Lo que necesitas saber: El blues nació del dolor y la esperanza en el sur de Estados Unidos, y cambió la música para siempre. Conoce su historia y legado eterno.

Pocos géneros musicales pueden decir que definen el alma de un país, y uno de ellos definitivamente es el blues. No es exageración: sin este género y sonido, Estados Unidos no tendría el sonido que hoy presume ante el mundo. El rock, jazz, soul, R&B, hip hop… todo carga en sus venas algo del ADN de este estilo tan característico.

Sin embargo, la historia del género no ha sido bonita, pues ha pasado por momentos de dolor, lucha, pobreza y opresión. Es, en su forma más pura, es el reflejo de un pueblo que sobrevivió a base de canciones. Pero para entender bien su importancia, hay que irse hasta los orígenes, a las raíces profundas de una nación que –al igual que su música– nació de una mezcla difícil, marcada por el sufrimiento.

BB King es una de las leyendas más grandes del blues/Foto: Getty Images

El sur de Estados Unidos: la cuna del blues

Para entender el blues, primero hay que comprender en qué clase de Estados Unidos nació y por qué surgió. Después de la abolición de la esclavitud en 1865, los afroamericanos técnicamente y en papel, eran libres… pero en la práctica y lo que realmente pasó, terminaron siendo sometidos a nuevas formas de opresión.

Las leyes de Jim Crow básicamente permitieron la segregación racial en todo el sur del país, creando escuelas separadas, baños, hospitales y demás que alejaban a las personas afrodescendientes de los ‘blancos’. No sólo era legal discriminar: era casi obligatorio y fue algo que estuvo dentro de la sociedad estadounidense por décadas.

La segregación fue una de las situaciones más difíciles que enfrentó la comunidad afrodescendiente en Estados Unidos/Foto: Getty Images

Es precisamente entre 1865 y 1900 en esta región de Estados Unidos, que aparece el blues (sobre todo en el área conocida como el Delta del Mississippi, una zona rural de campos de algodón, pobreza brutal y segregación racial). Aunque el país había abolido oficialmente la esclavitud, para millones de afroamericanos la “libertad” sólo significaba una forma distinta para servir a alguien más.

Las plantaciones seguían funcionando, ahora con trabajadores mal pagados o atrapados en deudas (incluso surgieron nuevos sistemas de trabajo forzado, como el sharecropping, una especie de arrendamiento agrícola donde terminaban debiendo más de lo que ganaban). Estaban en los mismos campos donde antes eran esclavos, ahora bajo una falsa apariencia de libertad. Las oportunidades reales de salir de la pobreza eran prácticamente nulas.

La esclavitud terminó, pero muchos seguían trabajando como tal en los campos de algodón y más sectores/Foto: Getty Images

A esto habría que sumar que la violencia racial era sistemática: linchamientos, ataques y represión política eran parte cotidiana de la vida. Los afroamericanos eran ciudadanos de segunda, sin acceso real a educación, justicia o propiedad. En ese contexto, surgieron las primeras formas de blues. No como un género musical comercial o de entretenimiento, sino como una forma de comunicación y expresión íntima.

Los field hollers (gritos de campo), los work songs (cantos de trabajo), los espirituales y las baladas africanas evolucionaron lentamente hacia un nuevo lenguaje musical, basado en la improvisación, en las escalas pentatónicas africanas y en una estructura emocional de llamada y respuesta. El blues no comenzó en los escenarios ni en los estudios de grabación: inició en los campos de trabajo, en las iglesias, en las calles desoladoras y en las casas viejas.

El blues surgió en medio de un contexto complicado para la comunidad afrodescendiente en Estados Unidos/Imagen ilustrativa: Getty Images

No era música para entretener nada más: era una forma de narrar la vida cotidiana, el sufrimiento, el amor perdido, la nostalgia por un hogar que nunca fue seguro. Era la catarsis en su máxima expresión. Mientras Estados Unidos intentaba vender una imagen de prosperidad y modernidad, el blues recordaba que millones vivían marginados y olvidados.

Los pioneros que dieron forma al género

Los primeros cantantes y músicos de blues, como Charley Patton o Son House, tocaban en plantaciones, lugares de mala muerte, esquinas de calles o fiestas improvisadas. Muchos de ellos ni siquiera tuvieron la oportunidad de grabar un disco en vida. El blues era un lenguaje cotidiano, no un producto comercial. Y al ser transmitido oralmente, se adaptaba de acuerdo a las experiencias de quien lo cantaba.

El Delta Blues, caracterizado por sus guitarras resonadoras, técnicas como el slide (que consiste en pasar barras metálicas o botellas de vidrio sobre las cuerdas de una guitarra) y letras desgarradoras, sería la primera gran manifestación del género.

Los primeros blueseros no pensaban en hacer historia, tocaban simplemente para sobrevivir. A continuación les contamos de algunos de los nombres más importantes de esta primera época, los cuales cambiaron para siempre el destino del género.

Charley Patton : Considerado el “Padre del Delta Blues”, Patton fue uno de los primeros grandes intérpretes. Con su voz rasposa y su guitarra agresiva, narraba la vida rural, las injusticias y el sufrimiento cotidiano.

: Considerado el “Padre del Delta Blues”, Patton fue uno de los primeros grandes intérpretes. Con su voz rasposa y su guitarra agresiva, narraba la vida rural, las injusticias y el sufrimiento cotidiano. Son House : Con un estilo crudo y emocional, House incorporó elementos del gospel en su blues, mezclando espiritualidad y desesperación de manera explosiva.

: Con un estilo crudo y emocional, House incorporó elementos del gospel en su blues, mezclando espiritualidad y desesperación de manera explosiva. Robert Johnson: Quizás el nombre más mítico del blues. Su técnica con la guitarra y sus letras profundas sobre el alma, el diablo y la soledad lo convirtieron en una leyenda. Aunque murió a los 27 años e inauguró este famoso club, dejó una huella imborrable en toda la música moderna.

Robert Johnson es uno de los músicos de blues más famosos de todos los tiempos/Foto: Especial

Estos músicos no sólo hacían canciones con las que se podía identificar su comunidad: contaban historias. Historias que no se podían leer en los libros, pero que quedaban marcadas para siempre en melodías y versos, las cuales se fueron transmitiendo de generación en generación..

De lo rural a lo urbano: la transformación del blues

A partir de 1916 y con la Gran Migración, millones de afroamericanos dejaron el sur y comenzaron a huir hacia el norte industrial, en busca de trabajos y mejores oportunidades para salir adelante. Y sí, junto con ellos, el blues abandonó su lugar de origen y se mudó a estas grandes ciudades de Estados Unidos.

Detroit, Nueva York y más se convirtieron en nuevos centros de vida afrodescendiente urbana, donde el género llegó a nuevas personas. En lugares como Chicago, el blues se electrificó. Se dejaron atrás las guitarras acústicas y se tomaron las guitarras eléctricas, los amplificadores y las bandas de acompañamiento.

Chicago se convirtió en el escenario de un nuevo movimiento de blues/Foto: Getty Images

Así nació el Chicago Blues, un sonido más pesado, más sucio, perfecto para las calles industriales y los bares llenos de humo, que en gran parte terminó siendo la semilla del rock and roll. Para entender mejor esta etapa del blues, acá abajo les contamos brevemente de tres de las figuras más icónicas de aquel momento del género.

Muddy Waters : El rey del Chicago Blues. Su estilo eléctrico, su presencia de escenario y su influencia directa en el nacimiento del rock lo convirtieron en uno de los músicos más importantes del siglo XX.

: El rey del Chicago Blues. Su estilo eléctrico, su presencia de escenario y su influencia directa en el nacimiento del rock lo convirtieron en uno de los músicos más importantes del siglo XX. Ma Rainey : Conocida como la ‘Madre del Blues’ y por sus poderosas habilidades vocales, su enérgica presencia y un estilo de cantar similar a un lamento).

: Conocida como la ‘Madre del Blues’ y por sus poderosas habilidades vocales, su enérgica presencia y un estilo de cantar similar a un lamento). Howlin’ Wolf : Con una voz que parecía un aullido salvaje, Wolf llevó el blues al límite de la intensidad emocional.

: Con una voz que parecía un aullido salvaje, Wolf llevó el blues al límite de la intensidad emocional. Willie Dixon: Compositor, bajista y productor, fue el cerebro detrás de muchos éxitos del blues urbano y, por ende, del rock posterior.

Al mismo tiempo, en Texas surgía otro estilo: el Texas Blues, con exponentes como Blind Lemon Jefferson y más adelante T-Bone Walker, quien popularizó los solos de guitarra eléctrica dentro del género e influyó a leyendas como Jimi Hendrix. También en lugares como Nueva Orleans, la mezcla del blues con ritmos caribeños y música europea dio origen al jazz. Así que sí: mucho de lo que ahora comprendemos como música popular moderna tiene al blues como su base.

Básicamente, sin blues no habría rock and roll (Chuck Berry, Elvis Presley y Little Richard aprendieron directamente de sus raíces blueseras) ni soul (Ray Charles y Sam Cooke empezaron cantando blues) e incluso hip hop (la forma cruda de contar historias del blues es el ancestro directo del rap).

El racismo dentro del género y el papel de la industria musical

Estos artistas no sólo hicieron música, rompieron barreras raciales en la radio, en los clubs e incluso en las mentes y corazones de una juventud blanca a través del blues, que por aquella época empezaba a cuestionar el sistema. Aunque eso sí, a pesar de que los tiempos estaban cambiando, el racismo seguía presente.

A pesar de que el blues ayudó a formar la cultura popular estadounidense, los artistas afroamericanos rara vez fueron reconocidos o recompensados justamente. A principios del siglo XX, la industria musical clasificaba las grabaciones por raza: lo que grababan los músicos negros se vendía como “race records”, para consumidores negros, mientras que la música blanca se promovía masivamente.

Los álbumes de blues se vendían en lugares separados dentro de las tiendas de discos/Foto: Getty Images

Muchos pioneros del blues firmaron contratos abusivos o fueron completamente estafados. Está el caso del propio Robert Johnson, considerado uno de los más grandes artista de la historia del género, quien murió joven, en la pobreza y siendo casi un desconocido. Su música fue redescubierta décadas después por nombres como Eric Clapton, ya como un mito.

Mientras tanto, músicos blancos como Elvis Presley y bandas británicas como los Rolling Stones y Led Zeppelin encontraron en el blues una mina de oro creativa. No se trata de negar el talento de estas bandas y artistas, pero sí de reconocer que buena parte de su éxito se construyó sobre bases que ya habían sido sentadas por artistas afroamericanos muchas veces olvidados o ignorados.

La importancia del blues en la identidad social y musical de Estados Unidos

Más allá de las injusticias, el blues se mantuvo como una forma de resistencia. Era la afirmación de una identidad negra en una sociedad que intentaba suprimirla. Era el testimonio de que, a pesar de cualquier cosa, la vida seguía. Durante la era de los derechos civiles en los años 50 y 60, el género se entrelazó con las luchas políticas.

Artistas como Nina Simone, aunque más cercana al jazz, bebían del espíritu del blues para crear himnos de protesta como “Mississippi Goddam”. La música se convirtió en arma, en bandera, en un megáfono para gritarle al mundo las cosas que estaban mal en el país vecino.

El blues no sólo es un estilo de música, es el lenguaje en el que Estados Unidos empezó a procesar colectivamente su trauma racial y social. Mientras el país construía su “Sueño Americano” para unos pocos, este género contaba la verdad para los demás.

Y es que más allá del contenido político, el blues cambió para siempre la manera de hacer canciones y se convirtió en el corazón del mismo sonido estadounidense. A continuación les mostramos algunos de los elementos de este sonido y estilo que influyeron para siempre a la industria musical.

Su rica estructura musical : La estructura de doce compases, el uso de escalas pentatónicas, el énfasis en la improvisación y el enfoque en la expresión emocional se convirtieron en la base de casi toda la música popular estadounidense.

: La estructura de doce compases, el uso de escalas pentatónicas, el énfasis en la improvisación y el enfoque en la expresión emocional se convirtieron en la base de casi toda la música popular estadounidense. La narrativa de sus letras : El blues puso en el centro la experiencia personal, el “yo”, sentando las bases para el estilo confesional que hoy domina el pop, el hip hop y el folk.

