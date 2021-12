Las 30 películas que más nos gustaron este 2021 y dónde verlas (Parte 2)

Estamos a punto de cerrar este 2021 con el recuento de las películas que más nos gustaron y que tuvieron oportunidad de estrenarse en nuestro país ya sea con un lanzamiento “normal” o a traçvés de festivales internacionales.

Guy Ritchie regresó con Wrath of Man con Jason Statham. También está de regreso Nicolas Cage con Pig, la cual le ha dado la posibilidad de competir en la temporada de premios. Y uno de los más qua más nos gustaron: Mia Hansen Løve con Bergman Island con Tim Roth, Vicky Krieps y Mia Wasikowska.

Las plataformas de streaming no nos defraudaron con el estreno de películas como The Nest con Jude Law y Carrie Coon, o The Assistant de Kitty Green protagonizada por Julia Garner.

¿Pero cuáles son las películas de 2021 que quedan pendientes? Guillermo del Toro con Nightmare Alley y el protagónico de Bradley Cooper, Rooney Mara, Cate Blanchett y Willem Dafoe; Spencer de Pablo Larraín con Kristen Stewart; Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson junto a Alana Haim y Cooper Hoffman; y Belfast de Kenneth Branagh.

Por acá les dejamos la PARTE 2 de nuestro listado de lo más destacado en el cine para Sopitas.com que deben ver. Algunos títulos ya están disponibles en streaming y acá les contamos dónde verlos. NOTA: Las películas están aparecen por orden alfabético, pues no es un ranking.

Promising Young Woman

Emerald Fennell es una actriz británica que inició su carrera en la televisión, entre sus apariciones más destacadas es la del personaje de Camila Parker Bowles en la cuarta temporada de The Crown. También participó en producciones fílmicas de época mientras se lanzó como guionista de títulos como Killing Eve.

Todo esto, antes de dar el salto definitivo en la dirección de su primer largometraje titulado Promising Young Woman protagonizado por Carey Mulligan. La historia la empezó a escribir hace algunos años con la idea de una “venganza”. Y fue así como nació el personaje de Cassie, una mujer en sus 30 que trabaja como barista en una cafetería.

Cassie estudió medicina, pero por razones que se van revelando a lo largo de la cinta, abandonó la carrera para convertirse en una mujer que dedica su vida a darle lecciones a hombres que, en este caso, se quieren aprovechar de mujeres alcoholizadas. Algunas noches sale, finge estar ebria, se va con aquel “buen hombre” que intenta ayudarla pero sólo para aprovecharse de ella…

Promising Young Woman entró a la carrera de los Oscar 2021 en medio de varias controversias relacionadas con su historia, la cual fue malinterpretada por decir menos, con una lectura que iba en pro de la violencia cuando en realidad se trata de un drama que revela el trauma que se genera por falta de justicia en acciones que se repiten constantemente y que se justifican para señalar a las mujeres como culpables de sus circunstancias.

Promising Young Woman está disponible en HBO Max.

Shiva Baby

Una película no necesita presentar elementos de terror para provocar miedo y/o ansiedad entre las audiencias. El mejor ejemplo de eso es Shiva Baby, el debut de Emma Seligman con un largometraje que constantemente nos incomoda, asusta y genera ansiedad sin siquiera utilizar un recurso del género de terror o un thriller de suspenso/psicológico. Y eso es genial.

Shiva Baby nació en 2018 como un cortometraje mientras Seligman estudiaba y veía como algunas de sus compañeras de universidad tenían sugar daddies que las apoyaban en sus estudios a cambio de compañía. La película tiene como protagonista a Danielle, una joven judía y bisexual que tiene un sugar daddy (también judío) al que le miente diciéndole que está en la universidad. Él, como buen samaritano, decide apoyarla. Pero la realidad es que Danielle no va a la escuela y nosabe qué hacer con su vida.

Un día, después de estar con su sugar, va con su familia a una shiva (velorio) donde se encuentra a su sugar daddy, de quien descubre es un hombre casado al que mantiene su esposa, una no judía, mamá, y empresaria modelo. A su vez, este sujeto descubre que Danielle no va a la universidad y todo lo que le ha dico sobre ella es mentira. Y por si no fuera suficiente, también se encuentra su exnovia, quien parece ya tener claro sus planes a futuro como abogada.

Toda la cinta se reduce a la casa donde se lleva a cabo la shiva, unos cuantos personajes que se involucran con la protagonista, y un score sensacional cortesía de Ariel Marx para someternos a un entorno claustrofóbico que todo el tiempo busca incomodarnos al señalar la fragilidad de las dinámicas de poder basadas en el dinero y el sexo. ACÁ les contamos más de Shiva Baby.

Shiva Baby está disponible en MUBI.

Spider-Man: No Way Home

No se preocupen, esta nota está libre se spoilers en relación con Spider-Man: No Way Home. Sin duda, la película protagonizada por Tom Holland es la más exitosa de este 2021, pues a pesar de estrenarse en tiempos de pandemia, consiguió un box office internacional que la puso en el tercer lugar en la historia sólo por debajo de Infinity War y Endgame. Todo parece indicar que si la cinta se hubiera estrenado antes de la pandemia, habría arrasado con esos estrenos de 2018 y 2019.

Las expectativas que se generaron desde la salida del primer tráiler en agosto de 2021, ya nos mostraban hacia dónde iba… pero la película es aún más grande, impresionante, emotiva. La entrada en grande del multiverso fue el primer paso para contar una historia que no peca con el fan service, pero si reúne a las tres distintas generaciones que crecieron con la figura de Spider-Man en estos 20 años. Spider-Man: No Way Home es, sin duda, la película más emocionante del MCU.

The Card Counter

Un hombre solitario, perturbado y que escribe para reducir el ruido de su cabeza. A su lado, una copa mientras se revela a sí mismo sus más grandes secretos. Esa es la imagen (recuperada) más conocida de Paul Schrader, un hombre con muchísimas obsesiones que desde la década de los 70, se han expuesto entre las mejores películas en la historia del cine. Y decimos recuperada porque aquel hombre en la mesa primero fue de Robert Bresson.

Este 2021, uno de los mejores guionistas vuelve con The Card Counter de la mano, esta vez, de Oscar Isaac junto a Tiffany Haddish y Tye Sheridan. Isaac interpreta a William Tell, un exmarine que aprendió a contar cartas en prisión. Ya como un hombre “libre”, Will se dedica a recorrer el país para participar en torneos que le den dinero para: rentar un cuarto de hotel, vestirlo todo de blanco son sábanas, servise una copa, sentarse en la mesa, abrir su diario y escribir. Will es un hombre extremadamente disciplinado.

Durante uno de sus viajes, se mete a una convención de seguridad impartida por Gordo, aquel que le enseñó a Tell a torturar presos en prisiones clandestinas durante la guerra, delitos por los cuales fue sentenciado. Aquí mismo aparece Cirk, hijo de un excompañero de Tell que está preparando una venganza contra Gordo. Tell, disciplinado incluso en términos morales, decide proteger a Cirk.

Al mismo tiempo conoce a La Linda, quien lo ayuda a conseguir inversores para sus apuestas y juegos. William Tell quizá es otro sujeto que se siente en una mesa a escribir, pero es muy distinto a aquellos personajes de Schrader como Toller de First Reformed o incluso Travis de Taxi Driver. A Tell no le apasionan las apuestas ni el juego, sino que busca redención mientras. mantiene un equilibrio moral. Por ACÁ les dejamos la reseña.

The French Dispatch

The French Dispatch fue una de las películas que más se vieron afectadas por la pandemia. La cinta se estrenaría en 2020, pero Disney la atrasó casi un año para evitar pérdidas, y al menos en Estados Unidos, consiguió una buena taquilla en comparación con otros filmes como Spencer y Last Night in Soho. Esta cinta de Wes Anderson llegó a nuestro país gracias al Festival Internacional de Cine de Morelia.

