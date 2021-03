‘The Falcon and The Winter Soldier’ llegó a Disney+ y el internet perdió la cabeza

Por ahora, el futuro del universo cinematográfico de Marvel –por más extraño que parezca–, seguirá creciendo dentro de las series de televisión. Con el lanzamiento de Disney+, la compañía decidió darle a esos héroes que quizá no tienen tantos reflectores en la pantalla grande, una oportunidad de brillar. Y tras muchos meses y años de espera, por fin se estrenó en la plataforma de streaming una producción original, The Falcon and The Winter Soldier.

Desde Avengers: Endgame y tras la despedida de Chris Evans como el Capitán América/Steve Rodgers, no hemos visto a estos personajazos en acción. Considerando el final de aquella cinta –donde el Cap le regala su escudo a Sam Wilson–, quedaron muchas preguntas sobre el aire, aunque también los fanáticos andaban pensando en qué pasará con Bucky Barnes luego de redimirse y pelear junto a los demás superhéroes en contra de Thanos.

‘The Falcon and The Winter Soldier’ llegó a Disney+

Es por eso que en The Falcon and The Winter Soldier intentarán contar qué pasó con ellos después de estos acontecimientos. Pero además de adentrarnos en esta parte, la serie también se clavará en otros aspectos interesantes como la vida común y corriente de ambos sin estar junto a Los Vengadores, pero de igual manera nos mostrará que hay una amenaza casi invisible a la cual deberán enfrentar para mantener el orden que habían establecido.

El primer episodio –sin spoilers– inicia con todo. En él nos plantean cosas que nos mantendrán al filo del sillón, como el duelo que están pasando tras el retiro del Capitán América, aunque para ser honestos acá se centran en cómo es que los dos personajes y el planeta están lidiando con la falta de una figura como la de Steve Rodgers, pero de igual manera andan buscando su lugar dentro del universo enfrentándose a sus propios demonios y pasado.

El internet anda como loco con esta serie

Por supuesto que desde la madrugada, los fans from hell de Marvel se desvelaron para ser los primeros en ver el estreno de The Falcon and The Winter Soldier. Desde temprano aparecieron comentarios al primer episodio de la serie y aunque andan contentos por ver una vez más a Bucky Barnes y Sam Wilson, el final los dejó –y nos incluimos– con un sabor un tanto amargo y que seguramente dará de qué hablar en las próximas semanas.

Pero mejor no les contamos más, a continuación les dejamos las mejores reacciones y hasta memes que nos dejó el lanzamiento de esta producción en Disney+:

