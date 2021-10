¿Por qué ‘The Power of the Dog’ podría arrasar en los premios Oscar 2022?

En la edición del FICM 2021, entre los estrenos internacional, se proyectó The Power of the Dog (El poder del perro) de Jane Campion. Desde su paso por el Festival de Venecia, la película de Netflix se convirtió en la favorita para la temporada de premios de 2022.

Y no lo decimos al aire

El regreso de Jane Campion

Siempre que hablamos de Jane Campion, mencionamos The Piano de 1993 protagonizada por Holly Hunter. Y no es de menos. Esta cinta le dio a la directora neozelandesa la Palma de Oro en el Festival de Cannes, convirtiéndola en la primera mujer en recibir el máximo galardón (apenas en este 2021, una mujer se volvió a llevar este premio).

En los Oscar la historia es similar. Campion fue la segunda mujer en recibir nominación en la categoría de Mejor Director y si bien no se llevó la estatuilla, sí subió al escenario por Mejor Guion (en un ratito les hablamos de esa parte).

Siempre será histórico. Pero a partir de este año, vamos a mencionar a Campion por The Power of the Dog por varias razones. La primera, y la más poderosa, es que marca su regreso después de 12 años de “ausencia”. Por lo que regresó con la película más potente del año que muy probablemente le dé varias nominaciones por su trabajo en la dirección, postulándose como la favorita frente a la competencia masculina.

Jane Campion logra crear una atmósfera de tensión que obliga a la audiencia a sacar un sinfín de conclusiones para, al final, sorprenderla con la menos probable. Es espectacular entre escenas, espacios, diálogos y desde luego, la actuación de un elenco que también podría sobresalir.

El guion

The Power of the Dog toma su nombre de la novela escrita por Thomas Savage que nos presenta a Phil Burbank, un vaquero de Montana que es el líder ganadero de la zona. Vive con su hermano George, con quien tiene una relación de co-dependencia marcada por el abuso psicológico por parte de Phil.

La historia comienza cuando George decide (de sorpresa) casarse con Rose, una viuda (su esposo alcohólico se quitó la vida) y madre soltera del pueblo cuyo hijo Peter es “afeminado”. Por lo que casarse con ella representa un problema para Phil. Cuando se mudan a la casa, el protagonista comienza a atormentar a Rose al grado de que esta comienza una adicción al alcohol.

Jane Campion hizo la adaptación de la novela, por lo que podría también postularse para una nominación en los premios de la Academia a Mejor Guion por The Power of the Dog. Como les mencionamos hace rato, Campion se llevó en los 90 la estatuilla por su trabajo gracias a The Piano. Y podría repetir premio este 2022.

Benedict Cumberbatch

Quizá lo más destacado de The Power of the Dog, sea el elenco, el cual está comandado por Benedict Cumberbatch junto a Kirsten Dunst, Jesse Plemons y Kodi Smit-McPhee. Desde su estreno en Venecia, todos han coincidido en que se trata del mejor trabajo de Cumberbatch, por lo que su nominación a Mejor Actor podría ser un hecho.

Cumberbatch interpreta a Phil, un vaquero solitario que ejerce distintos tipos de violencia emocional y psicológica entre las personas que lo rodean. Primero es con su hermano George, un sujeto tranquilo y pasivo que permite que Phil lleve el negocio familiar.

Pero la parte más fuerte del filme es en la que Phil abusa de Rose y Peter. El protagonista mantiene una imagen del macho-vaquero; pero en realidad, se trata de un hombre atormentado que rechaza el fracaso y busca contactos íntimos con las personas, sobre todo a las que suele lastimar.

Benedict Cumberbatch triunfa en todo sentido en The Power of the Dog al interpretar a un personaje que en complejidad, ha sido comparado con Daniel Plainview de There Will Be Blood interpretado en 2007 por Daniel Day-Lewis.

Kirsten Duns y el resto del elenco

Lo único oficial, es que Netflix con The Power of the Dog lanzó campaña de Kirsten Dunst para sumarse a la carrera de Mejor Actriz de Reparto en los premios Oscar. Todo gracias a su papel de Rose, una viuda y madre soltera que se vuelve alcohólica a partir de la abusiva relación que tiene con su cuñado Phil.

De la misma manera que con Cumberbatch, varios medios especializados han dicho que este es el mejor personaje de Dunst en los últimos años, por lo que también es una de las favoritas no sólo para recibir la nominación, sino para llevarse la estatuilla.

En el pueblo, Rose carga con el estigma del suicido de su esposo, pero también con el rechazo de la gente hacia su hijo, quien suele hacer flores de papel en honor a su madre (solía ser florista) y quiere convertirse en médico. Eso nos lleva al otro personaje destacado de la historia: Peter, interpretado por Kodi Smit-McPhee.

Jonny Greenwood

¿Recuerdan que les hablamos de una constante atmósfera de tensión durante toda la película? Eso no sólo corrió a cargo de Campion en el guion y el desarrollo de los personajes, sino en la música, la cual trae el sello de garantía de Jonny Greenwood, miembro de Radiohead.

Greenwood trabajó en el score de The Power of the Dog, y hasta ahora, ha liberado un par de canciones que si bien respetan el western, también juegan con distintos elementos que se suman a la atmósfera del filme marcada por una violencia que no es siempre visible.

Desde que se anunció que Greenwood haría la música, se generaron fuertes expectativas, sobre todo por su destacado trabajo en There Will Be Blood en 2007, el cual fue aclamado por la crítica. En los últimos años, de manera justa y necesaria, Greenwood ha sido más mencionado por su colaboración en el cine. Desde su relación con Paul Thomas Anderson, hasta lo que ha hecho con Lynne Ramsay.

The Power of the Dog no es el único score en el que Jonny Greenwood trabajó en este 2021. También está próxima a estrenarse Licorice Pizza de PTA protagonizada por Bradley Cooper. Sin embargo, el guitarrista podría sumarse una vez más a los Oscar por su colaboración con Campion. ACÁ les dejamos un listado de otros proyectos fílmicos en los que Greenwood ha trabajo.

Fotografía

La fotografía de The Power of the Dog también juega un papel esencial en la historia y su desarrollo. Esta vez, Jane Campion se unió a Ari Wegner para entregarnos una serie de tomas abiertas que ayudan a la audiencia a comprender la atmósfera, incluida la que crea Phil entre sus trabajadores, potenciando también la dinámica entre el protagonista y Peter.

Wegner es conocida por los títulos de Lady Macbeth, In Fabric y una de las cintas más comentadas de 2020, Zola. Por lo que su paso a The Power of the Dog con Campion, es quizá su proyecto más grande hasta ahora y el que le podría dar la posibilidad de colarse a la temporada de premios en las categorías de fotografía.