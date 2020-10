¡El elenco de ‘Superbad’ se reunió en streaming y acá te platicamos cómo se puso!

Si fuiste adolescente o un joven adulto por allá de 2007, posiblemente creciste con Superbad. La comedia protagonizada por Jonah Hill, Michael Cera y Christopher Mintz-Plasse llegó durante ese año para arrancarnos carcajada tras carcajada, marcando a una generación entera.

A trece años de ese hitazo cinematográfico, el elenco se ha reunido en un evento vía streaming con fans a lo largo de Estados Unidos para ver la película, pasar un buen rato y platicar sobre las próximas elecciones que tendrán lugar en dicho país el próximo 3 de noviembre. ¿Quieres saber cómo se puso la reunión? Acá te contamos un poco.

¿Para qué es la reunión de ‘Superbad’?

Como comentamos, los comicios para elegir al próximo presidente de Estados Unidos están cerca. La industria del entretenimiento -una de las más poderosas del país- se ha mantenido activamente participando en muchos estados como Wisconsin, lugar donde productores y el reparto de Superbad están haciendo una campaña en favor del Partido Demócrata.

Hoy, 27 de octubre, el elenco de la película y varios invitados más se conectaron y a través de una plataforma de streaming exclusiva mantuvieron diálogo con fans mientras veían la película. Este evento fue de suma importancia pues los seguidores también pudieron aportar una donación con la que se espera apoyar a los demócratas para que puedan ganar el estado de Wisconsin y evitar que Donald Trump pueda reelegirse. Vamos, incluso Leonardo DiCaprio pidió a la gente que se conectara a la plática.

Así reaccionaron los fans

Superbad marcó a una generación entera con su humor adolescente en el que la temática central era conseguir popularidad en la última etapa de la preparatoria. Esas vivencias definen a la gente a través de los años, por lo que era de esperarse a este evento acudiera bastante público.

Sin embargo, los actores y los fans no fueron los únicos que estuvieron esta noche conectados. El productor de la película, Judd Apatow, también se unió a la platica junto a Jonah Hill y compañía. Por supuesto, los actores han crecido y hoy ya no aparentan la misma edad que en aquel lejano 2007. El buen Michael Cera ya hasta barba tiene.

Y como la ocasión es especial gracias al contexto político que vive aquel país, uno de los invitados especiales a la fiesta para ver Superbad fue el vicegobernador de Wisconsin, Mandela Barnes, quien ofreció una pequeña platica a los asistente sobre la importancia de que el Partido Demócrata vuelva a ganar la elección en su Estado y en la nación en general.

A continuación te dejaremos algunas reacciones de lo que sucedió durante el evento. Por supuesto, hubo mucha emoción y varias de las personas que estuvieron en la transmisión se volvieron locas al ver que sus comentarios aparecían en la pantalla junto al elenco. ¿Te hubiera gustado platicar con ellos?

“Esta película siempre me hace reír y escuchar la plática de los actores lo hace aún mejor”

This movie cracks me up and hearing the actors commentary makes it even better 🙌🏼🙌🏼 #SuperbadWatchParty pic.twitter.com/4wkC5YXlmf — Madison Johnson (@MadisonHJohnson) October 28, 2020

“Verlos mirando la película a todos juntos EN VIVO… es un honor. Mi película favorita de todos los tiempos”.

Watching them watch this all together, LIVE… is an HONOR. My all time favorite movie. #SuperbadWatchParty pic.twitter.com/1wQ7smScYe — kota 🐾 (@lemon_spotted) October 28, 2020

“Bill Harder tiene tiene las ‘vibras de padre orgulloso’ más grandes y estoy totalmente de acuerdo”

“¡#SuperbadWatchParty es todo lo que necesito ahora mismo!”