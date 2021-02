‘WandaVision homenajea a ‘Modern Family’ y ya sabemos quién está detrás de todo

Puede que por ahora no tengamos muy claro el futuro del MCU en cuanto a películas, pero al menos en series, Disney tiene todo cubierto. Y no hablamos de The Falcon and the Winter Soldier –que por cierto, falta muy poco para que se estrene–, sino WandaVision, que después de seis episodios, cada viernes nos tiene junto al internet al filo del sillón con la historia que se está cocinando entre Scarlet Witch y su extraña vida con Vision.

El concepto de esta producción es rendirle tributo a algunas de las sitcoms más importantes de la televisión estadounidense. El episodio pasado dejó la vara muy alta, pues homenajearon a Malcolm el de en medio (que por cierto, ACÁ pueden checar las reacciones), pero en esta ocasión tocó el turno de una de las series más queridas de los últimos tiempos: Modern Family y por supuesto, las cosas se pusieron complicadas en Westview.

‘WandaVision’ entra al mundo de ‘Modern Family’

Como recordarán, el capítulo anterior de WandaVision nos dejó con la boca abierta, porque después de la llegada de Pietro al pueblo (el de los X-Men y no el que vimos en Avengers: Age of Ultron), aparecieron un montón de situaciones muy essstrañas. El final fue impactante, pues después de que Vision intentara salir de la “ilusión” en la que ha vivido todo este tiempo, Wanda decide ampliar su realidad y de paso jalar a algunos de los agentes de SWORD.

Finalmente, se estrenó el séptimo episodio de la serie titulado “Breaking The Fourth Wall” y no se quedó atrás. Sin caer en spoilers, todo inicia con un intro similar al de Modern Family, con entrevistas a los protagonistas y toda la cosa. Conforme avanza vemos a Darcy Lewis contándole muchos detalles a Visions y nos damos cuenta de que algo está raro, pero en los últimos minutos nos revelan quién es la persona que está detrás de todo esto.

La serie vuelve a dejarnos con un montón de misterio gracias a este episodio, pero quizá lo más importante es que por fin tenemos –más o menos– claro por qué Wanda actúa de esa manera, aunque también nos deja con muchísimas preguntas y pocas respuestas. Ojo, porque así como lo hacen con sus películas, quédense hasta al final de los créditos porque hay una escena que sorprenderá a todos.

Internet no pudo evitar reaccionar a este episodio

Como cada viernes, el internet de las cosas se aventó a primera hora el siguiente episodio de WandaVision y tienen muchas cosas por decir. En esta ocasión y más allá de que le estaban rindiendo tributo a Modern Family, en Twitter vimos una gran cantidad de usuarios comentando la revelación que nos dan al final. Y por supuesto que no les vamos a dar spoilers, pero acá les dejamos las mejores reacciones y memes que nos encontramos.

#WandaVision yo con la escena final // yo con la escena post créditos pic.twitter.com/zi7aEb6zD1 — deyvid (@deyvid13_) February 19, 2021

Para mí, el verdadero villano de #WandaVision es este frame.

Ojo, igual quédense porque hay una escenita post-créditos. pic.twitter.com/8vBaiWhjin — Spider-Lucas 🕸️ (@lucvalli) February 19, 2021

Ese final de #WandaVision me deja así cada vez que se acaba. pic.twitter.com/QY7TT0h926 — #FreeWanda (@carturoceballos) February 19, 2021

Se ha decidido cambiar el nombre de #WandaVision , a partir de ahora se llama así 👇🏻🤣 pic.twitter.com/jSmOwOE6Pl — Agente Venom (@AgenteVenom11) February 19, 2021

Yo, mirando al infinto después de ver el episodio de hoy a las 5 de la mañana. #WandaVision pic.twitter.com/UY4xMDuA4R — Wilber™ (@wilberjoseale) February 19, 2021

Ese personaje de #WandaVision con la revelación final.

Antes | Después pic.twitter.com/NC3EDR7e7E — #FreeWanda (@carturoceballos) February 19, 2021

Así quedamos los que creímos que el contacto de Mónica sería alguien importante. #WandaVision pic.twitter.com/dNKOpyMtei — 💫 Maikol (@DeGyvesMiguel) February 19, 2021