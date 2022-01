El zorro, los gigantes y más: Guía para ver ‘The Green Knight’ en Amazon Prime Video

A mediados de 2021, se estrenó en Estados Unidos la más reciente producción de David Lowery titulada The Green Knight. Esta cinta, bajo el manto de A24, recibió críticas sumamente positivas en una adaptación llena de fantasía que retoma el poema de Sir Gawain and the Green Night, escrito a finales del siglo XIV dentro del ciclo bretón o las leyendas artúricas.

¿Y por qué estamos hablando de esta cinta? Porque finalmente, después de meses de espera, la película llega a México como parte del catálogo de Amazon Prime Video. Una muy buena noticia pues, de manera definitiva, se trata de una de las mejores películas de 2021. ACÁ pueden checar parte del listado de lo mejor del año en el cine, incluida The Green Knight.

La historia de origen, como la película, son tan fascinantes como complejas. Así que si van a entrarle, les dejamos por acá una guía. Esta retoma algunas interpretaciones de las figuras clave que conforman la historia de Sir Gawain, un donnadie que busca convertirse en caballero mientras enfrenta la lujuria y el miedo.

El poema de Sir Gawain and the Green Knight

Como les contamos, Sir Gawain and the Green Knight fue escrito al cierre del siglo XIV por un autor Anónimo, pero del que se cree también escribió algunas otras obras de la época. A pesar de pertenecer al ciclo bretón, es uno de los más destacados a partir de que se asuentan varios de los elementos clave dentro de las historias del rey Arturo.

En Sir Gawain and the Green Night el protagonista no es Arturo, ni tampoco se narra la leyenda de Excálibur, no se describe la presencia de Merlín o el amante de la reina llamado Lancelot, ni el Santo Grial. De lo que sí se hace mención es de Camelot, la mesa redonda y la figura de los caballeros que se ganaron un lugar en la corte. Y es aquí donde entra el nombre de Gawain, nuestro errático protagonista.

En el poema, en la noche de Navidad, llega a la corte de Arturo un caballero gigante junto a su caballo. La piel de ambos es de color verde. El caballero los reta a que le corten la cabeza. Cualquier que lo haga, un año y un día después, debe recibir el mismo golpe por parte del caballero verde. Ninguno de los presentes alza la mano para aceptar el reto hasta que Gawain lo hace.

Antes de seguir, han de saber que en la familia de Gawain hay magia. Su madre, Morgause, es media hermana de Arturo con quien tuvo un hijo llamado Mordred. También aparece una tía de Gawain llamada Morgana Le Fay, una bruja. Esto es importante, ténganlo en mente.

Tras un año de que Gawain le cortara la cabeza al caballero verde, emprende su viaje. A unos días de su salida, llega al castillo de Sir Bertilak, quien vive con su hermosa esposa. Aquí, el dueño de la casa le ofrece refugio y le dice que durante su cacería, cualquier cosa que gane, se la regalará. Gawain axcepta, pero debe hacer lo mismo y darle lo que gane en esos días de estadía. ¿Y qué es lo que gana? La atención de la esposa, con quien se encama. Sin embargo, cada que Bertilak le entrega sus trofeos, Gawain le da un simple beso.

Antes de su partida, la esposa de Sir Bertilak se regala una cinta verde que tiene un poderoso conjuro que evitará que Gawain sea lastimado físicamente. Este regalo rompe de nueva cuenta el pacto con Bertilak y con el mismo caballero verde. Así que cuando este continúa con su viaje y llega al lugar de la cita, se encuentra con el gigante quien resulta ser –ni más ni menos– que Sir Bertilak. ¿Cómo? El noble fue convertido por Morgana, la tía bruja.

El caballero verde reconoce muchas de las virtudes de Gawain, por lo que no le corta la cabeza. Pero eso sí, le deja una marca en el cuello para recordarle que falló en su camino convirtiéndose en un narcisista que valora su vida por encima del honor que tanto busca.

La pregunta del millón es: ¿por qué Morgana hace todo esto? La respuesta es demasiado simple. Y es porque en esta parte del poema, es enemiga del rey y la reina. Y lo que comienza como un “juego” para asustar a Ginebra, se convierte en el destino de su propio sobrino.

The Green Knight

La película presenta cambios e introduce algunos personajes (como Essel), o los mezcla (como Morgause y Morgana). Dev Patel interpreta a Gawian, el sobrino del rey Arturo que a pesar de envidiar la gloria y el honor de lo caballeros, nunca ha hecho nada para ganarse un lugar en la mesa redonda.

La noche de Navidad, mientras es cuestionado por el rey tras lamentar no conocerlo, llega a la corte un misterioso caballero verde (esta vez con forma de árbol) que reta a los caballeros a un juego: quien logre darle un golpe mortal, deberá recibir el mismo un año después del enfrentamiento. Pero esta vez en la Capilla Verde, hogar de esta extraña figura.

Las instrucciones son leídas por la reina, quien termina debilitada por la lectura (quizá esto sea una referencia a las primeras intenaciones de Morgana de asustarla en el poema). Mientras vemos esta escena, al mismo tiempo aparece la madre de Gawain conjurando la presencia del caballero y escribiendo la carta que la reina ha de leer (en este caso, es la madre de Gawain, no la tía, la que arma todo).

Gawain acepta el reto, y cuando el caballero verde se inclina para recibir el golpe, sin defenderse, el aspirante a caballero se lo da y le corta la cabeza. ¿Qué sucede? El caballero verde recoge su cabeza y le dice que lo esperará un año para que reciba el mismo destino. Esto representa la oportuniad pefecta para Gawain de encontrar el honor y la grandeza de un caballero… aunque el costo sea perder la cabeza y morir.

Tras un año, Gawain emprende su viaje donde se ha de enfrentar a distintos retos, tentaciones y miedos para llegar a su destino, incluida la presencia de un noble y su esposa, quienes le dan posada en su castillo. Aquí se da el mismo reto descrito en el poema y la imagen de la esposa se asemeja mucho a la de otro personaje, esto para evidenciar los deseos de Gawain por la mujer (rompe con la castidad de todo caballero).

Por acá también vemos una secuencia con Winifred, a un zorro que sirve como guía en todo su recorrido y un grupo de gigantes que con su andar mueven la tierra. Nada de esto forma parte del poema original. Entonces, ¿qué significan todas estas cosas? Vamos por partes.

Winifred

Winifred no es mencionada como tal en el poema de Sir Gawain and the Green Knight, pero muchos creen que hay una referencia cuando se menciona un lugar llamado Holy Head, el cual se encuentra hacia Gales del Norte en el camino de Gawain hacia la capilla verde. ¿Por qué aparece en la película? Quizá, en términos simples, para ponerle un reto a Gawain. En un principio no quiere cumplirlo, pero le muestra que puede hacer una tarea sin recibir algo a cambio.

En The Green Knight, Gawain se mete a una casa abandonada donde encuentra una cama para descansar. La voz de una mujer, Winifred, lo despierta preguntándole qué hace ahí, a lo que el protagonista se disculpa. Sin embargo, ella no quiere que se vaya, pues le pide un favor que Gawain se muestra escpético a cumplir. Al final, lo hace para continuar con su viaje y Winifred le dice que el caballero verde es alguien que conoce…

La leyenda de Santa Winifreda de Gales es del siglo VII y es bastante trágica. En los años 600,Winifred es asediada por un príncipe llamado Caradog. La mujer intenta huir para esconderse en la iglesia de su tío, pero es perseguida por este sujeto, quien le corta la cabeza. En el lugar donde cae esta parte de su cuerpo, aparece un mantial.

El tío de Winifred, San Beuno, aparce en la iglesia y encuentra la cabeza tirada para ponerla junto a su cuerpo. Esto hace que Winifred vuelva a la vida y que el suelo se abra para tragarse al maldito de Caradog. Aquel lugar se volvió un espacio sagrado, y el agua del manantial se creía tenía poderes curativos.

El zorro

El zorro es un personaje importante en The Green Knight. Tan importante, que tuvo su propio póster (y hemos de decir que es nuestro favorito). Pero su presencia en la película tiene muchos significados que van cambiando de acuerdo al lugar donde se encuentra Gawain pues, a veces, representa al protagonsita.