: El blues puso en el centro la experiencia personal, el “yo”, sentando las bases para el estilo confesional que hoy domina el pop, el hip hop y el folk. La técnica instrumental: Desde el uso de bending en las guitarras (estirar las cuerdas para llegar a tonos más altos o bajos) hasta los riffs repetitivos y los patrones de llamada-respuesta (por ejemplo, que un músico cante una frase y la guitarra le conteste a manera de conversación), las técnicas del blues son ahora estándar en todo el mundo.

La estructura musical del blues ha influido en un montón de géneros/Imagen ilustrativa: Getty Images

Algunos artistas que mantienen vivo el sonido y esencia del género

En la actualidad, aunque a veces parece que el blues quedó relegado a un nicho de puristas, la verdad es que su influencia y legado sigue más vivos que nunca. Aunque el mainstream no le rinda el tributo que se merece, este sonido y estilo sigue respirando, pasando a una nueva generación de artistas que se niegan a que muera.

Artistas como Fantastic Negrito, que directamente usan el blues como vehículo de denuncia social, nos recuerdan que los problemas de hace 100 años no han desaparecido, sólo han cambiado de forma. Y al igual que él, hay otros musicazos en estos momentos con la misma esencia que vale la pena checar, como:

Gary Clark Jr. : Mezcla blues con rock y hip hop, usando su guitarra como arma política contra la brutalidad racial, policial y la discriminación contemporánea.

: Mezcla blues con rock y hip hop, usando su guitarra como arma política contra la brutalidad racial, policial y la discriminación contemporánea. Christone “Kingfish” Ingram : A sus 24 años, toca el blues con una autenticidad que conecta directamente con los pioneros del Delta.

: A sus 24 años, toca el blues con una autenticidad que conecta directamente con los pioneros del Delta. Brittany Howard: Su trabajo en solitario sigue explorando temas de identidad, raza y género, todo a través de una sensibilidad profundamente bluesera.

Además, el blues sigue inspirando completamente a otros movimientos, como el renacimiento del folk y el americana, el neo-soul, incluso algunas vertientes del trap y el hip hop alternativo, que retoman la crudeza emocional que el blues perfeccionó. En pocas palabras, el género todavía tiene un peso muy grande en la actualidad.

La trascendencia del blues en la actualidad

Más allá de la nostalgia o la pureza musical, el blues importa porque sigue siendo un lenguaje universal para expresar dolor, amor y lucha. En un mundo donde las desigualdades persisten, donde el racismo sistémico todavía define muchas vidas, este estilo y sonido son un recordatorio de la resiliencia humana.

Escuchar blues es escuchar la historia no oficial de Estados Unidos, la historia de quienes no pudieron escribir los libros, pero sí dejaron canciones. Es la herida que no cierra, el suspiro en medio del caos, la resistencia de un pueblo que se negó a desaparecer y la esperanza de que algún día la tristeza se transforme en algo más.

El blues es el reflejo de la lucha y la resiliencia de la comunidad afrodescendiente en Estados Unidos/Foto: Getty Images

Y es que no solo los músicos se han encargado de llevar el blues a las juventudes. Incluso el cine también ha hecho una gran labor al respecto, haciendo películas directamente sobre su nacimientos, de algunas de las figuras más importantes del género o simplemente tomando su sonido y contexto sociocultural para contar una historia.

Un ejemplo claro es Sinners de Ryan Coogler, la cual mezcla elementos de terror sobrenatural, drama de gángsters, romance, blues y acción a lo largo de un día en la ciudad de Clarksdale, Mississippi, en 1932, en el que una comunidad abre un bar de mala muerte y luego tiene que defenderlo de un ejército de vampiros que crece afuera.

El blues no se trata de mirar al pasado con melancolía, es reconocer la historia de supervivencia, legado y creación cultural de toda una comunidad. Así que la próxima vez que una guitarra los haga suspirar o que una voz rasposa les ponga la piel ‘de gallina’, acuérdense de todo lo que hay detrás. Porque como alguna vez dijo el legendario B.B. King: “El blues es una historia contada con sentimiento. Y mientras haya alguien que sienta, el blues nunca morirá.”