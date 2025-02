Lo que necesitas saber: Te dejamos más abajo las playlist actualizadas para que escuches nuestra selección de mejores canciones de la semana.

A refrescar sus listas de reproducción. Tenemos las canciones de la semana en Sopitas.com, con el resumen de las rolas más cool que escuchamos en los días recientes… Y traemos cositas chidas de Peter Murphy, Toro y Moi, My Morning Jacket, Japanese Breakfast y más.

Acá la playlist canciones de la semana en plataformas

Acá te dejamos la playlist con las canciones de la semana tanto en Spotify como en Apple Music, para que la agarres de donde quieras.

“Swoon” de Peter Murphy con Trent Reznor

Absoluto temazo con todo lo que uno quiere escuchar de Peter Murphy en esta atmósfera genialmente lúgubre, que ahora se inclina un poco más hacia el new-wave que al gothic rock más crudo.

Y lo hace mejor tener a Trent Reznor de Nine Inch Nails como colaborador en un nuevo episodio de este dúo creativo que en años anteriores, ya nos ha entregado cositas bien agradables. Silver Shade, el nuevo disco de Peter Murphy, sale el 9 de mayo y acá les dejamos la canción para que se den esta probadita.

“Not In Surrender” de Obongjayar

Si lo que necesitan es una dosis dura de optimismo y buena vibra, esta canción de Obongjayar es imperdible. Literalmente, el compositor y productor británico la compuso como un himno sobre trabajar duro, superarse y divertirse.

Tiene un ritmo muy… ¿funky? Es como un ritmo bailable al estilo Jamiroquai si hubieran desarrollado su carrera en los 80. Bueno, ustedes juzguen y sobre todo, gocen que está buenaza la rola. A esperar noticias de un posible disco.

“Squid Ink” de My Morning Jacket

Esta es una de las facetas que amamos de My Morning Jacket; de cuando coquetean con el blues rock, un poquito de cosillas de garage rock y la psicodelia. Qué buena rola se aventaron con “Squid Ink” que llega a las canciones de la semana como una de nuestras favoritas.

La inspiración también está chida. El vocalista Jim James dice la compusieron pensando en esas veces que hay personas tan negativas en la vida, que son capaces de llenar una sala con ese sentimiento. Y bueno, la idea es saber salir de ese momento turbio de la vida.

Agárrense que Is, el nuevo disco de My Morning Jacket, llega el 21 de marzo.

“Back In The Game” de Mark Pritchard y Thom Yorke

Entre el cada vez más lejano regreso de Radiohead y el descanso breve de The Smile, Thom Yorke ––que también ha sido bastante criticado por su postura en el conflicto entre Palestina e Israel–– tiene algunas canciones en el cajón.

Bueno, esta llamada “Back In The Game” curiosamente tiene su crédito primario para el productor Mark Pritchard, pero pues Yorke acapara miradas. Como sea, es una canción bastante cínica en su letra y mantiene este sonido de electrónica experimental muy creepy, tanto como el video musical.

¿Se viene nuevo disco de Thom en solitario? Quién sabe, pero de entrada, el título de esta canción podría ser un teaser de que Yorke ‘está de vuelta en el juego’ como solista. Estaremos al tanto de la info.

“Everything Is Peaceful Love” de Bon Iver

¿Quién no quiere que todo sea amor pacífico cuando anda enamorado? Esa es la sensación que Justin Vernon parece explorar en “Everything Is Peaceful Love”, que llega justo en Día de San Valentín para que podamos dedicar si es el caso.

No te preocupes, no es una canción tristona folk que te romperá el corazón. De hecho, parece uno de los trabajos más pop ––dentro de su propio universo minimalista claro–– que Bon Iver ha hecho jamás. Y lo mejor: luego del EP que lanzó el año pasado, Justin vuelve con un disco de larga duración SABLE, fABLE listo para lanzarse el 11 de abril.

“Way of the Exploding Dickhead” de Mclusky

Mclusky ya habían regresado en 2020 y en años recientes, se echaron un EP para ir calando el terreno de lo que entregarían pronto en el formato largo. Y bueno, a 20 años de su último disco de larga duración, la icónica banda de noise rock inglesa ya tiene en la mira su cuarto material bajo el nombre de the world is still here and so are we, que sale el 9 de mayo.

El anuncio del disco lo hacen con la canción “Way of the Exploding Dickhead” que tiene un sonido crudo e irreverentemente denso que nos habla de cómo la gente puede llegar a ser un poco absurda ––por no decir idiota según la visión de la banda–– en estos días.

Y de hecho, la inspiración de la canción va por ahí, pues Mclusky dice que la letra toma de referencia la enorme emoción que causa el aumento de precio de los boletos para ver a una banda tocar bien, aunque sea de lejos. Se ve que el disco va a tener una buena dosis de humor y crítica.

“Daria” de Toro y Moi con Kenny Beats

Toro y Moi viene de un 2024 muy cool donde Chaz Bear (el genio detrás del proyecto) entregó un muy buen disco titulado Hole Erth. Y curiosamente, este álbum tuvo una edición en formato físico exclusiva para Japón donde venía esta gran canción llamada “Daria”.

Así como lo leen: No había llegado esta canción a otros países… hasta ahora. Y la verdad es que, querido Chaz, por qué nos privaste un rato de esta joya. El sencillo llega con la colaboración de Kenny Beats y bueno, es un temazo total que no entendemos cómo quedó fuera de las versiones digitales. Qué envidia con los fans japoneses, verdaderamente.

“Mega Circuit” de Japanese Breakfast

Jubilee, el aclamado disco de 2021 de Japanese Breakfast, tenía un encanto indie lleno de ternura e incluso influencias ochenteras como en “Be Sweet”. Pero parece que Michelle Zauner está lista para dar un giro importante en cuanto a texturas y temáticas tanto sonoras como líricas.

Su nuevo disco, For Melancholy Brunettes (& sad women), sale el 21 de marzo y parece que tendrá una atmósfera más melancólica, y el título por sí mismo lo refleja. Al menos así se nota en sencillos como “Mega Circuit”, muy influenciado por estilos como el folk rock y el country-blues. Con esta canción, despierta todavía más la expectativa sobre la nueva etapa que Japanese Breakfast.

“Ahora que no estás” de Sofi Mayen

Todo apunta a que el 2025 será el año de Sofi Mayen para no solo retomar su carrera solista, sino llevarla al siguiente nivel. Y se ve que viene con todo luego de que lanzó hace unos días el sencillo “Ahora que no estás”.

La producción es una cosa bárbara. El arreglo de guitarra acústica te hace pensar que esto será una balada sencilla pero pegadora… Y de pronto entran algunos arreglos de sintetizador o teclados muy atmosféricos acompañados de un ritmo electrónico medio trip-hopero.

Es de esas sorpresas que satisfacen mucho escuchar y que muestran las ganas que la artista tiene de experimentar con producciones más modernas y ambiciosas. Y la letra ni se diga… directo al cora. Si se viene nuevo disco, con esta rola se antoja que lleguen más avances.

“Imagínate” de Hello Seahorse! con Leo Rizzi

A Hello Seahorse! le queda bastante bien el synth-pop y esta canción, “Imagínate” a lado de Leo Rizzi, es la prueba. Pero el valor de la canción se encuentra no solo en el sonido, sino en el mensaje que apela a desconectarnos de lo abrumadora que puede ser la vida cotidiana en medio de tanta sobre estimulación ya sea tecnológica, laboral o lo que sea.

A veces, es necesario desconectarnos y disfrutar de la vida real, de los pequeños detalles; de dar ese salto de fe para recordarnos qué es lo que nos hace humanos. Y claro, estamos tan agobiados constantemente que a veces solo queda imaginarse esa desconexión.

“All My Friends Are Ghosts” de vōx

Cuando se trata de formar un vínculo afectivo, internet es un lugar demasiado engañoso. Y en ese sentido, el tema de establecer una amistad no es sencillo. Al final, ¿qué tanto puedes realmente confiar en alguien que solo conoces a través de una pantalla o a lo lejos? ¿Qué tan acompañados estamos realmente?

Es por eso que “All My Friends Are Ghosts” de vōx llega a las canciones de la semana. Esta canción es una exploración de la soledad, la amistad en los tiempos modernos y la búsqueda de una conexión humana, inspirada por la vez que la cantante se mudo a Los Ángeles y no conocía a nadie, lo que la hizo pasar demasiado tiempo en redes sociales.

Y luego, con la pandemia y el aislamiento, vōx sintió que volvía a pasar por algo similar, por lo que retomó la composición de esta canción que es el nuevo adelanto de su disco debut, listo para salir el 9 de abril. Además, la producción es impresionante, apareciendo como una balada lúgubre a piano hasta convertirse en una coda llena de tristeza… y luego en un emo-trap inquietante.

Menciones Honoríficas en las canciones de la semana

