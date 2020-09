Fíjate, Paty: Zayn Malik y Gigi Hadid le dan la bienvenida a su primera hija

Puede que las cosas no estén saliendo como muchos esperábamos, sin embargo, y como quizá ya les ha quedado claro, el chisme no descansa aunque la humanidad se esté rifando en contra de una pandemia. A lo largo de estos meses de encierro hemos tenido un par de noticias dignas para echar el chal y debatir en equipos de tres, y por supuesto que septiembre no nos dejaría sin chismorrear a gusto, pues ahora Zayn Malik y Gigi Hadid dieron la nota.

Como recordarán, a mediados de abril comenzaron a surgir los rumores de que la modelo y el exintegrante de One Direction podrían convertirse en padres tras varios años de relación. La historia de este par de tortolitos famosos es un poco complicado, han estado juntos desde 2015 pero en todo ese tiempo han pasado por algunas rupturas y aunque nunca anunciaron formalmente que regresarían, poco a poco los volvimos a ver en diferentes eventos.

Zayn Malik y Gigi Hadid esperan a su primer bebé

La noticia corrió como la pólvora y al final, en una aparición a distancia en el show de Jimmy Fallon, la estrella de la moda confirmó que estaba esperando a su primer bebé. Desde entonces, Gigi Hadid y Zayn Malik comenzaron a compartir algunas fotografías en sus redes sociales –sobre todo en Instagram– donde le mostraban al mundo cómo es que estaban viviendo esta etapa a pesar de la bendita pandemia del coronavirus.

Pasaron casi cinco meses desde aquel rumor y la pareja no había informado absolutamente nada al respecto. Pero… hace algunos días –para ser exactos el 16 de septiembre–, el padre de Gigi, Mohamed Hadid, alertó a los fans de ambos cuando publicando una carta que estaría dedicada a su nieta y en la cual agradece la oportunidad de conocerla. Sin embargo, al final la borró para no seguir alimentando el chisme.

Después de varios chismes, por fin llegó al mundo su hija

Tras todo este enorme enredo, en la noche del 23 de septiembre las alarmas se encendieron porque finalmente, Zayn Malik y Gigi Hadid le informaron al mundo que nació su primera bebé, una pequeña niña. Cada uno y a su manera compartió la noticia con sus fans, el cantante publicó un mensaje muy emotivo que demuestra que a pesar de estar sorprendido con todo lo que está pasando, se encuentra listo para esta nueva etapa en su vida.

“Nuestra bebé ya está aquí, saludable y hermosa. Tratar de poner en palabras como me siento en estos momentos sería una tarea imposible. El amor que siento por esta pequeña humana está más allá de mi comprensión. Agradecido de conocerla, orgulloso de llamarla mía y agradecido por la vida que tenemos juntos por delante”, dijo Malik.

Por su parte, Gigi solo escribió “nuestra hija se unió a nosotros en esta tierra este fin de semana y ya ha cambiado nuestro mundo. Tan enamorada” con una fotografía donde apenas se podía ver una pequeña manita. Por ahora no han mencionado cuál es el nombre que le pondrán a la bebé, pero desde este lado de la cancha lo único que nos toca es desearles que les vaya bien a esta joven parejita, ¿no? ¡Enhorabuena!