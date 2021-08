No podía saberse: ‘Spider-Man: No Way Home’ rompe el récord como el tráiler más visto en internet

Es increíble todo lo que generan las películas de Marvel dentro de la industria cinematográfica. Y no, no solo nos referimos al ingreso en taquilla que se meten con cada uno de sus estrenos, en realidad, lo decimos por la enorme expectativa que crean alrededor de las historias en la gran pantalla de sus superhéroes. Y el vivo ejemplo es unas de las cintas que estrenarán a finales de 2021, así es, por supuesto que hablamos de Spider-Man: No Way Home.

Esta producción la esperamos como ninguna otra por muchísimas razones. Para empezar, veremos una vez más a Alfred Molina interpretando a Doctor Octopus en el cine y por ahí se dice que también aparecerán otros villanos del universo de Spider-Man de Sony. Pero creo que todos estamos emocionados porque hay un montón de teorías alrededor de esta trama y sobre todo, que hay rumores de que Tobey Maguire y Andrew Garfield estarán junto a Tom Holland.

El tráiler de ‘Spider-Man: No Way Home’ rompió un récord

Sin embargo, el pasado 23 de agosto, Marvel Studios y Sony Pictures rompieron las redes sociales. Luego de que un día antes se filtrara el primer adelanto de Spider-Man: No Way Home –en una pésima calidad, por cierto–, decidieron finalmente revelar el teaser tráiler oficial de esta cinta durante su panel en la CinemaCon 2021 y como era de esperarse, millones de personas lo vieron desde que estuvo disponible en el internet de las cosas.

Tanto así que rompieron un récord. De acuerdo con The Wrap, Sony anunció que el vistazo a la nueva película protagonizada por Tom Hollando batió la marca de más vistas en 24 horas tras su publicación, un reconocimiento que hasta ahora ostentaba la película más taquillera de todos los tiempos, Avengers: Endgame, pues mencionan que al menos fue visto unas 355 millones de veces a nivel mundial.

También estuvo dura la conversación en redes sociales

Para que se den una idea, el tráiler de la última cinta de Avengers obtuvo 289 millones de visualizaciones el primer día que estuvo disponible en internet y para no irnos tan lejos, el primer adelanto de Spider-Man: No Way Home superó por más del doble de veces a la anterior producción de la franquicia, Far From Home, que en su primer día en línea tuvo 135 millones de visualizaciones. Así que como verán, hay mucha expectativa con esta entrega.

Por si esto no fuera suficiente, Sony Pictures confirmó que en todo el mundo, el vistazo de la nueva película de Spider-Man generó el mayor volumen de conversación en 24 horas dentro de las redes sociales de todos los tiempos, con 4,5 millones de menciones a nivel global. Si esto generó un teaser tráiler que apenas nos mostró unas cuantas escenas, no queremos imaginar lo que pasará cuando suelten el tráiler oficial.

Recuerden que Spider-Man: No Way Home se estrenará en las salas de cine el próximo 17 de diciembre. Y mientras esperamos a que llegue el esperado día de ver lo que sucederá con el Peter Parker del MCU –y si saldrán Tobey y Andrew–, chequen POR ACÁ unas cuantas teorías sobre la posible aparición de los 6 Siniestros en la película y por si tú fuiste de los pocos que no lo vio, el teaser tráiler que rompió récords a continuación.