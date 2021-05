¡Checa el primer adelanto de ‘Monsters At Work’, el spin-off de ‘Monsters, Inc’ que llega a Disney+!

Aquí es cuando decimos “justo en la infancia”… Disney Plus tiene grandes planes para llevar su catálogo de contenido al siguiente nivel con nuevas historias, series y películas que de a poco se irán sumando a la plataforma. En ese sentido, una de las cartas fuertes será sin duda Monsters At Work, el spin-off de Monsters, Inc.

Hace unos días, el servicio de streaming de ‘La Casa del Ratón’ mostró las primeras imágenes para que conociéramos a los nuevos personajes de esta historia. Pero ahora, la cosa viene más en serio porque ya tenemos un breve pero interesante tráiler para ir calentando motores.

Aquí está el primer vistazo a ‘Monsters At Work’

Monsters, Inc llegó a las pantallas del mundo en 2001 para convertirse en una de las películas más emblemáticas y populares que Pixar y Disney han entregado jamás. Después, tuvieron que pasar 12 largos años para que pudiéramos ver la precuela titulada Monsters University. Y aunque ya no éramos unos niños para ese entonces, podemos decir que la disfrutamos como si no hubiera pasado tanto tiempo.

Ahora bien, parece que la fórmula podría repetirse una vez más aunque no con una nueva cinta, sino con la serie Monsters At Work que llega en este 2021 a Disney Plus. Por supuesto, los más pequeños gozarán bastante con esta entrega y los que ya andemos más entrados en años, reviviremos lo mejor de nuestra infancia pues los icónicos personajes de la saga cinematográfica regresarán (aunque no precisamente como estelares).

En este primer vistazo, vemos a Sulley y Mike Wazowski recibiendo altos cargos ejecutivos en la compañía que ahora se dedica a producir energía eléctrica no con sustos, sino con risas como se ve al final de la primera película. También se nos muestra a los nuevos protagonistas y su incursión dentro de esta nueva dinámica de trabajo. La fecha de estreno es el 2 de julio próximo y acá puedes echarle un ojo al adelanto.

¿Qué más se sabe sobre la nueva serie?

Como comentamos, Monsters At Work tendrá lugar cronológicamente seis meses después de los acontecimientos de Monsters, Inc (2001). El peludo azulado Sullley y su mejor amigo Mike Wazowski descubrieron que la risa de los niños genera más energía que los sustos, por lo que la compañía da un giro para enfrentar la crisis energética de Monstruópolis.

Es aquí donde aparece Tyson Tuskmon, un joven monstruo recién egresado de la Monsters University quien se ha graduado como el mejor de su generación y que tiene la ambición de convertirse en el mejor asustador. Sin embargo, sus planes cambiarán de manera drástica al darse cuenta que sus habilidades son prácticamente obsoletas dentro de esta nueva forma de trabajo. ¿Podrá adaptarse o descubrirá algún nuevo talento? Eso lo sabremos cuando se estrene la serie en poco más de un mes.