Primero, el zorro aparece en el primer día del viaje de Gawian. Lo ve antes de encontrarse con los asaltantes que le despojan de todas sus pertenencias. Podría parecer que su presencia es un mal presagio, pero en realidad, es quien lo guía en el camino, quien le advierte de los peligros y quien le pide que huya de su destino.

Los zorros son conocidos por ser astutos y ágiles. Y al menos la primera, no es una cualidad que demuestre Gawain a lo largo del viaje. Pero en su lugar, tiene al zorro que lo va cuidando. Por eso se cree que el animal es la madre de Gawain, quien le indica el camino, pero también evita que el hombre se acerque a su destino. Por ejemplo, en desesperación el zorro le llega a hablar a Gawain pidiéndole que vuelva a casa: “Ven a casa conmigo“.

Otra faceta del zorro es la que comentamos arriba: es Gawain. En el mismo pasaje en el que el zorro se resiste a que el aspirante a caballero siga el viaje, podría significar que Gawain se resiste a seguir para evitar su destino por temor a morir. Pero lo más probable, es que en esa parte haga referencia a su madre quien, al final, conjuró todo el asunto del caballero verde sin pensar en las consecuencias para su hijo.

Esto nos lleva a la parte en la que el protagonista está en el castillo con el lord y su esposa, hay un cuadro de una cacería en la que persiguen a un zorro. Mientras Gawain está en la casa, el cuadro cambia y un cazador persigue a un hombre. Igual mencionamos que tanto en el poema como en la cinta, Gawain es seducido por la esposa del noble.

Gawain cae en su trampa como un zorro que es capturado. Y de hecho, el significado es más literal cuando el lord descubre que Gawain ha huido, mostrándole que tiene al zorro atrapado.

Los gigantes

La presencia de los gigantes en The Green Knight tiene un propósito hacia las audiencias más que para la historia. Pero primero, un poco de contexto. Mientras Gawain realiza su viaje hacia la Capilla Verde, se enfrenta a varios problemas que lo dejan un tanto desolado. Por ejemplo, no tiene cobija para el frío ni comida para el hambre.

Una noche decide comer unos hongos que se encuentra en el piso. Estos lo hacen vomitar inmediatamente y tener alucinaciones en relación con el caballero verde. A continuación es que vemos a los gigantes. ¿Pero quiénes son y por qué están ahí? Muchos le apuestan a que son una alucinación de Gawain como parte de un deseo de cortar su camino para llegar pronto a la Capilla Verde. Gawain le pide a uno de ellos que si le permite sentarse en su hombro para cruzar el Valle.

Pero el mismo director ha dicho que aparecen no porque se les haga mención en el poema original, sino porque forman parte de la mitología galesa. Así como entre las leyendas del rey Arturo hay brujas, magos y dragones, también hay gigantes. Estos formaron parte de las conocidas Tríadas Galesas donde se presenta el personaje de Bran el Bendito, gigante y rey. Así que el pasaje de los gigantes con cuerpos femeninos, tiene la intención de introducir a los espectadores en el folclor galés.

La mujer con vendas

Cuando Gawain está en el castillo, el lord le presenta a su esposa, pero nunca introduce a la anciana. Se trata de una mujer vestida de blanco que tiene vendados los ojos de blanco con una cinta de tono amarillo. ¿Quién es esta mujer y qué hace ahí?

La teoría es que se trata de la madre de Gawain. La mujer está vendada, y cuando su madre hace el conjuro del caballero verde, también se venda los ojos: es capaz de ver y decir lo que el rey Arturo. Podría utilizar el mismo tipo de magia para ver a su hijo. La prueba sería la vez que se encuentran en el castillo y esta le acaricia el rostro y se lleva la mano al corazón.

Otro referencia es cuando la esposa del lord del castillo pone a prueba a Gawain y lo seduce (un caballero jamás habría caído en la trampa). La mujer se mete a la cama con él y le ofrece una cinta verde idéntica a la que la madre del aspirante a caballero cosió para que no sufriera ningún daño físico. Cuando termina la seducción, Gawian se da cuenta que la anciana ha presenciado todo. ¿Podría ser su madre asegurándose de que reciba de nueva cuenta la protección?