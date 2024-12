Lo que necesitas saber: "Beautiful Things" de Benson Boone encabeza la lista de canciones más buscadas en Shazam del 2024. Esta es su historia.

Si hablamos de las canciones que definieron el 2024, “Beautiful Things” de Benson Boone debe estar en la lista. El joven compositor encontró en esta canción su máximo hit hasta el momento, esto luego de que en los últimos años se diera a conocer con otros singles como “Ghost Town” e “In The Stars”, además de ser firmado por la disquera de Dan Reynolds de Imagine Dragons.

La confirmación de este tema como una de las canciones definitivas en el panorama pop actual, llegó recientemente con la revelación de las canciones más buscadas en Shazam del 2024, a través del Apple Music Replay. El joven Boone encabeza la lista, seguido de artistas masivos como Billie Eilish, Chappell Roan y más.

Benson Boone durante una presentación en los MTV EMA. Foto: Getty Images.

¿A qué suena “Beautiful Things” de Benson Boone?

La canción, como tal, es una balada que se mueve entre el pop-rock y el pop alternativo. A lo largo de un minuto, todo parece tranquilo y melancólico, con la voz de Benson Boone simplemente siendo acompañada por algunos suaves arreglos instrumentales

Y de pronto, el tema revienta con una guitarra eléctrica y una sección rítmica más ‘rockera’, con el joven artista mostrando un registro más agudo en la voz. Si tuviéramos que catalogarla, esta bien podría ser un canción al estilo de Harry Styles (para que le calen más o menos por dónde va si no la han escuchado).

Por otro lado, la letra de “Beautiful Things” de Benson Boone nos habla desde la perspectiva de alguien que tiene miedo de perder las ‘cosas hermosas’ (de ahí el título) que tiene y pide a Dios que no se las lleve. Y ahí, hay un enfoque especial en lo romántico, lo que no lleva a…

La historia detrás de “Beautiful Things” de Benson Boone

Los primeros versos de “Beautiful Things” describen la relación de Benson Boone con una chica –de la que se desconoce la identidad– que, según parece, es del agrado de su familia, especialmente de sus padres.

De inmediato, el artista detalla el miedo que siente de perderla. Según una entrevista con Billboard, esta parte se inspira realmente en una relación que el artista tuvo hace algún tiempo, donde experimentó por primera vez la desesperación de ver que el amor se termina.

“Me inspiró una relación que acababa de iniciar. Por primera vez en mi vida, sentí que no tenía ningún control sobre el resultado de esa relación. Es decir, en el pasado, siempre supe que podía ser yo quien terminara una relación. Esta vez fue muy diferente. Fue la primera vez que realmente sentí un verdadero miedo de perder algo”. Benson Boone a Billboard

Benson Boone junto a un fan en el 2024. Foto: Getty.

La lectura religiosa en las canciones de Benson Boone

Una de las cosas que ha llamado la atención sobre la música de Benson Boone son las constantes referencias y menciones religiosas. Como se menciona en el sitio oficial de los Grammys, él proviene de una familia mormona que también se ha mostrado muy unida.

De ahí la mención a sus padres en “Beautiful Things”… Pero más allá de eso, hay versos como “and i thank God everyday for the girl he sent me away”, un claro ejemplo de su agradecimiento con la figura de Dios por las cosas y personas que han llegado a su vida.

Benson Boone es reconocido también por las referencias religiosas en sus canciones. Foto: Captura.

De acuerdo con el sitio Genius especializado en letras de canciones, el verso “but I know the things He gives me, He can take away” (yo sé que las cosas que Él me da, me las puede quitar) hace referencia a un pasaje bíblico, específicamente al de Job 1:21.

Sin embargo, Benson Boone también ha cuestionado su propia fe en otras canciones. Por ejemplo en “In The Stars”, canción que retrata el sentimiento de perdida de un ser querido, el propio Benson dice que “It’s like I’ve buried my faith with you/I’m screaming at a God, I don’t know if I believe in” (es como si hubiera enterrado mi fe contigo, estoy gritándole a un Dios en el que no sé si creo).

¿Quién es Benson Boone?

Si bien Benson Boone empezó a despegar masivamente en el 2024, ya lleva un rato en la industria de la música. En el 2021, cuando ya empezaba a presentar su música en redes sociales, también participó en las rondas preliminares de la temporada 19 de American Idol.

Katy Perry fue jueza cuando Benson hizo su única aparición en el programa. La cantante de “Fireworks” lo elogió y le vaticinó una muy buena carrera musical… pero el chico de Washington, aunque dejó buenas sensaciones, finalmente desertó del concurso sin razones aparentes.

A partir de entonces, Benson se dedicó a impulsar su carrera en TikTok, ganando notoriedad con algunos sencillos en ese mismo año. Una vez que se hizo viral, llamó la atención de Dan Reynolds de Imagine Dragons, quien se convirtió de alguna manera en su mentor y lo firmó en su disquera Night Street Records.

Dan Reynolds de Imagine Dragons firmó a Benson Boone. Foto: Getty.

Tras el éxito viral de “Beautiful Things”, Benson Boone no ha dejado de presentarse alrededor del mundo. Y de hecho, su nombre cobró mayor relevancia al ser uno de los artistas invitados de Taylor Swift para abrir sus shows en Londres a mitad del 2024.

Veremos qué pasa con la carrera de Benson de aquí en adelante… Y ahora que ya conoces un poco más a fondo al artista con la canción más buscada de Shazam del año, ¿le entras a su propuesta o qué onda?