The French Dispatch estña ambientada en la década de los 20 y tiene como líder al editor de The French Dispatch of the Liberty, Kansas Evening Sun (Bill Murray) una versión ficticia del New Yorker que tiene su base en Francia. Aquí, un grupo de periodistas (Owen Wilson, Tilda Swinton, Frances McDormand y Jeffrey Wright) nos cuentan tres de sus historias más populares protagonizadas por Adrian Brody, Benicio del Toro, Léa Seydoux, Timothée Chalamet, Lyna Khoudri, Liev Schreiber, Bob Balaban, Henry Winkler, y más.

La primera historia está enfocada en una crítica de arte y su investigación sobre el pintor y convicto Moses Risenthaler y su relación con la custudia Simone. La segunda va sobre el movimiento estudiantil de 1969 y se centra en los estudiantes Zeffirelli y Juliette. Y la tercera va de un crítico de gastronomía que hace un homenaje directo a James Baldwin.

En varias ocasiones, Anderson ha hablado de su inmenso amor por el New Yorker y cómo siguió el trabajo de algunos de los periodistas más conocidos de aquella publicación a lo largo del siglo XX. Por lo que, en términos simples, es un homenaje a las historias de todos ellos. AQUÍ les dejamos la historia detrás de The French Dispatch.

The Green Knight

David Lowery es uno de los directores que más expectativas han generado en la última década entre producciones independientes. Eso podría cambiar en 2022 con el estreno de Peter Pan & Wendy, el live action de Disney (Jude Law estará de protagonista) que supone su más grande producción a la fecha en términos de presupuesto. Si embargo, estamos aquí para hablar no sólo su mejor película hasta ahora, sino una de las mejores cintas de este 2021: The Green Knight con el protagónico de Dave Patel.

La película está basada en Sir Gawain and the Green Knight, una de las obras literarias inglesas más importantes del siglo XIV dentro del ciclo bretón. No es la primera vez que Lowery examina bajo la lupa las mitologías/leyendas y las expande. El resultado es excepcional en un filme de fantasía que nos muestra a Gawain, sobrino del rey Arturo y heredero al trono.

Gawain es un bebedor que se queja de lo poco que ha logrado en su vida y cómo no merece un lugar con los caballeros. Por lo que una noche después de Navidad, llega un mágico caballero (en el poema es verde y su caballo igual, pero en la cinta tiene la forma de un árbol) y los invita a un desafío. Gawain toma el reto y le corta la cabeza, pero cuando el caballero verde la recoge, le dicta su destino: tiene un año para ir a buscarlo, con honor y sufrir el mismo destino.

The Green Knight está llena de simbolismos y referencias históricas que describen de manera fiel la época de Camelot, las costumbres religiosas y las tradiciones orales, y lo hace con un diseño de producción impresionante que se acompaña por efectos especiales que nos muestran a un espíritu en busca de su cabeza, un zorro que habla, unos gigantes y un caballero que espera cumplir su cuesta y acepta su destino con honorabilidad. El elenco de The Green Knight lo completan Alicia Vikander, Joel Edgerton, Sean Harris, Ralph Ineson, Barry Keoghan y Kate Dickie.

The Hand of God

La última cinta de Paolo Sorrentino, Loro, pasó un tanto desapercibida en el plano internacional. Pero enfocó todos sus esfuerzos en las dos entregas televisivias de The Young Pope y The New Pope con el protagónico de Jude Law y John Malkovich, respectivamente. Su último gran éxito fue Youth de 2015, la cual guardaba enormes expectativas frente al éxito de La grande belleza de 2013 (ganadora del Oscar a Mejor Película Extranjera).

Por eso, el anuncio de su regreso después de algunos años, era esperado y mantenía un halo de misterio. Finalmente, en Venecia 2021 se estrenó en competencia The Hand of God o Fue la mano de Dios, la cual fue adquirida por Netflix. Este título, han de saber, aparece en la shortlist de la categoría de Mejor Película Internacional para los Oscar 2022 en nombre de Italia y es una de las favoritas hasta ahora.

The Hand of God nos presenta a Fabietto Schisa, un adolescente de Nápoles que vive junto a sus padres, él un banquero y ella un ama de casa, y su hermano, un aspirante a actor. La película está ambientada en la década de los 80 justo en la temporada en la que Diego Armando Maradona estaba a punto de ser fichado para el SSC Napoli. A su llegada, el jugador argentino no sólo era un ídolo, sino un Dios.

La famosa mano del Mundial del 86 era una declaración política para los napolitanos, y la familia de Fabietto se apasionaba entre un partido y el otro mientras se enfrenta una tragedia que invita al protagonista a convertirse en cineasta. Desde luego, la cinta tiene todo el toque narrativo de Sorrentino entre conversaciones y secuencias oníricas y poéticas. ACÁ una nota sobre el amor de Sorrentino por Maradona, (para él) el mejor jugador de la historia.

The Hand of God está disponible en Netflix.

The Lost Daughter

Durante el Festival de Venecia 2021, se estrenó en competencia The Lost Daughter, el debut de Maggie Gyllenhaal como directora y escritora. En este festival se llevó el premio por Mejor Guion gracias a la adaptación de la novela de Elena Ferrante. Gyllenhall sumó a su elenco a Olivia Colman como la protagonista, y comparte créditos con Dakota Johnson y Jessie Buckley.

Colman interpreta a Leda, una escritora y académica que se toma unas vacaciones donde se topa a la familia (un tanto vulgar) de Nina, una joven madre que mantiene una relación complicada con el padre de su pequeña hija. Conforme vemos las vacaciones de Leda, también somos testigos de su pasado. Cuando fue una joven madre que se debatió entre cuidar a sus hijas y continuar con su carrera.

En una tarde soleada, Leda decide robarle el juguete favorito a su hija, desatando una locura en el lugar y revelando que sus parientes tienen relaciones criminales. Las figuras femeninas, que desafían la materinidad como la conocemos o cómo la esperamos ver en una pantalla, son las piezas centrales de una historia que es bastante incómoda en partes en las que juzgamos (mas no cuestionamos) a Leda y su manera de comportarse.

The Lost Daughter estará disponible en Netflix el 31 de diciembre.

The Power of the Dog

Se ha dicho ya en varias ocasiones. El regreso de Jane Campion es uno de los eventos fílmicos más importantes de este 2021, sobre todo porque nos privó de su trabajo por 12 años. Y lo mejor es que su vuelta a la dirección lo hace con The Power of the Dog, una historia intensa y potente (novela de Thomas Savage) que reúne a un elenco espectacular.

A la cabeza está Benedict Cumberbatch, un vaquero de Montana llamado Phil Burbank, líder ganadero que vive con su hermano George, con quien tiene una extraña relación de codependencia basada en el abuso psicológico. George conoce a una viuda del pueblo y se enamora de ella, por lo que decide contraer matrimonio y llevarla a vivir a su casa junto a su hijo, quien es “afeminado”. A partir de ese momento, Phil comienza una campaña de abuso contra Rose.

La trama de The Power of the Dog se potencia cuando en el verano llega Peter durante las vacaciones, pretende utilizarlo como un arma en contra de su madre. Pero en realidad, Peter siempre va adelantado a cada acción, palabra y momento de Phil en contra de su madre. Las actuaciones de Kirsten Dunst y Kodi Smit-McPhee son igual de espectaculares que la de Cumberbatch, un sujeto amargado que esconde un secreto que podría cambiarlo todo en su vida.

Desde que s estrenó en Venecia, se ha hablado de una segura carrera en los premios Oscar en varias de las categorías más importantes como Película, Dirección, Guion adaptado, Actor, Actriz, Actor de reparto, Fotografía para Ari Wegner y Score para Jonny Greenwood. El desarrollo de la trama es tan sensacional, que asumimos mil historias… pero ninguna de esas sucede. El final es sorprendente. ACÁ les dejamos las razones por las cuales The Power of the Dog podría arrasar en los premios de la Academia.

The Power of the Dog está disponible en Netflix.

The Sparks Brothers

Los hermanos Mael de Sparks ya aparecen en la PARTE 1 de la lista de lo que más nos gustó en este 2021 con Annette, pues ellos escribieron la fascinante historia de una niña que hereado un talento para el mundo, pero una maldición para ella. Y también aparece, en esta misma lista, Edgar Wright con Last Night in Soho. Ambas partes hacen su aparición de nueva cuenta gracias al documental The Sparks Brothers.

¿Se acuerdan cuando en el Corona Capital 2018 apareció Wright filmando la presentación de Sparks? AQUÍ la nota. Pues bien, estaba en plena producción de uno de los mejores trabajos del año y documentales sobre música. The Sparks Brothers reúne a un montón de músicos y artistas para hablar de cómo todos los caminos musicales llevan a Sparks.

La banda apareció en los 70 junto a artistas y bandas como Talking Heads, Roxy Music, David Bowie. De alguna manera, su influencia en la música se quedó en las sombras frente al éxito de estas agrupaciones. Por eso, si alguien por acá no conoce a los Mael y a Sparks, nunca es tarde.

Estaban tan adelantados a su época, que ahorita podría ser el momento exacto para escucharlos y reconocer que una gran parte viene de ellos. Beck dice que en cualquier tour, todas las conversaciones de los músicos terminan en Sparks. Y estamos seguros que este documental también cerrará conversaciones.

The Suicide Squad

Cuando Disney despidió a James Gunn, parecía que su carrera caería y no volveríamos a ver nada de él. Sin embargo, de manera sorpresiva, Warner Bros. lo contactó y le entregó uno de sus proyectos más importantes, pero sobre todo uno que al igual que él, necesitaba ser rescatado. Desde luego, hablamos de The Suicide Squad en su segunda entrega (esto después de 2016 en manos de David Ayer).

La noticia emocionó a la mayoría considerando lo que Gunn había logrado con Guardians of the Galaxy en términos de guion, elenco y cómo todo eso terminó en la taquilla. El director se puso a investigar a profundidad sobre los personajes más extraños y poco conocidos del universo de DC para meterlos en su visión del escuadrón suicida. Y así fue como se estrenó una de las películas más divertidas de este año.

The Suicide Squad trae de regreso a Harley Quinn, Rick Flag, Captain Boomerang y a la despreciable Amanda Waller, con un montón de nuevos rostros que si bien la mayoría no logra sobrevivir (es parte del chiste, lo prometemos), forman parte de una historia que aprovecha la violencia y el entorno para hablar de personas que buscan redimirse sacrificando su propia vida (con sus excepciones claras).

Bloodsport y Peacemaker (este personaje tendrá una serie original en HBO Max) toman relevancia en estra entrega que reunió un buen elenco junto a Idris Elba, John Cena, Sylvester Stallone, Peter Capaldi, Daniela Melchior, Michael Rooker, y la presencia del mexicano Joaquín Cosío como parte de los “villanos”. ACÁ les contamos quién es quién.

The Suicide Squad está disponible en HBO Max.

The Tragedy of Macbeth

Este 2021 fue el año de las primeras veces en muchas cosas, incluido Joel Coen, quien por primera vez en más de 35 años, decidió dirigir y escribir sin su hermano Ethan. La cosa no es menor, pues se trata de uno de los dúos del cine más importantes.

Pero hemos de decirles que no ha ocurrido nada malo, y que el trabajo de Joel en The Tragedy of Macbeth es tan impresionte, que no habría nada qué temer si deciden tomarse un tiempo más separados. Esta cinta, filmada en blanco y negro, pone como protagonista a Denzel Washington, quien toma el papel de Macbeth junto a Frances McDormand como su esposa.

Después de la guerra, Macbeth se encuentra con tres brujas que le dictan dos profecías dirigidas a él. En una de ellas él se convertirá en rey. En un principio, el protagonista no sabe si buscará el trono porque conoce la profecía o si es su destino. Pero pronto, con el conocimiento de su esposa (quien se jacta de su maldad), se consumen por la idea de adquirir poder.

Si hay algo que debe destacar de The Tragedy of Macbeth, es el score de Carter Burwell, uno de los colaboradores conocidos de los hermanos Coel. Y la fotografía, la cual corrió a cargo de Bruno Delbonnel (quien ya había trabajado con los Coel en Inside Llewyn Davis), también es un aspecto a destacar en esta producción.

The Tragedy of Macbeth llegará a Apple Tv+ en enero de 2022.

The Velvet Underground

No hay nada que toque Todd Haynes y no se convierta en algo fabuloso. Por eso, su trabajo como director del documental de The Velvet Underground aparece en esta lista. Esta producción de Apple TV+, se suma a los esfuerzo de la plataforma de streaming por hacer documentales de calidad en términos musicales (el año pasado estrenaron el de los Beastie Boys y también fue una genialidad).

The Velvet Underground no hace un repaso para reconocer que esta fue una de las bandas más importantes de la escena de los 70. Sino que eso ya lo da por hecho para analizar cada paso que Lou Reed y compañía dieron hasta convertirse en una banda legendaria que marco no sólo la industria de la música, sino el arte como tal (más allá, desde luego, del lugar que ocupó Andy Warhol en la alineación).

The Velvet Underground está disponible en Apple TV+.

Titane

En esta edición de Cannes 2021, Julia Ducournau estrenó en competencia Titane, su cuarta producción como directora y su segundo largometraje. La película fue una verdadera sorpresa, pues dividió opiniones entre la crítica… algo que se reveló con el anuncio de la shortlist para los Oscar de Mejor Película Extranjera donde Titane en representación de Francia no continuará en la carrera.

Esta cinta, protagonizada por Agathe Rousselle en su debut como actriz (lo cual, por decir lo menos, es impresionante) nos presenta a Alexia, un niña que junto a su padre tiene un accidente automovilístico por el cual le deben poner una placa de titanio en la cabeza. Saliendo del hospital, la niña se acerca al auto de sus papás, lo abraza y lo besa. Alexia genera una facinanción sexual por los coches.

Luego, la vemos como bailarina erótica en un auto show. A la par, Alexia es una asesina en serie que mata de manera aletaoria (al menos la mayoría des veces) a hombres y mujeres. Las cosas cambian cuando una noche, tiene sexo con uno de los automóviles del lugar y queda embarazada. Para escapar después de su último asesinato (el de sus padres), decide adoptar la identidad: la de Adrien, un niño desaparecido.

Pronto conoce a su “padre”, el jefe de una unidad de bomberos que está dispuesto a ignorar la realidad. Alexia, desde antes de ser Adrien, se esfuerza por no parecerse a algo, y es por eso que Titane se convierte en una metáfora de varias cosas que incluyen la identidad, la paternidad y la pérdida. ACÁ les dejamos una nota de películas que te preparan para Titane.

West Side Story

Seremos honestos. A pesar de que el 2021 fue un año bastante especial para el cine entre sus estrenos; sin embargo, a pesar de que regresaron grandes directores como Ridley Scott o Guillermo del Toro, la taquilla no respondió ante eso. Tal fue el caso de Steven Spielberg con West Side Story, que si bien se perfila como una de las favoritas para la temporada de premios, la audiencia no ha salido a verla.

Nosotros sí tuvimos oportundad de verla, y a pesar de que tiene algunos puntos “en contra” como el hecho de que es un musical que, además, recupera un clásico del género de los 60, es simplemente grandiosa. En cada una de sus partes se nota que Spielberg estaba a cargo de la historia que simpre soñó dirigir.

Ahora bien. ¿Por quñe habríamos de ver un remake si la historia original se mantiene en el imaginario de las audiencias? Porque si hay algo que esta West Side Story hace bien, es que recupera la representación que tanto cojea en la primera versión fílmica donde se blanquearon a los personajes principales (es decir, utilizaron actores blancos para personajes latinos). Para empezar, Rachel Zegler, la nueva María, es de ascendencia latina y habla español, además de ser bailarina.

Spielberg buscó en todo momento que la latinadad fuera auténtica desde sus personajes, hasta el idioma y el baile. Otro punto a favor es que Spielberg se jaló a puro talento de Broadway, lo que le da un toque de teatro musical que bien se podía perder entre las nuevas tecnologías y la magnitud del proyecto. ACÁ les dejamos nuestra entrevista con Rita Moreno y Ansel Elgort.