‘Star Trek’ tendrá a sus primeros personajes trans y no binario

La tercera temporada de ‘Star Trek: Discovery’, aterrizará en Netflix en octubre del 2020 y promete ser mucho más que un viaje a las estrellas. La serie de CBS All Access, llegará mucho más inclusiva, promoviendo la diversidad sexual y lo mejor es que no será cuento. Las actrices Ian Alexander y Blu del Barrio, se integran al reparto original como Grace y Adira, respectivamente, siendo los primeros personajes trans y no binario en la serie, representando orgullosamente su identidad en la vida real.

Aunque esta no es la primera vez que la saga espacial apoya a la comunidad LGBT+, presentando a su primer personaje homosexual en 2016, celebramos que cada vez más fanáticos se puedan sentir identificados con alguno de los personajes de la franquicia, al mismo tiempo que la serie puede ampliar un poco el panorama para los que no están familiarizados con cada género.

Aunque Alexander, de origen estadounidense, es conocido por su papel de Buck Vu en ‘The OA’ y Lev en ‘The Last of Us Part II’, este será el debut para Blu del Barrio, de orígenes latinos. La cuenta oficial de una de las sagas más antiguas de la televisión, no dudó en mostrar su entusiasmo escribiendo: “¡Damos la bienvenida a Blu del Barrio e Ian Alexander a la familia de Star Trek!”,

Por su parte, Del Barrio habló sobre Adira en una entrevista con GLAAD, donde describió al personaje como ‘asombrosamente inteligente’ y, sin embargo, ‘todavía un niño’. “Experimenta sus emociones a un nivel elevado, como la mayoría de los adolescentes. Eso es lo que los hace tan divertidos de jugar. Me gusta describirlos como un cachorro mentalmente brillante y emocionalmente. Adira es introvertida, pero mantienen a algunas personas cerca del pecho, con lo que definitivamente resueno”, afirmó.

Diversidad sin división

Adira está lista para encontrar un nuevo hogar en el USS Discovery y formar un vínculo inesperado con el teniente comandante Paul Stamets (Anthony Rapp) y el Dr. Hugh Culber (Wilson Cruz). Mientras que Gray, un personaje cálido y empático, tendrá que adaptarse para conseguir su meta: ser un anfitrión de Trill cuando su vida da un giro inesperado.

Michelle Paradise, ‘showrunner’ (máxima responsable de una serie) de “Star Trek Discovery, dijo en un comunicado recuperado por El Universal que: “[El programa] siempre ha querido dar visibilidad a las comunidades infrarrepresentadas, es toda una misión porque queremos mostrar a la gente que un futuro sin división en función de razas, género, identidad de género u orientación sexual está completamente a nuestro alcance“, aseguró en un comunicado de prensa.

“Nos sentimos orgullos de trabajar estrechamente con Blu del Barrio, Ian Alexander y Nick Adams de GLAAD (la principal organización de Estados Unidos en defensa de los derechos de las personas LGBTQ) para crear estos extraordinarios personajes de Adira y Gray y dar vida a sus historias con empatía, comprensión, empoderamiento y alegría”, añadió. Habrá que esperar hasta el estreno de la serie para obtener las primeras reacciones.