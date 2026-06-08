AfterCup llega al Frontón Bucareli durante el Mundial 2026 con una agenda musical enfocada en electrónica, house, indie dance y vida nocturna. Del 11 de junio al 19 de julio, el recinto combinará partidos de día con fiestas y DJs de noche, incluyendo nombres como VTSS, HVOB, SBTRKT, Todd Terje, Cut Copy, Kungs y Dombrance.

Lo que necesitas saber: AfterCup se realizará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en el Frontón Bucareli, ubicado en Bucareli 118, Centro, Cuauhtémoc. La programación anunciada incluye DJ sets, shows en vivo y noches especiales con nombres como Dombrance, VTSS, Midnight Generation, HVOB, Los Guitarrazos, Barba Azul, Kungs, SBTRKT, Todd Terje, Cut Copy y Echonomist b2b Jenia Tarsol. Los boletos estarán disponibles a través de Fever y habrá más información en aftercup.mx y @aftercupmx.

El Mundial no solo se juega en los estadios. También pasa en las calles, en los bares, en las pantallas compartidas y, claro, en las noches que empiezan con “vamos a ver el partido” y terminan mucho después del silbatazo final.

Con esa idea llega AfterCup, la parte nocturna de MatchCup & AfterCup, una serie de eventos que tomará el Frontón Bucareli durante el verano mundialista de 2026 con DJs, artistas internacionales, colectivos y una programación cargada hacia la electrónica, el house, el indie dance y la música de club.

La experiencia completa sucederá del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en el Frontón Bucareli. De día estará MatchCup, con partidos en vivo, pantallas gigantes, comida y mesas compartidas. Pero de noche, el recinto cambiará de mood para convertirse en AfterCup: un punto de encuentro para quienes entienden que en México el futbol casi nunca termina cuando pita el árbitro.

AfterCup reunirá música electrónica, DJs y proyectos en vivo durante el Mundial 2026 en el Frontón Bucareli de la CDMX.

AfterCup: del partido a la pista

La propuesta de AfterCup no va tanto de ver futbol, sino de lo que pasa alrededor del futbol. Esa parte medio caótica y muy chilanga donde se mezclan visitantes, locales, camisetas, acentos, ganas de salir y una ciudad que sabe convertir cualquier evento grande en plan nocturno.

El cartel confirmado incluye nombres como Dombrance, VTSS, HVOB, Kungs, SBTRKT, Todd Terje, Cut Copy y Echonomist b2b Jenia Tarsol, además de fechas con proyectos como Midnight Generation, Los Guitarrazos y Barba Azul, según la agenda publicada en Fever.

Y acá es donde el plan se pone interesante: no es una fiesta genérica pegada al Mundial. Hay una curaduría musical con varias rutas posibles, desde electrónica elegante hasta sets más intensos, pasando por house francés, nu-disco, indie dance y sonidos melódicos para bailar sin caer en lo obvio.

¿Quiénes estarán en AfterCup?

VTSS es una de las apuestas más potentes del cartel si lo suyo va por el techno, el trance, el breakbeat y la música de club más física. No es para quedarse parado grabando todo el set: es para entrarle.

HVOB, desde Austria, va por otro camino: electrónica fina, melancólica y envolvente. Beats sutiles, voces delicadas y canciones que funcionan tanto para bailar como para quedarse clavado en la atmósfera.

SBTRKT llega como uno de los nombres importantes de la electrónica británica de los últimos años, con un sonido que se mueve entre post-dubstep, UK garage, house y colaboraciones vocales con identidad.

Todd Terje trae el lado más groovero del asunto: nu-disco, space disco y sintetizadores juguetones. Si ubican “Inspector Norse”, ya saben que acá no va la fiesta de drop fácil, sino una noche de baile sabroso y medio elegante.

Cut Copy pone la cuota indie dance y synth-pop. Los australianos tienen esa habilidad de hacer canciones que suenan a festival, a nostalgia y a pista de baile sin ponerse demasiado solemnes.

Kungs representa el lado más luminoso del house francés, con una propuesta que cruza dance pop, electrónica y energía festivalera. De esos nombres que pueden conectar tanto con clavados como con quienes solo quieren una noche para bailar.

Dombrance llega con electro, disco, synth-pop y humor político. Su música suele jugar con figuras públicas e historia, pero llevadas a la pista. Algo así como una clase de cultura pop con sintetizadores y colmillo.

Y el b2b de Echonomist con Jenia Tarsol apunta a una electrónica más melódica, profunda y de viaje largo. Menos golpe inmediato, más recorrido.

Frontón Bucareli, una sede que le queda al plan

El Frontón Bucareli, ubicado en Bucareli 118, Colonia Centro, no es una sede cualquiera. Tiene historia, arquitectura, ubicación céntrica y ese mood perfecto para pasar de partido mundialista a fiesta nocturna sin que el plan se sienta forzado.

Además, al estar en el Centro, funciona como punto natural de encuentro para locales, visitantes y cualquiera que quiera vivir el Mundial 2026 en CDMX más allá del estadio o el bar de siempre.

Lo que necesitas saber

Qué: AfterCup, una serie de fiestas y eventos musicales durante el Mundial 2026 en CDMX.

Cuándo: Del 11 de junio al 19 de julio de 2026.

Dónde: Frontón Bucareli, Bucareli 118, Colonia Centro.

Lineup confirmado: Dombrance, VTSS, HVOB, Kungs, SBTRKT, Todd Terje, Cut Copy y Echonomist b2b Jenia Tarsol.

También en agenda: Midnight Generation, Los Guitarrazos y Barba Azul.

Boletos: A través de Fever.

Cuenta oficial: @aftercupmx

Sitio oficial: aftercup.mx