¿Se acercan los 6 Siniestros? Esta y otras teorías sobre ‘Spider-Man: No Way Home’

Todavía faltan unos meses para que se estrene Spider-Man: No Way Home, pero la emoción ya se siente. Una versión ‘en crudo’ del tráiler se filtró y pues ni modo; Sony y Marvel Studios tuvieron que apresurar el paso estrenando el nuevo avance… Y sí, lo sabemos: ha sido más épico de lo que esperábamos.

Lo más impactante por mucho, fue la reaparición de Alfred Molina como el Doctor Octopus al final del adelanto, pero esa no fue la única sorpresa que pudimos ver. Por ahí, se mostró una de las clásicas bombas calabaza de el Duende Verde y la cosa no paró ahí pues algunos fans están completamente seguros de que hay más de una referencia sobre los 6 Siniestros, el temido equipo al que el héroe arácnido ha tenido que detener en innumerables ocasiones en los cómics.

Además, tras el lanzamiento del tráiler, la esperanza en que aparezcan Tobey Maguire y Andrew Garfield ha crecido con fuerza. Por supuesto, es muy pronto para afirmar o negar cuál será el argumento de la nueva película del MCU, pero eso no quiere decir que no se vale teorizar sobre qué es lo que veremos en pantalla cuando la cinta llegue a salas de cine en diciembre próximo.

Algunos de los 6 Siniestros aparecerán en ‘Spider-Man: No Way Home’

En el nuevo tráiler de Spider-Man: No Way Home, las apariciones y menciones más claras en cuanto a los villanos se las llevan el Doc Ock y el Duende Verde, justo como mencionamos antes. Pero poniéndole un poco de ojo y bastante atención al avance, parece que encontramos algunas referencias sobre otros clásicos antagonistas de Spidey.

Algunas secuencias han llamado la atención de los espectadores más detallistas pues, en apariencia, estas estarían adelantando la participación de villanos como Electro, el Hombre de Arena y el Lagarto. En realidad, las escenas del tráiler son muy rápidas para determinar si aparecen o no estos personajes… pero no es algo que podamos descartar del todo.

Por un lado, como lo menciona Variety en ESTE ARTÍCULO, el tráiler confirma la trama multiverso de No Way Home que unirá a Holland con los villanos de las franquicias cinematográficas anteriores de Spider-Man, es decir, las que protagonizaron Tobey Maguire (2002-2007) y Andrew Garfield (2012-2014). De acuerdo con dicho medio, esto no solo abarca al Doctor Octopus de Alfred Molina, también sería la introducción al MCU de la versión de Electro encarnada por Jamie Foxx en 2014 y el legendario Duende Verde de Willem Dafoe de 2002.

Tener este surtido de villanos a la mano -e incluyendo al Buitre de Michael Keaton de Homecoming-, inmediatamente nos hace pensar en que el grupo conocido como los 6 Siniestros podría materializarse en el universo cinematográfico de Marvel. Y en consecuencia, tomando en cuenta el tema de los multiversos y que el Spider-Man de Tom Holland no podrá frenar la amenaza por sí solo, la mesa está servida para que los arácnidos encarnados por Maguire y Garfield aparezcan para la batalla.

Las primeras apariciones de los 6 Siniestros en los cómics

Las encarnaciones de los 6 Siniestros (Sinister 6 en su idioma original) en los cómics han sido varias y muchos miembros han pasado por el equipo de villanos. Algunos son más recurrentes que otros, pero a final todos tienen el mismo objetivo: vencer al trepamuros. Pero vayamos por partes…

El equipo original apareció por primera vez en el #1 de la entrega The Amazing Spider-Man Annual de 1964. Tras sendas derrotas frente al superhéroe arácnido, el Doctor Octopus se puso en contacto con varios de los rivales de Peter Parker y finalmente, logró conformar al combo con Electro, Kraven El Cazador, Mysterio, el Hombre de Arena y el Buitre.

Los seis supervillanos en su primera aparición como colaboradores, secuestraron a Betty Brant y a la Tía May en un arco argumental donde Peter estaba sufriendo la pérdida momentánea de sus poderes (algo como lo que paso en la película de 2004 de Sam Raimi). El plan era llevar al trepamuros a combatir a diferentes escenarios donde cada uno de ellos debería tener cierta ventaja sobre el héroe, pero este último pudo recuperar sus habilidades y logró derrotarlos de manera individual.

En una nueva aparición, ahora con el Hobgoblin tomando el lugar del difunto Kraven, los 6 Siniestros se disponían nuevamente a vencer a Spider-Man. Pero Otto Octavius (de nuevo como el líder del equipo) tenía un plan más grande: conquistar al mundo poniendo en riesgo a las personas con adicciones rociando una sustancia que les ocasionaba convulsiones. El Doc Ock era el único que tenía el antídoto y el plan, entonces, era extorsionar a los afectados.

La ambición de Otto lo llevó a traicionar al equipo, pero se volverían aliar a excepción de el Hombre de Arena. Este último, de hecho, también ayudó a detener al equipo en la segunda trama de de Sinister 6 y casi asesina por su propia cuenta a Octopus. Con este par de historias, se abrió el argumento del poderoso equipo de antagonistas, mismo que ha evolucionado con más de una decena de encarnaciones.

En algún momento, la agrupación de villanos se llegó a llamar Sinister 7 o hasta el Sinister 12, siendo este último comandado por Norman Osbourne, el Duende Verde. Otros villanos que también han formado parte del equipo son Beetle, el Escorpión, el Lagarto, Shocker, Hammerhead, Hydro Man, Rhino como algunos de los más emblemáticos.

También hay que recordar que Sony (el estudio al que pertenecen los derechos de Spidey) ya había dado un indicio de llevar a los 6 Siniestros a la pantalla grande, justo al final de The Amazing Spider-Man: Rise Of Electro. Ahí, aunque no se mencionó como tal el nombre del equipo, se alcanzó a ver en una de las últimas escenas varios de los trajes de estos villanos.

¿Una teoría (o guiño) a ‘Spider-Man: One More Day’?

Desde Avengers: Endgame, la teoría de los viajes a través del tiempo comenzó a tomar fuerza en el MCU. Con WandaVision, las diferentes realidades en el espacio-tiempo abrieron nuevas posibilidades y recientemente con Loki, se hizo realidad lo que todos queríamos ver: la teoría de los multiversos.

Con Spider-Man: No Way Home, justo como muestra su reciente tráiler, el viaje entre estas variantes espacio-temporales será una parte sustancial de la nueva fase de este universo cinematográfico. Será hasta Dr. Strange in the Multiverse of Madness cuando exploremos con mayor fuerza la idea. Sin embargo, en la nueva película protagonizada por Tom Holland, el llamado “Hechicero Supremo” tendrá una participación muy importante.

Tal como se ve en el avance reciente de Spider-Man, Peter Parker le pide ayuda al Dr. Strange para que este use sus habilidades y logre que nadie recuerde su identidad, esto tras los acontecimientos de Far From Home. Como vieron, las cosas se salieron de control y es más que obvio que los hubo un cruce por diferentes realidades. Esto, de hecho se parece mucho a uno de los argumentos del cómic One More Day.

En ese arco argumental, Peter Parker pide ayuda financiera a Tony Stark para tratar la enfermedad de la tía May, quien está muriendo. La gravedad del asunto lo lleva a pedir el consejo del Dr. Strange, quien le informa que no puede hacer nada y luego de una serie de decisiones apresuradas, Parker utiliza un hechizo sin consentimiento del mago.

Una vez que Strange logra reparar lo que hizo Peter, le dice que vaya al hospital con su tía para pasar sus últimos momentos con ella… Ahí es cuando finalmente aparece el demonio Mephisto, quien le dice al héroe que puede curar a la tía May a cambio del matrimonio de Peter y Mary Jane.

Si lo recuerdan, en el tráiler de No Way Home, el Peter de Tom Holland está preocupado por le hecho de que el hechizo de Dr. Strange también hará que MJ (Zendaya) se olvide de todo lo que ha vivido con él. ¿Habrá mucha más sustancia de One More Day en la nueva cinta de Spider-Man? Habrá que ver, pero la presencia de Mephisto podría darse en cualquier momento.

El Peter Parker de Toby Maguire en ‘Spider-Man: No Way Home’

Al final del reciente tráiler de Spider-Man: No Way Home, aparece el Doc Ock de Alfred Molina diciendo “Hola, Peter”. Esto, inmediatamente despertó más y más especulaciones sobre cómo podría aparecer el Spidey de Tobey Maguire en la nueva entrega del MCU.

Si bien no se ha confirmado que aparecerá Tobey, esta escena en el adelanto ya levantó la expectativa con algunas teorías interesantes. La más llamativa dice que evidentemente Octopus no conoce al Peter Parker protagonizado por Tom Holland, así que en el avance no se estaría dirigiendo a él, sino a Maguire.

No suena descabellado, peroooo…. esta teoría tiene su contradicción ya que posiblemente, el Doc Ock está viendo a Spider-Man con todo y disfraz. Tal como se vio en Spider-Man 2 de 2004, Otto Octavius ya sabe la identidad del arácnido, así que es muy probable que en esta escena esté viendo al Spidey de Holland disfrazado, dando por hecho -independientemente de quién esté bajo la máscara- que se trata de su archirrival de toda la vida.

¿Cuál es su teoría preferida de Spider-Man: No Way Home?