‘Vivos’: El documental de Ai Weiwei sobre Ayotzinapa se estrenará en Sundance 2020

En 2019, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo recibió a Ai Weiwei, uno de los artistas contemporáneos de ascendencia china más importantes en la actualidad. Su exposición titulada Restablecer memorias, fue una de las más grandes del año y los mexicanos se sintieron identificados con su trabajo a partir de la necesidad de construir una memoria colectiva y social que nos aleje de los errores del presente. En un comparativo con China, Ai Weiwei nos muestra las consecuencias del olvido y las posibilidades de cuando recordamos las tragedias para evitarlas en el futuro.

Weiwei también ha trabajado desde la perspectiva fílmico con algunos documentales como Disturbing the Peace, Once Recluse, So Sorry, entre otros. Todos ellos tienen un objetivo social detrás de sus historias, y su último trabajo documental no es la excepción. Se trata de Vivos, un largometraje sobre lo que ocurrió en Ayotzinapa que se presentará en el Festival de Sundance 2020. Vivos cuenta los eventos que se dieron el pasado 26 de septiembre de 2014 cuando estudiantes de la Normal Rural, fueron víctimas de desaparición forzada sin olvidar a las otras víctimas.

De acuerdo con las investigaciones “oficiales” y periodísticas, los estudiantes desaparecieron en manos de grupos delictivos de narcotráfico en conjunto con las autoridades. A pesar del tiempo y las exigencias de justicia por parte de la sociedad mexicana, aún se desconoce su paradero y la ubicación exacta de estos estudiantes que se sumaron, en una sola noche, a las más de 40 mil personas que se tienen registrados como víctimas de desaparición (datos hasta el 2018).

Sin embargo, olvidamos que éstos no han sido las únicas víctimas, y que los familiares de los desaparecidos, en este caso los 43 de Ayotzinapa, también sufren las consecuencias psicológicas de lo sucedido. Todos los que han sufrido de algún tipo de violencia en México, forma parte de cifras alarmantes como consecuencia de la violencia sistemática y una de las crisis nacionales más grandes en lo últimos años.

En Vivos, Ai Weiwei se dio a la tarea de entrevistar a los familiares de las víctimas, así como a los estudiantes que sobrevivieron la noche del 26 de septiembre. Esto con el objetivo de mostrar las heridas emocionales de las familias que siguen sin saber dónde está su hijo, hermano, sobrino, esposo, novio o padres de sus hijos. Y cómo este dolor se potencia con la nula respuesta de las autoridades en el país.

Ai Weiwei trabajó como director, productor y en la fotografía de este largometraje documental que, como mencionamos, tendrá su premiere en Sundance 2020 junto a otros trabajos como Aggie; Assassins; Disclosure: Trans Lives on Screen; Giving Voice; Happy Happy Joy Joy – The Ren & Stimpy Story; Miss Americana; Natalie Wood: What Remains Behind; Okavango: River of Dreams (Director’s Cut); Rebuilding Paradise; The Dissident; The Go-Go’s; The Social Dilemma; y Untitled Kirby Dick/Amy Ziering Film.

Para ver el programa completo de estrenos internacionales de documental, da clic en el siguiente enlace.