¡Checa el tráiler oficial de ‘Loki’ con Tom Hiddleston y Owen Wilson!

Mientras inicia la nueva fase del MCU, el futuro de todos estos personajazos está en Disney+. En 2021 comenzamos a ver las primeras series originales de Marvel dentro de la plataforma de streaming, WandaVision y The Falcon and The Winter Soldier está dejando la vara muy alta para los superhéroes en la televisión, aunque los villanos tampoco se quedarán atrás, porque pronto se estrenará la serie del mismísimo Loki.

Desde que se anunció esta producción, emocionó a muchos porque los fanáticos de los cómics aman a este personaje. No solo porque veremos una vez más a Tom Hiddleston interpretando al entrañable medio hermano de Thor, sino que en esta ocasión –y por primera vez– será el protagonista de su propia historia. Poco a poco fueron revelando unos cuantos detalles de este proyecto, pero por supuesto que aún tenemos muchas dudas.

Por fin tenemos el tráiler oficial de ‘Loki’

A finales de 2020 apareció el primer avance de Loki, que para ser honestos no decía mucho. Sin embargo, este año tuvimos un verdadero vistazo a la serie, donde nos mostraban más o menos por donde irá la trama, que así como las demás historias del MCU en Disney+, continuará justo después de los acontecimientos de Avengers: Endgame. Pero, ¿cómo es posible que siga vivo este personajazo si murió a manos de Thanos en Infinity War?

Bueno, pues como recordarán, en la última película de los Vengadores, el Dios del Engaño regresó cuando los héroes volvieron a la primera batalla que tuvieron como equipo. Aprovechando los viajes en el tiempo, el hijo de Odín se robó –una vez más– el Teseracto y desde entonces no supimos nada sobre él, pero en esta producción intentarán contarnos cómo fue su vida luego de huir y sobre todo, cuál es su objetivo con este objeto tan poderoso.

Después de mucha espera, por fin tenemos el tráiler oficial de Loki, que nos adentra por completo en la historia del villano más querido de Marvel. Después de fugarse, Loki aterriza en un mundo de problemas con la empresa burocrática TVA (Time Variance Authority), la cual está intentando corregir el curso del tiempo luego de que los Avengers lo modificaran para derrotar a Thanos y recurren a él para cambiarlo todo, aunque nadie confía en nadie.

Recuerden que Loki se estrenará el próximo 11 de junio a través de Disney+. Pero mientras esperamos a que se estrene y para aumentar el hype por esta serie, acá les dejamos el tráiler oficial: