Fíjate, Paty: ¡Tom Hiddleston se habría comprometido con Zawe Ashton!

Se nos casa Loki… o bueno, eso es lo que se dice por ahí. En las últimas horas, ha tomado fuerza el rumor de que Tom Hiddleston se habría comprometido con Zawe Ashton, la actriz a quien conoció en 2019 luego de que compartieran escenario en la obra de Broadway conocida como Betrayal.

No se sabe con exactitud cuando habrían comenzado su relación, pero ya desde hace unos meses se les había visto juntos. Fue en la reciente entrega de los premios BAFTA donde la pareja reapareció dando -aparentemente sin querer- indicios de que pronto se casarán. Acá les contamos el chismecito cómo va.

Tom Hiddleston y Zawe Ashton estarían comprometidos

¿Se acerca la boda más épica del universo cinematográfico de Marvel? Puede ser que sí. La idea está en el aire y parece que es un hecho: Tom Hiddleston y Zawe Ashton están a punto de casarse. Los rumores de la relación entre ambos se confirmaron cuando en septiembre pasado, andaban vacacionando en las playas de Ibiza en España.

Pero parece que la cosa va más en serio con todo este asunto del matrimonio. ¿Por qué? Pues bien, justo como relatan diversos medios británicos, la pareja asistió entrega de los premios BAFTA (considerados los Oscar del Reino Unido) el pasado domingo 13 de marzo y ahí ‘salió el peine’.

En algunas de las imágenes de la alfombra roja de aquella ceremonia, no se alcanza a apreciar totalmente el anillo de compromiso de Zawe. El asunto es que después de la gala, la presentadora AJ Ododu subió una foto junto a la actriz y el propio Tom Hiddleston, donde sí se puede ver bien la joya de anillo que trae puesta Zawe.

Este jueves 17 de marzo, el reconocido medio británico The Mirror confirmó la noticia, mencionando que Tom y Zawe recibieron las felicitaciones de varios amigos suyos durante la fiesta de los BAFTA. No se sabe cuándo realizarán su boda, pero pues que vivan los novioooooooos.

La boda tendrá todo el sabor a Marvel Studios no solo por que Tom Hiddleston es recordado por interpretar al icónico Loki; Zawe Ashton tendrá un papel antagónico en The Marvels del 2023 protagonizada por Brie Larson, Teyonah Parris y Iman Vellani (esta última pronto estrenará su serie Ms. Marvel en Disney+ y ACÁ les dejamos el tráiler). Por su parte, Tom será estelar en la serie The Essex Serpent de Apple TV+ (AQUí el primer vistazo).