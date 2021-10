Avísale a tus cuates otaku que Tamashii Nations abrirá una tienda temporal en México

En los últimos años, el tema de coleccionar juguete explotó en todo el mundo. Y sí, sabemos que muchos todavía conservan las figuras que tenían cuando apenas eran unos retoños y las guardan o cuidan como si fuera un tesoro invaluable –que lo son–, pero ahora hay un enorme mercado para todos esos muñecos y demás. Y en cuanto a la venta de coleccionables, Tamashii Nations es una de las empresas más importantes de todo el mundo.

Por si no la conocen, esta es una tienda líder a nivel mundial en juguetes de colección, sobre todo aquellos que se enfocan en la cultura pop japonesa. Desde 2007 y al menos en el país del sol naciente, ofrecen lo mejor en cuanto a figuras de manga y anime, un verdadero paraíso para los amantes de todas estas historias. Sin embargo, y aunque ustedes no lo crean, muy pronto llegarán a México para que puedan comprar algunas de las joyas que venden.

¡Tamashii Nations tendrá una tienda en México!

Sí, leyeron bien, no están soñando. En unos cuantos días, Tamashii Nations estará en nuestro país. Gracias a la colaboración con Distribuidora Animexico (DAM), esta compañía tan importante para el coleccionismo de juguetes abrirá la primera tienda pop up oficial no solo de México, también de Latinoamérica, donde le darán una experiencia espectacular e irrepetible a todos que les encanta atesorar figuras, muñecos o como les digas.

Este local llegará a la CDMX con un enorme surtido de productos de la marca dónde los coleccionistas podrán encontrar artículos exclusivos de nuestras series favoritas de antaño como Los Caballeros del Zodiaco, Dragon Ball, Sailor Moon y Mazinger Z; aunque también tendrán chance de comprar productos de los mangas y anime más populares del momento como Jujutsu Kaisen, Demon Slayer y por supuesto, One Piece.

Ahora bien, a pesar de que esta noticia es espectacular, es importante mencionarlos algo que tienen que tomar en cuenta. La tienda de Tamashii Nations en México solamente estará abierta del 6 al 27 de noviembre de 2021 en un horario de 12:00 pm a 8:00 pm. Y si ustedes quieren visitarla, les contamos que podrán checar todos y cada uno de los artículos que traen para nosotros en la siguiente dirección: Aristóteles 123, Local A01. Avenida Presidente Masaryk, Polanco, CDMX. CP 11550.