBO Go

En Boogie Nights, Eddie Adams se convierte en Dirk Diggler, la máxima figura de la industria porno en la década de los 70. Pero aquí no sólo hay sexo (seguro) y sets de filmación, sino drogas, traiciones, fama, amistades y amores rotos que desencadenan una caída en picada. El elenco es espectacular comandado por Mark Wahlberg.

Loco, no demente de Alex Gibney (2020)

Disponible en HBO Go

La psiquiatra Dorothy Otnow Lewis cree que el mal es un concepto meramente religioso y los asesinos no son la encarnación del diablo. Sino que actúan de esa manera a partir de una combinación de factores neurobiológicos, ambientales y psicológicos que se definen, muchas veces, por un maltrato en la infancia. Una teoría revolucionaria que cambió la forma en la que los criminales son analizados y tratados.

In the Mood for Love de Wong Kar-wai (2000)

Disponible en Mubi

Una historia de amor y soledad. Considerada por muchos como una de las mejores películas de amor en la historia, In the Mood for Love presenta personajes universales que se enfrentan a otras partidas humanas: traición, pérdida, oportunidades tardías, el paso del tiempo, las memorias y al final, la realidad.

Queen y Slim de Melina Matsoukas (2019)

Disponible en HBO Go

“¿Por qué la gente negra debe ser excelente?, ¿por qué no puede ser normal?”, pregunta Slim a Queen, una pareja de fugitivos. Queen and Slim de Matsoukas nos revela dos personajes que después de tener un encuentro violento con un policía blanco, han de huir de un destino ya conocido a la Bonnie y Clyde o Thelma y Louise.

DISCOS

Turn on the Bright Lights de Interpol (2002)

Lo primero que escuchas con el disco debut de Interpol es “Surprise sometime will come around”, y vaya que ellos sorprendieron con un material que si bien sugería en su estética que sería como otra banda de post punk británica, resultaron ser algo completamente nuevo, suave, dulce, realista, neoyorquino.

An Overview on Phenomenal Nature de Cassandra Jenkins (2021)

Después de su aclamado disco de 2017, Cassandra Jenkisn está de regreso con An Overview on Phenomenal Nature donde nos regala una buena dosis de country rock con letras que son poéticas y realistas. Escuchen “Ambiguous Norway” y se enamorarán de esta neoyorquina.

For Ever de Jungle (2018)

El segundo disco del dúo británico nos regaló momentos musicales memorables, gracias a esa mezcla de soul y funk que da como resultado, un sonido totalmente adictivo. Basta con escuchar rolas como “Casio” o “Beat 54” para quedar [email protected]

Beyondless de Iceage (2018)

Iceage se elevó a lo más alto del del pop-gothic con su cuarto disco Beyondless. Elias Rønnenfelt, una especia de vocalista vampiresa, le dio a cada una de las letras un sentido shakespereano que va de acuerdo con la sensualidad de una banda que siempre apela al romanticismo más puro.

KIDS de Noga Erez (2021)

Noga Erez lleva un ratito en la industria, pero este 2021 llega con todo con su segundo disco de estudio titulado KIDS, el cual trae una buena dosis de política, ironía y ritmo. Hay una mezcla de rap, electrónica y pop que potencia letras políticas que no le temen a ningún bando.

SERIES

Calls – 1 temporada (2021)

Disponible en AppleTV+

En esta serie no verán imágenes, sólo animaciones que simulan los altos y bajos de voces de personas en medio de llamadas telefónicas. Pero no se trata de cualquier intercambio de palabras, sino de llamados de emergencia y misteriosos que suponen un experimento revolucionario, tenso, aterrador y genial en el mundo de la televisión.

Wanderlust – 1 temporada (2018)

Disponible en Netflix

Toni Collette es sinónimo de garantía y por eso les presentamos Wanderlust donde interpreta a Joy, una psicóloga cuyo matrimonio es tan rutinario, que ambos deciden romper la dinámica al tener relaciones con otras personas. ¿Per qué sucede cuando, de manera irremediable, el sexo se convierte en pasión y apego?

The Tudors – 4 temporadas (2007-2010)

Disponible en Starzplay

Enrique VIII es un psicópata, al menos lo es en The Tudors, una de las series más comentadas porque no sólo estaba llena de sexo (demasiado), sino que planteaba una historia poco fiable en cuanto al reinado de Henry. Sin embargo, no olvidemos que es una ficción… y para eso están.

Lorena – 1 temporada (2019)

Disponible en Prime Video

En 1993, Lorena Bobbitt le cortó el pene a su esposo. ¿Por qué? Acusaciones de años de abuso psicológico y sexual que sugirieron otras dudas respecto a su relación. ¿Qué pasó con él? Recuperó su miembro y se convirtió en un actor porno cuya fama (basad en el morbo), no duró mucho. Esta serie documental sigue toda la historia.

Euphoria – 1 temporada (2019)

Disponible en HBO Go

Rue, interpretada por Zendaya, es una adolescente adicta que nos cuenta la historia de varios de sus compañeros en una realidad cruda: adicciones, violencia sexual, abuso psicológico, aborto, identidad y más. Creada por Sam Levinson, su segunda temporada podría llegar este 2021.

CANCIONES

“Here to Luv Myself” de Samii (2020)

Si están en busca de una canción de viernes para mejorar su día, entonces Samii con “Here to Luv Myself” es la mejor opción. Esta rola trae todo el groove que encontrarás a lo largo de EP Figuring It Out, trabajo debut que también encierra todas las lecciones y experiencias de la misma Samii con el amor y la música.

“World Remember Me Now” de The Go! Team (2021)

The Go! Team anunció la próxima la llegada de su sexto disco (Get Up Sequences Part One) con el sencillo “World Remember Me Now”, el cual nos lleva a los primeros sonidos y conceptos de la banda de Brighton. La mejor manera de describir esta rola es como divertida y alegre.

“Oceanic Feeling” de Molly Lewis (2021)

Una maravillosa canción donde no hay letra, pues esta es reemplazada por un juego del silbidos que de sólo pensarlo harán que te duelan los cachetes. Pero se trata de Molly Lewis y no la podemos tomar tan en serio… ¿o sí? El video también es maravilloso con John C. Reilly.

“Somebody to Love Me” de The Business Intl y Mark Ronson (2010)

Del tercer disco de Mark Ronson bajo el nombre de The Business Intl, el productor se reunió con Boy George y Andrew Wyatt en las voces para traer “Somebody to Love Me”. Esta canción es divertida, tiene algo de soul, de funk y todo el toque de “Do You Really Want to Hur Me”.

“I’m Glad That We Broke Up” de Du Blonde y Ezra Furman (2021)

Esta gran canción formará parte del disco Homecoming de Du Blonde (2 de abril), y es la que le podría dar sentido a todo el material al tratarse de un homenaje al glam rock femenino de la década de los 60. Una nueva colaboración de Du Blonde para este 2021.

VIDEOJUEGOS

Don’t Starve Together (2016)

Disponible en Android, iOS, Windows, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch

Uno para compartir el gusto por los videojuegos. Don’t Starve Together es una joyita del género survival con un estilo peculiar de diseño y exploración. ¿Un tip? Si lo compras en Steam (150 pesitos) te dan una copia extra para que se la regales a cualquier [email protected] y jueguen juntos.

Animal Crossing: New Horizons (2020)

Disponible en Nintendo Switch

Recomendar un juego con más de 31 millones de copias vendidas es jugarle a la segura, y es que Animal Crossing: New Horizons es una joya del Switch. Crea a tu personaje, compra un viaje a una isla desierta y comienza la aventura más tierna y relajante que te puedas imaginar… nomás no te endeudes mucho con el Tanuki.

Spyro Reignited Trilogy (2018)

Disponible en PlayStation, Xbox, Windows, Nintendo Switch

Ya sea por nostalgia (si lo jugaste hace años) o por acercarte al tierno dragón Spyro por primera vez, la verdad es que la Reignited Trilogy es una chulada. Las gráficas y la corrección de bugs fueron perfeccionadas y además, son 3 juegos en 1… así que sí ayuda a la cartera.

Iconoclasts (2018)

Disponible en PlayStation, Xbox, Windows, Nintendo Switch

Desarrollado por una sola persona en casi ocho años de trabajo, Iconoclasts ha sido aplaudido internacionalmente por su historia, su diseño de personajes —la principal es Robin, una increíble mecánica— y por el modo de juego que rompe géneros con plataformas 2D y un mundo abierto.

SpiritFarer (2020)

Disponible en PlayStation, Xbox, Windows, Nintendo Switch

Un relajante y divertido juego sobre la vida. Gráficamente es hermoso y la exploración del mundo es genial, pero el detalle está en la historia: controlas el barco que lleva a los muertos al más allá, te acompañarán en el viaje y aprenderás a decirle adiós a tus seres queridos. Los pañuelos se compran por separado.