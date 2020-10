Una auténtica galería: ¡Vans lanzará una nueva colección junto al Museo de Arte Moderno!

Cuando se trata de lanzar geniales diseños al mercado, Vans irrumpe con fuerza. La marca de ropa para deportes de acción se ha mantenido en la tendencia de conjugar la moda urbana con la cultura pop, el arte y el entretenimiento, entregando cualquier cantidad de colecciones dignas de un museo. Y esta última afirmación va más allá de un simple ejemplo.

La compañía con sede en California tiene lista su segunda colaboración con el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA, por sus siglas en inglés). La nueva entrega llegará a las sucursales de todo el mundo el próximo 11 de noviembre para adornar tu outfit con algunas de las obras más importantes que alberga dicho recinto.

Vans y MoMA lo hacen de nuevo

La idea de plasmar la obra de grandes pintores no es nada nuevo para Vans. Desde Frida Kahlo hasta Vincent Van Gogh, la compañía ha prestado la tela de sus icónicos modelos como el lienzo perfecto sobre el que hemos visto reproducidas algunas pinturas de estos históricos artistas. Siendo así, no podían faltar el MoMA y su exquisita galería.

Vans y el Museo de Arte Moderno entregaron en septiembre de este año su primera colección colaborativa. En ella se observaron algunas piezas de personajes como Salvador Dalí, Claude Monet, Liubov Popova, entre muchos otros nombres que constituyen el enorme tesoro artístico del recinto neoyorquino.

“Nuestra colaboración con el MoMA es una alianza que implicó trabajo en conjunto para seleccionar tanto las obras como el calzado para garantizar una auténtica conexión entre el arte y los modelos que elegimos”, dijo la Directora Global de Diseño de Calzado y Estilo de Vida, Angie Dita en un comunicado oficial.

Por supuesto, una sola colección no era suficiente. La marca y el museo vuelven a fusionar lo mejor de la moda urbana y el arte en una muestra que ahora recoge la obra de artistas como Edvard Munch, Jackson Pollock, Lybov Popova y Faith Ringgold. ¡A continuación se las presentaremos!

Faith Ringgold sin límites

La artista y activista Faith Ringgold -quien por cierto acaba de cumplir 90 años el pasado 8 de octubre- colaboró con dos modelos para la nueva colección. La también escritora trabajó de cerca con el equipo de diseño de Vans para plasmar tres de sus obras en dos modelos clásicos de la línea de la marca.

El modelo Era llevará en el tenis izquierdo una secuencia gráfica basada en Freedom Woman Now (rojo/verde), mientras que la pieza derecha reproduce la obra Woman Freee Yourself (morado/azul). Ambas obras fueron creadas en 1971.

El segundo modelo influenciado por Ringgold, el Classic Slip-On, retoma la pieza conocida como Seven Passages to a Flight de 1995. El calzado tendrá en uno de sus lados la frase “My mother said I’d have to work twice as hard to go half as far” (Mi madre me dijo que tendría que trabajar el doble de duro para llegar a la mitad).

También puedes leer: ¡Esto hicimos con la colección ‘DIY’ y ‘U Color’ de Vans!

Edvard Munch y ‘El Grito’ en un paquete de Vans

La historia del arte no se entendería de la misma manera sin Edvard Munch y su icónico ‘Grito’ (originalmente Skrik en noruego) de 1895. Incluso quien no sea un apasionado de la pintura reconoce esta pieza, misma que ha trascendido en espacios como el cine, la televisión y ahora en el mundo de la moda.

Vans se lució con un paquete completo inspirado en esta obra, conocida por evocar “el grito infinito de la naturaleza” y la angustia que esta produce. La silueta de tenis Era, una hoodie con capucha, una mochila Old Skool y una camiseta manga corta son los cuatro lienzos que retoman la icónica pintura.

Jackson Pollock adorna el Authentic

Jackson Pollock fue un pintor reconocido por ser pionero de un estilo físico y enérgico en el que vertía sobre el lienzo cualquier cantidad de furiosas cuerdas y líneas. Un estilo denominado por los expertos como ‘drip’ -o ‘goteo’– que se observa en su obra One: Number 31, 1950.

Esta misma pieza es la que adorna el modelo Authentic de Vans y una gorra retomando el negro, blanco y dorado de entre la infinita gama multicolor de la pintura. “Estoy más a gusto. Me siento más cerca, más parte de la pintura, ya que así puedo caminar alrededor de ella, trabajar desde los cuatro lados y estar literalmente en la pintura”, dijo alguna vez Pollock sobre su estilo. Con este par te puedes sentir igual.

Popova y un outifit perfectamente simétrico

La artista Liubov Popova abordó la pintura como un acto de construcción en el que convergió el color, las líneas y las formas para realizar diseños dinámicos caracterizados por su llamativa dimensionalidad. MoMA y Vans aprovecharon la pieza conocida como Untitled de 1917 para aplicarlo en un paquete perfectamente simétrico para aquellos amantes de las figuras.

El popular Sk8-Hi mantendrá en cada sneaker derecho un patrón basado en color rojo, mientras que el izquierdo retoma el característico azul-amarillo de la obra. Y eso no esto es todo: también tendremos una sudadera y una playera bastante minimalistas, pero sin duda llamativas que combinarán a la perfección con el calzado.