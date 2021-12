El regreso de una aventura épica : Entrevista con el elenco y la creadora de ‘The Witcher’

A lo largo de 2021 hemos tenido un montón de series espectaculares. Sobre todo, las plataformas de streaming se rifaron con todo para traernos producciones que nos entretuvieran mientras todo volvía a la normalidad. Y en esa tenemos que incluir a Netflix, aunque para terminar el año se guardaron varias sorpresas para cerrar con broche de oro y entre ellas tenemos la segunda temporada de The Witcher, la cual nos tiene muy emocionados.

Como recordarán, fue en 2019 cuando el gigante del streaming estrenó este proyecto protagonizado por Henry Cavill, el cual está basado en la popular serie de libros publicados por el autor Andrzej Sapkowski. En cuestión de días, esta producción se convirtió en un verdadero éxito, es por eso que para nadie resultó ser una sorpresa cuando anunciaron con bombo y platillo que ya estaban trabajando en nuevos episodios y que pronto llegarían a nosotros.

‘The Witcher’ está de vuelta con su segunda temporada

Finalmente y luego de muchos rumores, se hizo oficial que este 2021 veríamos la segunda temporada de The Witcher. Poco a poco, Netflix soltó detalles al respecto, pues además de filmar esta entrega también aprovecharon la emoción por Geralt de Rivia y compañía que nos presentaron dos proyectos más inspirados en este universo. Sin embargo, a pesar de que son tramas grandiosas, nosotros estamos esperando la siguiente parte de esta enorme aventura que se ve espectacular.

Aprovechando que este 17 de diciembre se estrenan los nuevos episodios en el catálogo del gigante del streaming, tuvimos la oportunidad de platicar con la creadora y showrunner de la serie, Lauren Schmidt Hissrich. Pero también hablamos largo y tendido con el elenco encabezado por Freya Allan –la mismísima Ciri–, Anya Chalotra (ni más ni menos que Yennefer de Vengerberg), Joey Batey (Jaskier) y Mimi M. Khayisa (Fringilla Vigo).

Ampliando la relación entre sus protagonistas

Desde el estreno de The Witcher en Netflix nos quedaba claro que este solo era el inicio de una aventura épica no solo para Geralt de Rivia y Ciri, también para todos los involucrados dentro de la serie. Sin embargo, en esta segunda temporada tenemos la oportunidad de conocer mejor cómo funciona este enorme universo mágico y sin duda, en palabras de la creadora del show, el mayor reto a la hora de pensar en la siguiente entrega: la relación entre sus protagonistas.

“Esta pregunta me gusta porque tienes razón, el viaje de Geralt y Ciri apenas está empezando. Y de hecho esa fue una de las cosas más complicadas de esta temporada, porque nos basamos en el libro ‘Blood of Elfs’, el cual es el inicio de la relación entre ambos y es cuando empiezan a darse cuenta cómo es que funcionan, qué significa el destino para cada uno. Por supuesto que Geralt tiene una enorme responsabilidad porque como recordarás, le prometió a la reina Calanthe que protegería a su nieta y a pesar de que es un tanto distante, en realidad se empieza a preocuparse por ella a tal grado que se convierte en una especie de figura paterna”. Y Ciri, por supuesto que apenas está empezando a entender quién es, qué es y el enorme poder que hay dentro de ella. Lo desafiante en esta ocasión fue que este libro es un tanto complicado de adaptar porque las cosas más importantes para nosotros son los momentos que tienen los personajes. Quizá no sean escenas tan grandes o impresionantes que cambien por completo la historia, pero queremos que cada quien cuente con un momento que lo represente y ese fue un verdadero reto. También debo confesar que agregamos una historia extra que no viene en el libro para tener un poco de acción, pero esto no afecta la trama original. Creo que eso fue lo más complicado y nos obligó a exprimir aún más nuestra creatividad”.

El camino de Ciri hasta este momento

Por supuesto que una de las piezas fundamentales en la trama de The Witcher es Ciri. Desde la primera temporada nos quedó muy claro que sería muy importante no solo para Geralt de Rivia, también para todos los acontecimientos que los rodea, pero luego de que en un inicio no comprendiera quién era y cuál es su papel dentro de la historia, la actriz que le da vida, Freya Allan, considera que por fin veremos todo su potencial.

“Creo que en los primeros episodios ella estaba confrontando su propio miedo, el miedo que le da su poder porque no lo entiende del todo. Está aterrada porque no puede controlarse y teme que pueda herir a la gente (…) Pero en esta nueva temporada, ella va aprendiendo a conocerse mientras aparecen nuevos personajes, nuevos monstruos y demás. De cualquier manera, no puedo decir mucho pero considero que al final de la temporada se vuelve más fuerte, está consciente de su rol en medio de toda esta historia y preparada para lo que viene junto a Geralt”.

Los personajes tienen más dimensiones en esta nueva temporada

Sí, sabemos que Ciri y Geralt son los personajes principales en The Witcher, pero en este largo camino que emprenden juntos y por separado, hay hombres y mujeres que también son importantes. Al menos en los casos de Joey Batey y Anya Chalotra –quienes interpretan a Jaskier y Yennefer de Vengerberg–, piensan que esos “personajes secundarios” (como serían los suyos) pueden tener distintas aristas y eso lo vemos con la nueva temporada de la serie.

“Es increíble interpretar a un personaje como Jaskier, significa todo para mí, porque podría ser un verdadero cliché o que podría caer en un estereotipo; ya sabes, el sujeto que anda por ahí para hacer reír a todos. Pero agradezco que hayan escrito este personaje con un montón de dimensiones, no es solo un bufón o el ayudante del brujo, es más complejo de lo que parece y es un verdadero lujo darle vida. Realmente es my raro cuando te dan papeles como este y mucho más en series de fantasía, por eso estoy agradecido”, declaró Joey. “Honestamente me sorprendo cada que leo el guión, realmente lo veo y pienso ‘Dios mío, ¿esa es la parte que me toca hacer?’. Pero creo que es increíble interpretar a alguien como Yennefer, realmente puedo decir que me cambió la vida cuando me escogieron y jamás pensé que aprendería tantas cosas por un personaje y que básicamente crecería con ella. Así que eso me encanta, en esta temporada descubrirán más cosas sobre ella que yo igual noté mientras grabábamos”, nos contó Anya.

Lo complejo de desarrollar tramas épicas

Algo que se darán cuenta cuando vean la segunda temporada de The Witcher es que todo se ve enorme. Tenemos un gran vistazo al mundo en el que se desarrolla esta historia y eso por supuesto que es un gran espectáculo visual, pero quizá lo más importante es que a la par, también tenemos una gran evolución de los personajes. Y sin duda, este fue un reto para Lauren Schmidt Hissrich y todos los que están involucrados en la serie.

“Creo que tu apreciación es correcta. Esta temporada se ve más grande, tenía que verse más grande y épica, a gran escala, pero de alguna manera también creo que estos episodios se sienten muy íntimos. De hecho pasamos más tiempo con nuestros personajes, uno a uno y juntos aprendiendo de los demás, siento que se conectan de manera muy profunda. Pero pienso que lo más complicado para mí fue desarrollar a Vesemir, porque en los libros es muy duro y camaleónico, y de alguna manera queríamos mostrar un lado poderoso pero también vulnerable de este personaje. Sin embargo, a pesar de que no es un sujeto fácil de tratar, buscábamos que el público empatizara con él, que entiendas por qué actúa de tal manera y por qué es una persona tan ruda, ya lo descubrirán y comprenderán por qué considero que su historia es muy triste. Pero sí, queríamos profundizar y desarrollar todos los personajes”.

La importancia de un personaje en la vida de una actriz

A lo largo de los años hemos visto como un montón de actores y actrices se han clavado con sus personajes, llegando a prácticamente vivir y sentirse como si fueran las personas que describen en el guión. Muchas veces no nos ponemos a pensar en lo importante que es para ellos interpretar a alguien que no existe en la vida real, pero Freya Allan está consciente de que Ciri es muy importante en su vida porque le ha enseñado muchas cosas.