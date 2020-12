Checa el primer avance y la fecha de estreno de la serie de ‘Loki’

La serie de Loki fue de las primeras en anunciarse cuando se reveló la salida de Disney+ en 2019. Hoy tiene un primer avance y fecha de estreno.

A Disney se le ocurrió en un sólo día, revelar las decenas de producciones que tiene planeadas para los próximos años. Y es una verdadera locura. Habrá un sinfín de series y películas dentro del universo de Star Wars, además de una nueva entrega de Indiana Jones. National Geographic y FX también dieron a conocer sus planes con series en las que participarán Selena Gomez, Nicole Kidman, Diane Lane y más.

Y para no dejar de sorprendernos, Marvel también hizo lo suyo. Dio varios anuncios como el hecho de que Christian Bale participará en la próxima entrega de Thor, Awkwafina formará parte del elenco de Shang-Chi, Groot tendrá una serie de cortos animados titulado I am Groot y los Guardianes de la Galaxia estarán más cerca con un especial.

Y hablando de Marvel, 2021 será el año en que lance las series que tenía planeadas desde 2019. Por ejemplo, enero se estrenará en Disney+ WandaVision, y unos meses después, llegará lo que tanto esperamos: la serie de Loki.

Primer avance de Loki

Disney reveló el primer avance oficial de Loki, la serie protagonizada por Tom Hiddleston en la que retoma al personaje que primero vimos en el MCU. Como sabemos, y esperamos que no sea un spoiler para nadie, al final de Thor: Ragnarok, Asgard es destruida, por lo que Thor, Loki, Hulk y los sobrevivientes, deben huir al emprender un viaje hacia la Tierra.

La nave de Thor se enfrenta a la de Thanos, quien asesina a varios de los asgardianos en búsqueda del Teseracto. Thanos asesina a Heimdall y le mete una paliza a Hulk, y ante los intentos de engañarlo de Loki, lo asesina. Sí, Loki muere en manos de este villano y frente a Thor. Esto último sucede en Avengers: Infinity War (2018).

Dicho esto, surge la pregunta: ¿en qué parte de la historia está ambientada la serie de Loki? Pues bien, el primer avance lo resuelve. Esta serie sucede cuando Loki desaparece de la Tierra con el Teseracto mientras a Tony Stark le da un pequeño infarto provocado por Ant-Man… Sí, esto se ve en Avengers: Endgame (2019).

Loki toma el Teseracto que se le acaba de caer al Tony del futuro por culpa del Hulk del pasado, y huye. ¿A dónde? Es aquí donde la cosa se pone buena. Disney anunció que Loki estará conectada con Doctor Strange and the Multiverse of Madness, la segunda entrega de este personaje protagonizada por Benedict Cumberbatch, la cual también se liga con WandaVision.

Loki se estrenará en Disney+ en mayo de 2021. Aquí les dejamos este primer avance: