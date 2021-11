Benedict Cumberbatch nos sorprende en el tráiler de ‘The Power of the Dog’

A lo largo de todo este 2021 y a pesar de la situación tan complicada que vivió la industria cinematográfica alrededor del mundo por el coronavirus, hemos visto películas increíbles. Durante todo este tiempo, los grandes estudios se guardaron varios proyectos interesantes y aunque no lo crean, el cierre del año también traerá estrenos asombrosos. Tal es el caso de The Power of the Dog, la cinta con la que luego de un buen rato de inactividad, Jane Campion regresa por la puerta grande.

Fue en 2009 cuando la directora ganadora del Oscar a Mejor guión original por El Piano presentó su más reciente película, Bright Star. Desde entonces, la cineasta mantuvo un perfil bajo, pero 12 años después vuelve con esta historia protagonizada por Benedict Cumberbatch, Kristen Dunst, Jesse Plemmons y Kodi Smit-McPhee, llena de tensión y drama que seguramente le valdrá un montón de nominaciones al máximo premio de la Academia de Hollywood (ACÁ les explicamos a detalle por qué).

Tenemos el brutal tráiler de ‘The Power of the Dog’

Durante su paso por el Festival de Cine de Venecia y otros festivales importantes en el mundo, Jane Campion recibió un montón de elogios por The Power of the Dog. Esto por supuesto que solo aumentó nuestras expectativas de la película y sin duda es uno de los proyectos de final de año que ya queremos ver. Pero mientras llega el día de que se estrene oficialmente y para que chequen de qué va esta trama, Netflix acaba de lanzar el tráiler oficial y la verdad está brutal.

Para empezar, hay que aclarar que esta cinta se basa en la novela homónima que el escritor Thomas Savage publicó en 1967. Pero volviendo a la trama en el cine, Benedict Cumberbatch interpreta a Phil Burbank, un vaquero despiadado y brutal que junto a su hermano, George (Jesse Plemons), tiene un enorme negocio ganadero. Sin embargo, un buen día y de camino al mercado conocen a Rose (Kirsten Dunst), la propietaria viuda de un restaurante, y a su hijo Pete (Kodi Smit-McPhee).

Esta película pinta para ser candidata al Oscar

Pero aunque no lo crean, en esta película, Cumberbatch no es el bueno de la historia. En realidad es un sujeto cruel que inicia una pelea en donde no le tiembla la mano a la hora de tratar mal a las personas que están a su alrededor, e incluso hacerles daño física y emocionalmente. Pero más tarde y conforme avance la trama, se darán cuenta de que hay una razón para ese comportamiento y sorprendentemente, luego de humillarlo, Phil toma a Pete bajo su protección, lo que causa muchas dudas.

The Power of the Dog es una película sobre el amor, la represión y por supuesto, el poder. Una producción que lleva al límite a sus personajes e incluso los propios actores se ve que dieron todo de sí para entregar algunas de las mejores interpretaciones de sus carreras. Esta cinta se estrenará en algunos cines el próximo 17 de noviembre y finalmente llegará a Netflix el 1 de diciembre. Pero mientras eso pasa, a continuación les dejamos el impresionante tráiler oficial: