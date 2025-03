Entrevista con Girl in Red: 'I’m Doing It Again Baby! ' y la importancia de ser auténtica en la industria musical

Lo que necesitas saber: Antes de su primer concierto en solitario en México, platicamos con Girl in Red sobre su más reciente disco, la autenticidad y más.

En los últimos años, aparecieron un montón de artistas jóvenes que llegaron a la industria musical para sacudirla por completo, con ideas y filosofías muy distintas a las de este mundo. Una de ellas fue Girl in Red, quien actualmente podemos decir que es una de las cantautoras y productoras más importantes de su generación.

Marie Ulven Ringheim –como en realidad se llama– comenzó como la gran mayoría en estos tiempos: componiendo rolas en su cuarto y compartiéndolas en Soundcloud. Lo que ella no sabía es que un montón de gente fuera de Noruega, su país natal, descubriría sus canciones y terminaría enganchada con su propuesta tan única, un indie pop/rock honesto y directo.

Girl in Red es una de las artistas jóvenes más interesantes de la actualidad/Foto: Getty Images

Platicamos con Girl in Red antes de su regreso a México

Después de lanzar sencillos y EP’s, en 2021, Girl in Red estrenó su álbum debut, If I Could Make It Go Quiet. Con este disco, se ganó la atención tanto de la crítica como del público en general, que se clavaron por completo con ese disco porque sonaba diferente, nadie más estaba haciendo la misma música que ella. Fue así como la industria le empezó a dar reflectores y perfilarla como una promesa dentro del pop

Tres años después, la cantautora y productora noruega volvió con su segundo material discográfico, I’m Doing It Again Baby!, el cual no fue tan fácil de grabar (más adelante entenderán por qué), pero demostró que Marie no era una artista one hit wonder. Había llegado para quedarse y todavía tiene un montón de cosas que decir a su manera y a través del estilo tan singular que la ha caracterizado.

Girl in Red/Foto: Getty Images

Aprovechando su regreso a México para dar su primer concierto en solitario en el Pepsi Center WTC, tuvimos chance de platicar un rato con Girl in Red, quien nos contó cómo fue que se enfrentó a sí misma para grabar su más reciente disco, cómo se dio colaborar con Sabrina Carpenter, por qué la gente busca autenticidad en la música y hasta de su debut en nuestro país. A continuación les dejamos la charla completa.

Sopitas.com: Ha pasado casi un año desde que lanzaste I’m Doing It Again Baby!. Pero antes de eso, te tomó mucho tiempo lanzar nueva música, a pesar de que dijiste varias veces que ya estabas trabajando en ella. Y leí que en medio de todo esto, pasaste por una etapa en la que sentiste que tal vez no serías capaz de crear otro disco.

Y me pareció interesante, especialmente porque venías de un momento importante en el que tu carrera musical despegó a nivel mundial. Muchas veces, somos nuestros propios enemigos y nos ponemos estas barreras que nos hacen pensar que tal vez no seremos capaces de hacer algo más grande o mejor.

Pero quiero preguntarte, ¿cómo viviste estos momentos como ser humano y como artista? ¿Cómo fue el proceso de enfrentar esa situación y salir de esa rutina para salvar este álbum?

Girl in Red: “Creo que, después de grabar mi primer álbum, me sentí muy vacía. Sentía que había vaciado todo mi ser en ese álbum, entonces, cuando salió y empezó a vivir su vida en el mundo, comencé una etapa en mi vida más personal con mi novia en ese momento. Empecé a tener un montón de amigos y sentí que ni siquiera estaba segura de si podría ser capaz de hacer algo de nuevo. Pero entonces, ya sabes, el tiempo pasó y comencé a componer ideas aquí y allá. Y finalmente me dije ‘maldita sea, probablemente debería hacer otro álbum'”.

“Las ideas empezaron a acumularse y empecé a darme cuenta de que tal vez tenía algo en lo que podía trabajar de nuevo. Pero ahora todo es completamente diferente después de este segundo álbum, porque pasé directamente de escribir música a publicarla a solo querer hacer otro de inmediato, lo cual fue muy diferente de mi primera experiencia”

“Definitivamente creo que uno puede ser fácilmente su peor enemigo, por desgracia. Y creo que mucha gente es su peor enemigo y eso me incluye a mí. Me pongo presión en cosas en las que probablemente no debería poner tanta presión, por lo tanto, estoy tratando de no poner ninguna presión sobre lo que haré en el futuro”.

Sopitas.com: Algo que me gusta de tus letras es que parecen una sesión terapéutica para toda una generación. Hablas de muchas cosas que le preocupan a cualquier persona joven, desde las relaciones románticas hasta las inseguridades que todos tenemos.

Y creo que en las canciones de este álbum, se puede sentir esa vibra, esa experiencia y el paso del tiempo. Pero, ¿cuál fue tu mayor inspiración para escribir las letras de este disco?

Girl in Red: “Creo que mi mayor inspiración fue que me iba mucho mejor cuando escribí el álbum. Y entonces pensé ‘¡Dios mío! ¿Cómo voy a escribir algo al respecto?’. Pero luego tuve que reconocer que, de hecho, ahora me va mejor y que está bien. Así que a partir de eso intenté encontrar una perspectiva para ser más feliz, si eso tiene sentido. Solo buscaba las cosas tristes que me pasaban, porque sabía que eso me funcionaba y todas las canciones que escribía en ese momento no me parecían honestas.

“Entonces, creo que mi mayor inspiración fue enamorarme, ser sociable y tener una vida bastante normal a los 22, 23 o 24 años, haciendo cosas normales. Esa fue la inspiración detrás de gran parte del disco. Pero sí, ahora esa vida se siente muy lejana. Quién sabe qué pasará cuando piense en el siguiente disco, probablemente sea un álbum de desamor, pero ya lo descubriré”.

Sopitas.com: “You Need Me Now” es una de las canciones más geniales e incluso más heavy del álbum. Y me sorprendió que cuente con la participación de Sabrina Carpenter, me gusta la combinación que hicieron en esta canción.

Y sé que ambas también formaron parte de The Eras Tour de Taylor Swift pero, ¿cómo surgió la colaboración con ella? ¿Cómo fue pasar de acompañar a Taylor a trabajar juntas?

Girl in Red: “He sido una gran fan de Sabrina durante mucho tiempo. Recuerdo que estaba obsesionada con su canción ‘Nonsense’, la escuchaba muchísimo. Y entonces, un día, creo que publiqué algo sobre su canción y a partir de ahí empezamos a enviarnos mensajes. Le dije que me encantaba ‘Nonsense’ y que era muy fan de su música. Ella me respondió algo como ‘Dios mío, gracias. Vi tu presentación en Coachella'”.

“Así estuvimos mandándonos mensajes un rato y unos meses después, empecé a trabajar en esta canción. Estaba en el estudio y recuerdo que dije esa frase (el título de la canción). En ese momento le comenté a quienes andaban por ahí ‘¿sabes quién estaría genial en esto? Sabrina.

“Entonces se me ocurrió esa idea y la puse en la canción. Se la envié antes de preguntarle si quería participar, y me dijo que le parecía muy gracioso, entonces se apuntó a colaborar, lo cual fue genial. Así que simplemente le envié la canción, luego grabó su verso en Nueva York y estuvimos hablando por FaceTime, pensando en la letra y demás. Todo fue un poco remoto porque todavía vivo en Noruega, pero aún así fue genial escribir la letra juntas. Y qué profesional es… ya sabes, lo graba todo en un día en el estudio, es realmente muy buena”.

Sopitas.com: Creo que la autenticidad es algo que muchos valoran hoy en día e incluso la buscan cuando se trata de engancharse con un proyecto musical llega al mainstream. Y me parece que estás en la lista de las artistas más auténticas que tenemos hoy en día, porque te has abierto a hablar con mucha honestidad sobre las cosas que te han pasado, tanto buenas como malas.

Pero desde tu punto de vista, ¿por qué crees que el público hoy en día busca esa autenticidad? ¿Qué opinas al respecto? ¿Por qué piensas que la gente busca tanto la autenticidad en estos tiempos?

Girl in Red: “Creo que probablemente sea una reacción a lo que pasaba a finales de los 90 y principios de los 2000. En los últimos 15 o 20 años, las fachadas han sido un tema recurrente, y todo alrededor de la música mainstream era muy glamuroso. Pero creo que, en cierto modo, esa realidad es inexistente en estos tiempos. Siento que ese nivel de fachada está desapareciendo y todo se trata más de ser auténtico”.

“Creo que la gente está obsesionada con las fachadas, y fingir que todo está bien se está volviendo menos interesante. Pienso que la gente busca cosas con las que puedan identificarse, porque creo que no importa lo privilegiado que seas, la vida siempre tendrá dificultades. La vida siempre será difícil, aunque pienses, ‘vivo en uno de los países más ricos del mundo’. Aún así, encuentro cosas difíciles en la vida, ¿sabes?”.

“La gente se siente atraída por lo que ve en su propia vida y eso les hace sentir menos solos en su propia existencia. Así que creo que en parte por eso la gente busca autenticidad, porque eso es lo que realmente importa. Estoy leyendo un libro ahora mismo que se llama ‘Puedes mentirte a ti mismo’… bueno, no recuerdo si se llama así, pero es de un tipo del Imperio Romano llamado Marco Aurelio. En el libro, el tema es que puedes mentirte a ti mismo y a los demás, pero simplemente no puedes mentirle a la existencia”.

Y creo que hay algo realmente hermoso en eso, por esa razón la autenticidad siempre triunfa en cualquier cosa, de verdad. Ya sea arte, amistades, relaciones o lo que sea (…) la gente se siente atraída por ello, necesita autenticidad y necesita cosas que les lleguen al corazón. Es genial ver artistas con ese tipo de conciencia”.

Girl in Red considera que la gente busca la autenticidad en todos lados, como la propia música/Foto vía Facebook de la artista

Sopitas.com: Tu primera vez en México fue en el Corona Capital 2022, y me atrevo a decir que fue una de las mejores presentaciones que vi en el festival ese año. Fue increíble ver la reacción del público porque se sabían cada una de tus canciones, las cantaron como si les fuera la vida en ello y tanto tú como ellos, lo dieron todo. Pero, ¿cómo viviste esa presentación y qué recuerdos tienes de ese show? ¿Esperabas que el público te recibiera así?

Girl in Red: “Creo que ha sido uno de los mejores conciertos que hemos dado, porque hay algo en la cultura de los fans que es realmente intenso y genial que me obsesiona. Casi siempre es así cuando tocas en un lugar en el que nunca has tocado antes y se te viene a la mente muchas cosaa, como ‘Espera un minuto, esto es real. Hice un par de canciones y ahora estoy tocando en la maldita Ciudad de México'”.

“Ese momento de ver a miles de personas viniendo a tu concierto y perdiendo la cabeza, es simplemente surrealista, porque entonces tienes una especie de experiencia extracorpórea en la que te miras a ti misma y piensas: “¡Wow! Soy una de esas artistas que vi de pequeña. Soy una artista tocando en un festival en otra parte del mundo’. Es muy extraño cuando empiezas a pensarlo”.

Para mí, ese viaje fue simplemente increíble. Fui a un museo llamado Tamayo, no sé cómo se pronuncia, pero es como un museo y tuve una experiencia increíble allí. Comí, tomé café y bebí de maravilla. También me intoxique con la comida, pero la gente lo llamaba como ‘la maldición de la barriga mexicana’ o algo así. No sé lo que era, pero de todos modos no tenía nada de eso, solo estaba realmente enferma. De cualquier manera, me la pasé muy bien y ya quiero regresar”.





Te puede interesar