¿Qué pasará con Vision? Así reaccionó el internet al octavo episodio de ‘WandaVision’

Ahora sí que las cosas se siguen poniendo sumamente buenas en WandaVision, pues nos acercamos al final de esta serie que cada viernes nos ha dejado al filo del sillón. Aunque muchos fanáticos de Marvel estaban escépticos sobre esta producción, la verdad es que Disney+ ha hecho un trabajo extraordinario al presentarnos una historia de superhéroes totalmente refrescante y que de plano jamás pensamos ver en la pantalla chica.

El concepto de mostrar la vida en pareja de Vision y Scarlet Witch fue innovador, y aún más a través de sitcoms estadounidenses entrañables. Sin embargo, desde un principio nos dejaron la espinita de que más allá de todo lo que estábamos viendo había algo muy extraño, pero poco a poco vamos entendiendo qué es lo que está pasando aunque para ser muy honestos, a estas alturas no tenemos idea de cómo acabará la temporada.

Como recordarán, el capítulo previo de WandaVision nos dejó con el ojo cuadrado. Además del extraño tributo a Modern Family –con un toque de The Office–, se nos revelaron un montón de cosas, entre ellas que la persona que estuvo detrás de varios sucesos en Westview como la llegada del Pietro Maximoff de X-MEN y la muerte de Sparky fueron por culpa de Agnes; quien por cierto, reveló que su verdadero nombre es Agatha Harkness.

Al final de ese episodio nos quedamos con muchas dudas, entre ellas qué pasaría con los gemelos Billy y Tommy, así como Monica Rambeau. Pero a pesar de que en esta nueva entrega no despejan como tal algunas de estas pregunta, nos revelan un montón de cosas sobre la serie, pues prácticamente es un recorrido por la vida de Wanda y todo lo que la llevó a tomar un pueblo y crear una fantasía de una vida normal en los suburbios con Vision.

En este octavo capítulo de WandaVision es un tanto lento pero que poco a poco va subiendo de intensidad para dejarnos con la boca abierta. Básicamente porque Wanda le muestra a Agatha Harkness lo que le ha pasado, desde la muerte de sus padres hasta cuando se entera del paradero del cuerpo de Vision. Pero al final –como siempre– nos dejaron picados porque nos explican el origen del apodo de Scarlet Witch.

*Y ojo porque después de los créditos hay una escena final que nos hace preguntarnos sobre qué sucederá con Vision*

Por supuesto que desde temprano y sin falla, el internet de las cosas se llenó con reacciones y memes sobre este episodio de la serie. Aunque en esta ocasión dejaron las risas de lado para recordarnos que la vida de Wanda ha sido sumamente trágica, y claro que nadie puede esperar hasta el próximo viernes para saber en qué terminará todo esto. Pero mejor no les contamos más, chequen por acá como tomaron en redes este capítulo.

7:30 AM Vamos a ver WandaVision para comenzar bien el día.

8:15 AM Ahora ya no quiero vivir.#WandaVision pic.twitter.com/f4nA5WMLi4

