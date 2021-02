¡Ya mero! Aquí el nuevo tráiler de ‘The Falcon and the Winter Soldier’ de Disney+

Y en la guerra del Super Bowl de debutar tráilers o avances de las series y películas que están próximos a estrenarse en 2021, es que Disney hace su aparición con una de las próximas series originales dentro del universo de Marvel: The Falcon and the Winter Soldier. Durante el segundo cuarto, Disney+ liberó un nuevo tráiler de esta esperada producción.

Como sabemos, Disney y Marvel Studios tienen planes de expandir el MCU en la televisión con series originales de alto presupuesto. La primera en estrenarse fue WandaVision con Elizabeth Olsen y Paul Bettany en sus personajes de The Scarlett Witch y Vision. Y ya casi es el turno de Sam Wilson y Bucky Barnes.

The Falcon and the Winter Soldier

El nuevo avance de The Falcon and the Winter Soldier, protagonizado por Sebastian Stan y Anthony Mackie, nos muestra a Bucky y Sam en una sala con una mujer que los enfrenta para resolver sus problemas a partir de la dinámica que existe entre ellos de tomar el mando.

Recordemos que al final de Avengers: Endgame, Steve Rogers o Capitán América decide retirarse y utilizar la tecnología para viajar en el tiempo y volver con Peggy Carter, por lo que le cede su escudo (o lugar) a Sam, quien siempre estuvo a su lado y se mantuvo fiel a sus mismos principios.

Ahora, Sam y Bucky deben enfrentar una nueva amenaza que todo parece indicar está relacionada con los eventos de Captain Amercia: Civil War, y el personaje de Helmut Zemo interpretado por Daniel Brühl. Este sujeto logró dividir a los vengadores a partir de la presencia de Bucky.

Acá les dejamos el tráiler de The Falcon and the Winter Soldier, la cual se estrenará de manera exclusiva el próximo 19 de marzo a través de Disney+.

La segunda de Marvel

Antes de la pandemia, los planes de Disney, Marvel Studios y Disney+ eran liberar primero The Falcon and the Winter Soldier; sin embargo, con el paso de los meses y el atraso en las producciones, decidieron arrancar 2021 con WandaVision, la cual se estrenó el pasado 15 de enero y hasta ahora, ha liberado cinco episodios.

WandaVision abrió las puertas para el próximo estreno de The Falcon and the Winter Soldier el próximo 19 de marzo y la serie de Loki, la cual está programada para mayo de este mismo año. Hasta donde sabemos, WandaVision y Loki están ligadas con Doctor Strange and the Multiverse of Madness, así que hemos de esperar a descubrir cómo esta serie encaja en el MCU y los próximos estrenos.

Estrenos del MCU para 2021

Marvel Studios tiene programados tres estrenos fílmicos para este año (y hasta donde sabemos):

Black Widow el 7 de mayo

Sang-Chi and the Legend of the Ten Rings para el 9 de julio

The Eternals para el 5 de noviembre

