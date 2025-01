Lo que necesitas saber: "Break On Through (To the Other Side)" es un himno de The Doors y cuya historia es igual de fascinante que la propia canción.

Hay canciones que definitivamente, sin exagerar, la historia de la música sería muy distinta (sobre todo la del rock). Y de plano, en esa categoría entra “Break On Through (To the Other Side)”, la alucinante rola con la que debutó y se dio a conocer una de las bandas más importantes e influyentes de todos los tiempos: The Doors.

A mediados de los 60 y tras pasar por diversos grupos, Jim Morrison, Ray Manzarek, Robbie Krieger y John Densmore se juntaron para crear música. Influenciados por el rock, el blues, la poesía y la psicodelia (que estaba a todo lo que da en aquella época), empezaron a componer sus primeras canciones y a tocar en lugares relevantes de la escena de Los Ángeles, donde hicieron mucho ruido.

The Doors en 1967/Foto: Getty Images

“Break on Through (To the Other Side)”, la canción con la que debutó The Doors

Tras varios meses dando actuaciones hipnóticas, en 1966, Elektra Records decidió firmar a The Doors, quienes comenzaron a preparar todo para la grabación de lo que sería su álbum debut homónimo. Sin embargo, antes de lanzarlo oficialmente, la banda le dio al mundo una probadita de lo que eran capaces con su primer sencillo, llamado “Break on Through (To the Other Side)”.

Fue el 1 de enero de 1967 –sí, en pleno Año Nuevo– cuando la agrupación californiana estrenó esta rola, la cual no tuvo el éxito esperado en las listas de popularidad, pero que sin duda, fue revolucionaria para su época en varios sentidos, mezclando el rock con sonidos poco comunes junto a nuevas formas de transmitir pensamientos y sentimientos a través de las letras.

En un inicio, podría parece que “Break on Through (To the Other Side)”, es una rola de amor rara, porque combina frases románticas con otras casi siniestras. Sin embargo, en esta canción, Jim Morrison habla poéticamente sobre cambiar las cosas y alterar el orden establecido de la sociedad, un tema recurrente en sus composiciones pero que en ese entonces, no se había tocado en una canción y mucho menos en el rock.

Durante una entrevista en 1967, Morrison declaró que escribió la rola mientras cruzaba los canales de Venice, en California, y que suponía que se inspiró en una chica que conocía en aquel momento. Pero Jim fue más allá, pues siendo un clavado en la poesía y la literatura, tomó para la letra algunas frases del libro City of Night, que el autor estadounidense John Rechy publicó en 1963.

Jim Morrison se inspiró en varias cosas para escribir la letra de “Break on Through(To the Other Side)”/Foto: Getty Images

En esa obra, Rechy escribe sobre “el otro lado” en referencia a Hollywood, que parece ser un mundo completamente diferente al que vivimos los simples mortales. También hay un pasaje donde escribe, “lugar a lugar, semana a semana, noche a noche”, que Jim Morrison también utilizó para “Break On Through (To the Other Side)”.

La censura de esta canción y las influencias detrás de la música

Las letras de Morrison eran transgresoras y la de esta canción no se salvó de la polémica, pues Elektra Records censuró el estribillo (el que dice “She gest high”) porque para la disquera, el uso de la palabra “high” hacía referencia al uso de drogas (y sí, muchos la utilizan para decir que están drogados). El productor Paul Rothchild apoyó esa decisión, pues pensó que eso limitaría el potencial de difusión de la rola y convenció a The Doors para que la quitaran.

La versión oficial de “Break on Through (To the Other Side)” tiene esa parte cortada, pues solo se escucha “She gets” y un soplido (que para ser honestos, suena raro, como si le faltara algo). Sin embargo, durante sus presentaciones en vivo la banda llegó a cantar la letra como estaba originalmente planeada y en reediciones podemos apreciar esa parte sin censura, con la palabra “high” donde debía ir.

Musicalmente hablando, esta canción de The Doors también fue una locura y revolucionaria, pues combinó varios géneros. Robbie Krieger declaró que el riff de guitarra que tocó se inspiró en el cover de “Shake Your Money Maker” de Paul Butterfield Blues Band (el grupo que acompañó a Bob Dylan en su polémico concierto en el Newport Folk Festival de 1965), la cual le dio esa vibra bluesera a la melodía principal.

Por su parte, tanto Ray Manzarek y John Densmore afirmaron que sus partes en el teclado y batería respectivamente dentro de “Break On Through (To the Other Side)”, se basaron en el bossa nova, ritmo originario de Brasil que a mediados de los 60 estaba de moda en varias partes del mundo. Específicamente, los influenció la música del dúo conformado por João Gilberto y Stan Getz.

Como ya lo sabrán, The Doors no tenían un bajista oficial dentro de la banda y muchas veces recurrieron a músicos de sesión para que grabaran este instrumento en sus discos. Sin embargo, el encargado de componer dichas partes y tocarlas en vivo era Manzarek con el clásico Fender Rhodes, quien para la línea de bajo de esta canción presuntamente se inspiró en “What’d I Say” de Ray Charles.

La innovadora campaña de promoción para “Break on Through (To the Other Side)”

Por si no fuera suficiente hacer algo diferente con la letra y el sonido, la agrupación también innovó con la promoción de “Break on Through (To the Other Side)”. Resulta que el jefe de Elektra Records, Jac Holzman pidió que se grabara una película promocional para darle vuelo a la canción, y ese trabajo se lo encargaron a Mark Abramson, quien era artista y productor del mismo sello discográfico.

Acá no se quebraron la cabeza, pues solo grabaron a The Doors tocando la rola y se enfocaron en Jim Morrison, por ser la cara más visible y frontman de la banda. Esto lo editaron en un clip que enviaron a muchas televisoras con la esperanza de que lo mostraran al aire. Sin embargo, como el grupo aún eran nuevos, casi nadie transmitió este material. Aún así, le sacaron provecho al proyectarlo en algunos conciertos que dieron en 1967 y 1968.

Aunque esta idea en su época resultó ser un “fracaso”, la agrupación demostró que estaba muy adelantada, pues junto a The Beatles, fueron de los primeros en crear estas películas para acompañar el lanzamiento de sus canciones y sentaron las bases para lo que años más tarde conoceríamos como los videos musicales. Pero eso no fue lo único que innovaron con este temazo.

Elektra Records también promocionó el álbum debut de la banda con un cartel publicitario en ell Sunset Boulevard en Hollywood con una foto de los integrantes y la frase: “The Doors Break On Through With An Electrifying Album” (“The Doors irrumpen con un álbum electrizante”). Quizá esto no sea tan impresionante, pero fue el primer espectacular para darle promoción a un grupo de rock que se exhibió en esa zona y atrajo a mucha gente que aún no los conocía.

Esta canción es un verdadero clásico de The Doors

Con el paso de los años, “Break on Through (To the Other Side)” se convirtió en un clásico de The Doors y un himno de la música de los 60, pues estamos seguros que muchos conocieron a Morrison y compañía gracias a este temazo. Sin embargo, más allá de definir en parte lo que fue esta bandota, la canción trascendió generaciones y medios, pues la pudimos escuchar en un montón de lados.

Para que se den una idea, ha sonado en películas y series como Forrest Gump, Los Simpson, Deliver Us From Evil y Minions. Aunque también formó parte del soundtrack de videojuegos del tamaño de Rock Band 3, Tony Hawk’s Underground 2 y Burnout Revenge. Es más, en 2012 la NASA la eligió para que se escuchara en Marte durante una misión espacial, así que este rolón ya salió de este planeta.

Te puede interesar