Es oficial: ¡Ya revelaron el nombre (y otros detalles) de la nueva película de ‘Dragon Ball’!

Todavía falta rato para el 2022 pero ya tenemos varias sorpresas para apuntar en la agenda de entretenimiento, especialmente en lo que a películas animadas se refiere. En ese sentido, los fanáticos de Dragon Ball lo van a pasar de lujo pues, como se anunció hace poco, habrá una nueva cinta de la franquicia.

Sin embargo, no había muchos detalles del proyecto, pasaron algunos meses y nomás no se sabía qué onda con la realización… hasta ahora. En medio de las actividades de la Comic-Con que se están llevando a cabo, se dio a conocer el título del largometraje y un breve pero interesante teaser tráiler para saber cómo lucirán los personajes.

La nueva película de ‘Dragon Ball’ ya tiene título

No importa cuantos años y generaciones pasen; Dragon Ball siempre tendrá un lugar especial para los fanáticos de hueso colorado. Y no se hagan: cuando salió Super, tanto el público de antaño como el más nuevo no se negó la oportunidad de volver a disfrutar las épicas batallas de Goku y compañía.

Pues bien, la franquicia se prepara para traer una película más a su historial y ya tenemos algunos detalles más sobre el proyecto. En el panel destinado a DB que tuvo lugar en la reciente edición de la Comic-Con (edición virtual de nuevo por la pandemia), los productores de la serie revelaron el nombre del nuevo largometraje animado.

La próxima aventura de Goku llevará por nombre Dragon Ball Super: Super Hero (sí, con la palabra ‘super’ dos veces) y se confirmó que verá la luz en algún momento de 2022. Eso sí, se detalló que la fecha exacta dependerá de la región y por ahora, no se ha dado a conocer un día concreto para Japón.

Una animación renovada

En el panel de este viernes, también se liberó un breve teaser con el que los productores mostraron cómo lucirá Goku y en general, la animación de la nueva película de Dragon Ball. También se mostraron bocetos de algunos personajes y si bien no se dieron detalles de la trama como tal, se señaló que esta cinta se enfocará en resaltar el heroismo de la saga.

“Realmente queremos enfatizar que esta película trata sobre las vibraciones de los superhéroes… [Akira] Toriyama realmente se está enfocando en el aspecto de superheroico”, dijo el productor de Dragon Ball Super, Akio Iyoku en declaraciones recogidas por CBR. Checa el teaser de la cinta y más abajo, algunos bocetos de los personajes.