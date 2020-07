Que se arme: Estos son los nominados a los premios Emmy 2020

Te das cuenta que el tiempo pasa volando cuando se anuncian los nominados para las distintas categorías de los Emmys 2020 en su edición 72. Sí, ya es el fin de julio y eso significa que los premios más destacados y exclusivos para la televisión anunciaron quiénes irán por el máximo galardón para este año.

En menos de dos meses, el 20 de septiembre para ser más específicos, sabremos cuáles son las series más destacadas del último año… y eso que apenas vamos superando que el año pasado, Fleabag arrasó con todos los premios en las categorías de Comedia. O que Game of Thrones ya terminó y no competirá más en esta ceremonia.

Sí, los nominados de este año nos indican que todo será muy diferente y te queremos explicar por qué en cuatro puntos.

También puedes leer: ESTOS SON LOS GANADORES DE LOS EMMY AWARDS 2019

Un año distinto

Primero lo primero. La pandemia por COVID-19 activó los sensores de todo el mundo para buscar contenidos de televisión. Pero no sólo eso, sino que nos ha forjado un criterio más fuerte en cuanto a la calidad de las producciones y estamos seguros, eso se va a notar en estas nominaciones.

En segundo lugar, porque las más grandes producciones tanto del año pasado como de otras ediciones, ya no compiten más. Nos referimos a Game of Thrones, la serie limitada de Chernobyl y Fleabag.

Eso significa que muchas series querrán recuperar el lugar que merecen mientras otras, llegan con mucha fuerza. Por ejemplo, si Fleabag está fuera de la jugada, The Marvelous Ms. Maisel podría recuperar su trono.

En tercer lugar, está el hecho de que en estos Emmy de 2020 será la primera vez que nuevas plataformas de streaming entren a la contienda con algunas producciones. El mejor ejemplo es Apple TV+ con The Morning Show, la cual se estrenó a finales de 2019 y le dio un Golden Globe a Jennifer Aniston a principios de este año. Otras nuevas plataformas son HBO Max y Disney+.

Y en cuarto término, están algunos cambios que hizo la Academia de Televisión. En años anteriores, el número de nominados variaban en las categorías principales de comedia y drama, y podían ir de 5 a 8. Sin embargo, ahora el número se cierra a ocho producciones para darle variedad… y este año han sido tantas series, que hasta sobran.

Acá les van las nominaciones de este 2020:

Mejor Drama

Better Call Saul (AMC)

The Crown (Netflix)

The Handmaid’s Tale (Hulu)

Killing Eve (BBC America)

The Mandalorian (Disney+)

Ozark (Netflix)

Succession (HBO)

Stranger Things (Netflix)

Mejor Comedia

Curb Your Enthusiasm (HBO)

Dead to Me (Netflix)

The Good Place (NBC)

The Marvelous Ms. Maisel (Prime Video)

Insecure (HBO)

The Kominsky Method (Netflix)

What We Do in the Shadows (FX)

Mejor Serie Limitada

Little Fires Everywhere (Hulu)

Mrs. America (FX)

Unbelievable (Netflix)

Unorthodox (Netflix)

Watchmen (HBO)

Mejor Actriz de Drama

Jennifer Aniston por The Morning Show

Olivia Colman por The Crown

Jodie Comer por Killing Eve

Laura Linney por Ozark

Sandra Oh por Killing Eve

Zendaya por Euphoria

Mejor Actor de Drama

Jason Bateman por Ozark

Sterling K. Brown por This Is Us

Steve Carell por The Morning Show

Brian Cox por Succession

Billy Porter por Pose

Jeremy Strong por Succession

Mejor Actriz de Comedia

Christina Applegate por Dead to Me

Rachel Brosnahan por The Marvelous Mrs. Maisel

Linda Cardellini por Dead to Me

Catherine O’Hara por Schitt’s Creek

Issa Rae por Insecure

Trace Ellis por Black-ish

Mejor Actor de Comedia

Anthony Anderson por Black-ish

Don Cheadle por Black Monday

Ted Danson por The Good Place

Michael Douglas por The Kominsky Method

Eugene Levy por Schitt’s Creek

Ramy Youssef por Ramy

Mejor Actriz en una Serie Limitada o Película

Cate Blanchett por Mrs. America

Shira Haas por Unorthodox

Regina King por Watchmen

Octavia Spencer por Self-Made: Inspired by the Life of Madam C.J. Walker

Kerry Washington por Little Fires Everywhere

Mejor Actor en una Serie Limitada o Película

Jeremy Irons por Watchmen

Hugh Jackman por Bad Education

Paul Mescal por Normal People

Jeremy Pope por Hollywood

Mark Ruffalo por I Know This Much Is True

Mejor Actriz de Reparto en Drama

xxxx

Mejor Actor de Reparto en Drama

xxxx

Mejor Actriz de Reparto en Comedia

xxxx

Mejor Actor de Reparto en Comedia

xxxx

Mejor Actriz de Reparto en una Serie Limitada o Película

xxxx

Mejor Actor de Reparto en una Serie Limitada o Película

xxxx

Mejor Película para la Televisión

xxxx

Mejor Talk Show

Full Frontal with Samantha Bee (TBS)

Jimmy Kimmel Live (ABC)

Last Week Tonight with John Oliver (HBO)

Late Show with Stephen Colbert (CBS)

The Daily Show with Trevor Noah (Comedy Central)

Mejor Programa de Variedad

xxxx

Mejor Programa de Competencia

The Masked Singer (Fox)

Nailed It (Netflix)

RuPaul’s Drag Race (VH1)

Top Chef (Bravo)

The Voice (NBC)

Mejor Guion de Comedia

xxxxx

Mejor Guion Serie Dramática

xxxxx

Mejor Guion en Serie Limitada o Película

xxxx

Mejor Guion en un Programa de variedad

xxxx

Mejor Dirección de Drama

xxxx

Mejor Dirección de Comedia

xxxx

Mejor Dirección en Serie Limitada o Película

xxxx

Mejor Dirección en Programa de Variedad

xxxx

Mejor Sketch Programa de Variedad

xxx