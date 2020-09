Mandalore the Great! Checa el tráiler de la 2da temporada de ‘The Mandalorian’

El próximo 30 de octubre de 2020, se estrenará la segunda temporada de The Mandalorian, la serie original de Disney Plus más importante a un año de su salida comercial. Sabemos los detalles más básicos como que forma parte del universo de Star Wars y que está protagonizada por Pedro Pascal, y es ahora que sabemos de que irá la historia. Así que agárrense porque se va a poner intenso…

Como sabemos, la primera entrega de The Mandalorian se centró en un mandaloriano, el cual no pertenece a una raza, sino a un grupo de guerreros que aparecieron por primera vez en Star Wars: The Clone Wars. Ellos estaban en desacuerdo con la República, por lo que se decidieron levantar en armas para liderar una guerra civil. Sin embargo, con la llegada de la Satine Kryze y la llegada de Darth Maul, los mandalorianos fueron liderados por el Imperio Galáctico.

Jedis vs. Mandalorians

Pero esta segunda temporada se va a poner más intensa y emocionante, pues este madaloriano asume completa responsabilidad por el personaje de Baby Yoda, quien lo acompañará en varias misiones para cumplir un único objetivo que determinara la historia de todas las galaxias: que Baby Yoda se convierte en un jedi.

Todas las noticias que necesitas saber están en nuestro Newsletter Email address: ¡Suscríbete aquí! Leave this field empty if you're human:

La tarea más importante que debe emprender el protagonista de The Mandalorian en la segunda temporada, es interesante y emocionante: debe encontrar el lugar de origen de Baby Yoda y reunirlo con los suyos. Quizá la tarea titánica de encontrar la galaxia indicada ya sea difícil, pero eso no es lo más denso. Los mandalorians, en tiempos ancestrales, fueron enemigos de una raza llamada jedis… Sí, su trabajo es prácticamente salvar a alguien que históricamente es su enemigo.

Emmys 2020 y tráiler de The Mandalorian

La primera temporada está nominada para los Emmys en la categoría principal de Mejor Serie de Drama para Disney+, lo cual resultó en toda una sorpresa, pues The Mandalorian navega entre varios géneros como el drama, la comedia y la ciencia ficción. Sin embargo, su impacto fue tan grande y su éxito tan determinante para que Disney+ se consolidara en el mercado del streaming, que bien merecida tiene esa nominación.

Este domingo 20 de septiembre, se llevará a cabo la ceremonia de premiación de los Emmys donde compite contra Better Call Saul (AMC), The Crown (Netflix), The Handmaid’s Tale (Hulu), Killing Eve (BBC America), Ozark (Netflix), Succession (HBO) y Stranger Things (Netflix).