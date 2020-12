Tom Cruise explota contra el staff de ‘Mission: Impossible 7’ por romper protocolos de COVID-19

A lo largo del año, diversas personalidades del mundo del espectáculo se han sumado al llamado para que la población siga los protocolos de seguridad contra la pandemia. Sin embargo y a pesar de la seriedad del asunto, el mensaje no siempre se comprende. Esto ha provocado la furia de famosos como Tom Cruise, quien ahora explotó ante las señales de irresponsabilidad de su equipo de trabajo.

El actor se encuentra filmando la séptima parte de Mission: Impossible en Inglaterra y, en medio de la grabación, ha sido muy insistente con el staff de producción para que se sigan las medidas de prevención por el coronavirus. Pero parece que algunos miembros no lo entendieron, lo que provocó que la estrella pegara el grito en el cielo.

La industria del cine se ha tenido que administrar ante la pandemia. Algunas producciones se han suspendido y otras más como Mission: Impossible 7 refuerzan sus protocolos de sanidad para seguir con el trabajo. Por ello es que Tom Cruise ha sido insistente en el accionar de su equipo para evitar contagios.

A pesar de esta insistencia, parece que algunos miembros del staff no han acatado las órdenes expresas del actor para mantener un adecuado distanciamiento y eso quedó evidenciado en un video compartido por el periódico The Sun. Dicho diario reveló un audio en el que se escucha a la estrella hollywoodense regañando de manera furiosa a dos personas del crew de la filmación.

De acuerdo con dicho periódico, Tom Cruise vio a dos personas del staff paradas frente a una computadora, pero ellos estaban con los rostros muy cerca uno del otro y a menos de un metro de distancia. Al ver esto, Cruise les llamó la atención gritándoles y haciéndoles hincapié en que su irresponsabilidad podría repercutir en la grabación de la película y, eventualmente, en los empleos que esta genera. Va la traducción del audio.

Hay personas en Hollywood trabajando en películas ahora gracias a nosotros, porque creen en nosotros y en lo que hacemos. Estoy en el teléfono con cada maldito estudio todas las noches, compañías de seguros, productores, y ellos se fijan en nosotros y hacen películas. ¡Estamos creando miles de trabajos, hijos de puta! ¡No quiero volver a ver que lo hacen! ¡Nunca! Y si no obedecen, están despedidos, y si los veo haciéndolo de nuevo, están jodidos. Nadie en este equipo lo hace. ¡Eso es todo! Y tú, y tú también y tú, no lo vuelvan a hacer, maldita sea…

Sin disculpas… Pueden decírselas a las personas que están perdiendo sus hogares porque la industria se está cayendo… No van a poner comida en su mesa ni van a pagar la colegiatura de su educación. Eso es con lo que me voy a la cama cada noche… ¡Ese es el futuro de esta maldita industria! Lo siento si estoy más allá de sus disculpas. Tenía que decirlo ahora y si no lo acatan, están fuera. ¡No vamos a tirar esta película, maldita sea! ¿Se entendió? Lo veo de nuevo y se van al carajo…. ¿Fui claro? ¿Entendieron lo que quiero? ¿Entienden la responsabilidad que tienen?… Si no pueden ser razonables, yo no puedo entender su lógica, así que los despediría… Es todo.