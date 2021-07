Un anime de otra galaxia: Todo lo que sabemos sobre ‘Star Wars: Visions’

El universo de Star Wars no se sigue expandiendo y los fans, tanto de la vieja guardia como los más nuevos, se preparan para nuevas entregas en el futuro. Como lo anunció Disney en su Investor Day de 2020, en la agenda tienen varias producciones -la mayoría series- listas para llegar a sus servicio de streaming de cara al futuro. La más próxima en aparecer es Star Wars: Visions.

Esta nueva entrega arribará al catálogo de Disney+ hacia finales de septiembre próximo, pero desde este momento ya está levantando la expectativa, sobre todo tras el primer vistazo que se acaba de liberar. Por acá, para ir calentando motores, te contamos todo lo que sabemos de este contenido hasta ahora.

Cuándo, dónde y qué tipo de animación veremos en ‘Star Wars: Visions’

Como dijimos anteriormente, el universo de ficción intergaláctica creado por George Lucas se encuentra en plena expansión y no solo eso… En lo que respecta a los métodos de producción, también incursionará en técnicas de animación nunca antes abordadas y este será el caso de Star Wars: Visions.

Esta serie llegará al catálogo de Disney+ el próximo 22 de septiembre y su lanzamiento promete ser bastante especial pues se trata de la primera entrega que la franquicia hará en formato de anime. Y es que si bien la trama recogerá muchos elementos de las aventuras que conocemos desde hace tiempo, debemos decir que esta es una apuesta interesante pues las aventuras, los combates y la historias que aquí veremos serán totalmente nuevas.

¿Quiénes están detrás del proyecto?

Por supuesto, Disney es quien comanda la producción de Star Wars: Visions, pero la creación de esta serie involucra a un equipo de animadores bastante extenso. De entrada, ya se sabe que la primera temporada contará con nueve episodios y que hay un total de siete estudios de animación colaborando en el proyecto. Tal como mencionan en el vistazo especial recién liberado, estos son un conjunto de las mejores casas productoras de anime.

Los estudios en cuestión son Kamikaze Douga, Geno Studio, Studio Colorido, Trigger, Kinema Citrus, Science Saru, Production I.G., quienes se encargarán de reimaginar el universo de Star Wars en el conocido formato de animación japonés, con nuevas historias para contar. Como dicen en el primer vistazo, estos cortometrajes de antología no necesariamente pertenecen al canon de la franquicia.

“Realmente queríamos darles a estos creadores un amplio nacimiento creativo para explorar la galaxia de Star Wars… Queríamos que esto fuera lo más auténtico posible para los estudios y los creadores”, mencionó el productor ejecutivo de Lucasfilms, James Waugh. Lo mejor del asunto: todos los episodios se lanzarán el mismo día (para que vayas planeando el maratón).

Ahora sí, el primer vistazo a ‘Star Wars: Visions’

De acuerdo con lo que expresaron desde Lucasfilms en el vistazo reciente, cada estudio escogió las historias que deseaban contar, tuvieron la libertad creativa de delinear la trama y el concepto, además de que cada casa productora imprimirá su distintiva animación a sus respectivos episodios.

En ese sentido, y tal como se observa en el adelanto que te mostraremos a continuación, la propuesta visual será uno de los puntos más fuertes dentro de esta entrega. Por supuesto, al tratarse de una serie antológica con diferentes historias, no hay una trama general definida, pero ya se dieron a conocer los nombres de la mayoría de los capítulos, lo que nos da una idea de por dónde avanzará cada historia.

Pues no te contamos más. Acá te dejamos el primer vistazo a cómo se produjo Star Wars: Visions y más abajo, la lista con los nombres de cada episodio.

Listado de episodios de Star Wars: Visions anunciados hasta ahora. Todos los episodios se estrenan el 22 de septiembre:

1. The Duel (creado por Kamikaze Douga)

2. Lop & Ocho (Geno Studio)

3. Tatooine Rhapsody (Studio Colorido)

4. The Twins and The Elder (Trigger)

5. The Village Bride (Kinema Citrus)

6. Akakiri and T0-B1 (Science Saru)

7. The Ninth Jedi (Production IG)