WW84: ¿Qué acontecimientos históricos sucedieron en 1984?

El estreno de Wonder Woman 1984 está cada vez más cerca. La nueva película protagonizada por Gal Galdot es una de las más esperadas del año y la expectativa, por supuesto, está a flor de piel para ver a la princesa Diana de Temiscira repartiendo leña por doquier.

La cinta estará ambientada en el año que da título al largometraje y las sensaciones retro, desde luego, nos mantienen emocionados por lo que podremos ver en pantalla cuando la cinta llegue a los cines del mundo en unos días. De hecho, hasta nos da curiosidad recordar algunos acontecimientos históricos que tuvieron lugar en aquella lejana época.

Y es que hubo de todo: eventos deportivos, movimientos sociales, algún enfrentamiento entre potencias mundiales, lanzamientos musicales y de videojuegos entre otras cosas que vale la pena recordar para ir con buen contexto a ver la película el próximo 17 de diciembre. Así que a continuación echemos un vistazo a algunos sucesos históricos que 1984 nos dejó.

Enero

23 de enero: “Thriller” se lanza como sencillo en EU

No podríamos hablar de la década de los 80 sin mencionar al gran Michael Jackson. Y no podríamos hablar del Rey del Pop sin mencionar el que sería su éxito más grande de la historia: “Thriller”. La cultura pop del momento y la subsecuente le debe mucho al espectacular video en el que vemos a MJ como un zombie bailarín. Los pasos de aquella coreografía, sin duda, quedaron para la posteridad.

La canción fue originalmente lanzada en en el disco homónimo de 1982 y en 1983, pero fue hasta 1984 cuando la canción fue lanzada como el último sencillo promocional del álbum para cerrar una exitosa etapa. El B-side que se lanzó junto al tema fue “Things I Do For You”.

15-21 de diciembre: la URSS lanza la sonda ‘Vega 1’ y ‘Vega 2’

La división de aeronáutica espacial de Unión Soviética -uno de los países más poderosos e influyentes del momento- lanzó sus sondas ‘Vega 1’ (15/dic) y ‘Vega 2’ (21/dic) para comenzar una exploración cuyo objetivo era el estudio de Venus y el acercamiento al cometa Halley.

Febrero

Inicios de febrero: Primera transferencia de un embrión vivo

La ciencia se llevó una gran sorpresa durante los primeros días de febrero pues el Dr. John Buster comunicó oficialmente que él y su equipo del Harbor-UCLA Medical Center habían logrado transferir un embrión en etapa de desarrollo de una mujer a otra.

El embrión había sido concebido por inseminación artificial en una de las mujeres y luego, 38 semanas después, la persona receptora dio a luz a un bebé que nació sin complicaciones. Un avance certero para el ámbito científico en aquel momento.

27 de febrero – Queen lanza The Works

También en ese año, de lo que respecta a la música, Queen se destapó con su increíble disco The Works. El onceavo material de la banda sorprendió a todos gracias a diversas canciones como “Radio Ga Ga”, “I Want To Break Free” y “Hammer To Fall” que a la postre se convirtieron en himnos del grupo. ¿Veremos alguna rolita de Freddie Mercury y compañía en Wonder Woman 1984?

Abril

16 de abril: Se crea la primera organización de lucha LGBT en Argentina

La Comunidad Homosexual Argentina (CHA) se crea en el cuarto mes de este año como una organización sin fines de lucro que busca apoyar la causa y la lucha por los derechos de la comunidad LGBTQI+ en aquel país. El primer presidente de la entidad, Carlos Jauregui, publica el libro La Homosexualidad en Argentina ese mismo año.

9 de abril – R.E.M publica su segundo disco de estudio Reckoning

Aunque la década era dominada por el pop y el hard rock como los géneros de más relevancia en la industria, R.E.M. comenzaba a dar señas de lo que eventualmente sería una carrera musical fructífera como precursores del rock alternativo. La banda lo hizo así con Reckoning, segundo álbum que contiene éxitos como “Pretty Persuasions” y “Little America”.

Mayo

14 de mayo – Nace Mark Zuckerberg, CEO de Facebook

El mundo no sabía lo que le esperaba cuando en mayo de aquel año naciera una de las mentes tecnológicas más revolucionarias de nuestra época. Un 14 de mayo, Mark Zuckerberg llegaría a este mundo para después convertirse en uno de los grandes artífices dentro de la comunicación de nuestros tiempos.

Está de más decir lo que ha logrado con Facebook y las repercusión que dicha red social tiene desde hace algunos años como una de las compañías más poderosas del planeta. No cabe duda que es una de las personas más relevantes del nuevo milenio.

Junio

6 de junio – Se lanza al mercado el icónico videojuego Tetris

Las Unión Soviética no solo incursionó en la aeronáutica y otros ámbitos importantes del sector tecnológico. En la industria del entretenimiento, el ruso Alekséi Pázhitnov le entregó al mundo uno de los videojuegos más importantes de todos los tiempos: el Tetris. Esta plataforma perdura hasta nuestros días en su versión clásica y otras más actualizadas. Y seamos sinceros, aún nos divierte como nunca.

Julio

28 de julio – Inauguración de los Juegos Olímpicos en Estados Unidos

Una de las justas deportivas más importantes del mundo se llevaba a cabo en 1984. En aquella ocasión, la ciudad de Los Ángeles se preparaba para recibir los honores de albergar la justa y la antorcha olímpica que vería a diversos atletas buscar la gloria. El medallero vio al país anfitrión coronarse como el más ganador del evento superando -por mucho- a sus teloneros Rumania y Alemania Occidental.

Agosto

30 de agosto – NASA lanza el transbordador espacial Discovery

Si la URSS ya había lanzado unos meses antes las sondas Vega, ahora Estados Unidos se preparaba para hacer lo propio con un poco más de intensidad y tamaño. Fue así que la NASA lanzó el 30 de agosto el emblemático transbordador espacial Discovery por primera vez. Eventualmente, esta pieza de la aeronáutica moderna volvió a hacer otras misiones en los años posteriores, siendo una de las más recordadas el lanzamiento del Telescopio Espacial Hubble en la década de los 90.

Septiembre

Mediados de septiembre – Hombre rompe récord de viaje en globo aerostático

En una época donde los viajes en globos aerostáticos eran una sensación, el ex-militar Joseph Kittinger rompió un récord mundial como el primer hombre que cruzó el Atlántico en uno de estos artefactos. Su viaje lo realizó entre el 14 de septiembre y el 18 del mismo mes a 106 mil pies de altura, convirtiéndose en un héroe para el pueblo estadounidense.

Noviembre

19 de noviembre – Explosiones de instalaciones de PEMEX

Uno de los acontecimientos más devastadores para nuestro país fueron las explosiones de San Juanico que tuvieron lugar en una de las plantas de PEMEX localizadas en el municipio de Tlanepantla de Baz, en el Edomex. Se calcula que el incidente dejó cerca de 2 mil heridos y más de 500 muertos carbonizados tras la explosión.