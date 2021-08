¡Doctor Octopus! Checa el emocionante y épico tráiler de ‘Spider-Man: No Way Home’

Llevábamos meses esperando a que Tom Holland diera una entrevista para revelar algún spoiler de Spider-Man: No Way Home, la tercera película con el actor británico en el papel de Peter Parker. Y no lo deseábamos con malas intenciones o con afán de hacer daño, sino que estamos tan emocionadas y emocionados con el estreno (del que prácticamente no sabemos nada), que queríamos se revelara al menos un detallito…

Pues bien. Nuestros deseos fueron órdenes y no precisamente gracias a Tom Holland (y no, no nos referimos al supuesto tráiler que se filtró antes de la CinemaCon 2021). Sino que salió el primer tráiler oficial de Spider-Man: No Way Home. Desde ahorita les podemos adelantar que es todo lo que esperábamos y un poquito más al ser el puente entre los planes de Sony y la cuarta farse ya en curso del MCU (ACÁ el calendario de los títulos por estrenarse).

Spider-Man: No Way Home

Esta es la tercera entrega en solitario protagonizada por Tom Holland como Peter Parker y Spider-Man. La cinta tiene una fecha de estreno programada para mediados de diciembre de este 2021, por lo que era natural y casi obligatorio que saliera un primer avance de No Way Home que nos explicara, al menos en la superficie, cómo y por qué diablos aparecerán personajes de las entregas pasadas de Spider-Man comandadas por Toby Maguire (y posiblemente Andrew Garfield).

Y sí, lo que ya temíamos va a suceder: un spiderverse patrocinado por la misma premisa de lo que veremos en Doctor Strange in the Multiverse of Madness con Benedict Cumberbatch (AQUÍ las noticias del director) y Elizabeth Olsen en el personaje de Scarlett Witch (Wanda Maximoff).

En este tráiler de Spider-Man: No Way Home vemos a Peter Parker lidiando con la revelación de su identidad como Spader-Man. El joven superhéroe recurre a Doctor Strange para que le ayude a cambiar la realidad; es decir, hacer que el mundo olvide que él es Spider-Man.

En el camino, las cosas se saldrán de control y ahora, Peter deberá enfrentarse a dos amenazas de proporciones épicas. Por un lado, se ve una de las clásicas bombas del Duende Verde, pero lo más impactante es la aparición de Alfred Molina como el Doctor Octopus saludando a un nuevo Peter.

Holland vuelve a compartir créditos con Zendaya como MJ, Jacob Batalon como Ned Lees y Marisa Tomei como la tía May Parker. Pero además, por fin se confirma que aparecerá Cumberbatch y Alfred Molina (AQUÍ la noticia). ¿Tendremos que esperar. la confirmación de Willem Dafoe? Recordemos que estos dos últimos aparecieron en Spider-Man (2002) y Spider–Man 2 (2004)

Aquí les dejamos el primer tráiler oficial de Spider-Man: No Way Home para que sus expectativas se vayan al cielo: