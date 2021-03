WTF! China estrena hotel con osos polares dentro de las habitaciones

Mientras el mundo entero se esfuerza por preservar a las especies en extinción, un nuevo y recién estrenado alojamiento en China, presume de ser el primer y único hotel con osos polares dentro de sus 21 habitaciones, para que los huéspedes puedan jugar, dormir y comer al lado de ellos. ¡WTF! Sabíamos que hay hoteles temáticos que rayan en la extravagancia, pero, este, de plano se pasó de la raya.

Se trata del ‘Polar Bear Hotel’ –sí, se quebraron la cabeza pensando en el nombre adecuado-, construido alrededor de un área pequeña y estrecha, destinada para los osos, que desafortunadamente no traen la etiqueta de ‘Made In China’, son tan reales, que en un video se puede apreciar cómo se ponen nerviosos, mientras las cámaras y los flashes de las habitaciones alrededor, disparan sin cesar.

Eso sin mencionar, que los osos quedan expuestos a cualquier ocurrencia que puedan tener los huéspedes, desde golpear los cristales incesantemente hasta el creativo que querrá estrenar la alberca del hotel para nadar junto a los animales. Pues en su página web, el lugar se auto promociona como el único lugar en que se puede gozar de las instalaciones, mientras que se tiene a los osos polares como vecinos las 24 horas del día.

Como es de esperarse, la inauguración del hotel con osos polares, puso los pelos de punta a los conservacionistas, quienes de acuerdo con ‘The Guardian’, instando a los clientes a mantenerse alejados de los establecimientos que se benefician “de la miseria de los animales”, literalmente, pues en el pequeño estanque que tienen, los animales ni siquiera se pueden estirar por completo y tendremos que poner en tela de juicio que la calefacción pueda igualar las temperaturas gélidas que necesitan.

En peligro de extinción

“Los osos polares pertenecen al Ártico, no a los zoológicos ni a las cajas de cristal de los acuarios, y ciertamente no a los hoteles”, dijo el vicepresidente de Peta Asia, Jason Baker para el diario británico. Mientras que por su parte, un portavoz de la Red de Protección Animal de China, que no quiso ser identificado, dijo a AFP que “Las lagunas en la ley de protección de la vida silvestre de China permiten a las empresas explotar animales sin preocuparse por su bienestar”.

La noticia resulta más alarmante si tomamos en cuenta que cifras de la Fundación Vida Silvestre, estiman que quedan menos de 20 mil ejemplares en todo el mundo. No por nada esta especie encabeza la lista del Libro Rojo del Norte Ártico de la WWF. Aun así, el hotel con osos polares, se defiende argumentando que los animales reciben todos los cuidados necesarios.

Además de que el área contigua a las habitaciones, solo es una parte del recinto total de los osos, a la que se les deja ir siempre y cuando la temperatura lo permita. Sin embargo, en su hábitat natural, los osos pueden recorrer miles de kilómetros diariamente. Aún así, el hotel con osos justifica su elevada tarifa por noche que llega a alcanzar los 10 mil pesos. Entre tantos hoteles temáticos que hay en el mundo, por favor, no elijas este.