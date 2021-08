Estos son 9 videojuegos que merecen tener una adaptación para el cine o TV

El mundo de los videojuegos y la industria cinematográfica van de la mano constantemente. Comúnmente, cuando una película tiene éxito potencial, vemos que para la promoción se libera un videojuego y de ahí podemos rescatar algunos bastante buenos de franquicias como Harry Potter o Toy Story.

Sin embargo, cuando se invierten los papeles, el asunto se pone más curioso. Es decir, que una historia pase de las consolas a la gran pantalla o incluso a la televisión, es una fórmula que puede resultar tan maravillosa como infructuosa. Y ejemplos tenemos muchos: The Witcher, Resident Evil, Sonic the Hedgehog, Mortal Kombat… en fin, hay una larga lista de estos casos que nos dan una idea del potencial que las franquicias gamer tiene para ser llevadas a otros terrenos del entretenimiento.

Y aunque pueden ser tan buenas como malas, no cabe duda que hay un montón de historias con las credenciales suficientes para adaptarse a la pantalla grande o chica. Así que en el siguiente listado, recabamos algunos videojuegos que podrían ser adaptados sin problema al cine o la televisión.

Red Dead Redemption

Sin temor a equivocarnos, Red Dead Redemption es una las franquicias más populares de la última década por mucho. Esta saga sería perfecta para hacer una muy buena película o serie de ambientación western y es más, nos atrevemos a decir que una hipotética producción cinematográfica, bien trabajada y dirigida, reavivaría dicho género.

El juego sigue reconocido forajido John Marston a lo largo del Viejo Oeste mientras intenta dejar su pasado como bandido. Ahora, él quiere llevar una vida pacifica con su esposa e hijo. Sin embargo, unos oficiales de la recién formada FBI capturan a sus familiares y chantajean al protagonista diciéndole que si quiere volver a verlos, debe ayudar a las autoridades para que capturen a dos antiguos socios suyos.

Todo esto desatará una persecución en la que John deberá retomar viejas costumbres, contactos y establecer lazos de confianza con otras personas… Y lo mejor: el final podría parecer alentador, pero se torna más trágico de lo que uno pensaría. A inicios del 2021, se corrió el rumor sin mucha fuerza de que Sony ya tenía un proyecto en fase de desarrollo, pero nada concreto al final de cuentas.

Eso sí, los fan-made no se han hecho esperar y por ahí en internet, se popularizó uno donde ponían a Kit Harington (Jon Snow de Game of Thrones) en la piel de Marston. No luce nada mal la idea a pesar de ser una creación de un fanático. Nosotros proponemos a Quentin Tarantino para el proyecto.

Sekiro: Shadows Die Twice

Japón es cuna de grandes historias sobre poderosos guerreros, tanto en la ficción como en la vida real. Así que no se nos haría nada raro que en el futuro, algún estudio de animación local o hasta una gran productora cinematográfica internacional se anime a tomar la historia de Sekiro: Shadows Die Twice para una película.

Por supuesto, hablaríamos de una historia llena de acción y sangrientas batallas a muerte. ¿Sería un éxito? Eso depende de cómo se dirija, pero la trama del juego tiene todo para triunfar en la pantalla grande o chica. Este juego nos posiciona en el Japón feudal de la era Sengoku, donde controlaremos al shinobi (guerrero ninja) conocido como Lobo.

El conflicto estalla cuando un poderoso clan de la realeza ve amenazados sus intereses y entonces, va en busca de las habilidades místicas de Kuro, un chico de linaje celestial cuyo poder ayudaría a conformar un ejército inmortal. El clan se lleva por la mala a Kuro y en el camino, dejan gravemente herido a Lobo, quien es el guardaespaldas del joven raptado.

El shinobi, a quien le han mutilado un brazo, despertará solo para darse cuenta que su protegido ha sido secuestrado… ahora con una prótesis, armamento especial y su ingenio en combate, deberá ir a rescatarlo… No por nada este título se llevó el galardón a Mejor Juego del Año en los Game Awards de 2019.

Outlast

Sabemos que el mercado del survival horror en los videojuegos lo domina a históricamente la franquicia de Resident Evil, que dicho sea de paso tiene en la mira muchos contenidos para la televisión y el cine en el futuro. Sin embargo, hay muchos otros videojuegos del género como Outlast, el cual merece más reconocimiento del que ya goza.

Y es que aunque su argumento resulta un poco complicado de hilar al principio, no cabe duda que se trata de una historia potencialmente perturbadora y tensa. Imagínate esto: un periodista de investigación debe acudir a un hospital psiquiátrico a investigar los supuestos experimentos inhumanos organizados por una siniestra corporación.

Cadáveres tapizan el lugar, pero lo realmente aterrador es el sinfín de pacientes y personal del psiquiátrico que actúan tan erráticamente que parecen estar poseídos. A medida que la investigación continúa, el periodista se da cuenta que detrás de todo el misterio se encuentra un viejo científico alemán traído desde la Alemania Nazi, mismo que ha logrado usar biotecnología para crear a una entidad casi sobrenatural. La ciencia, la religión y el horror nunca se habían vinculado tan intensamente en un juego… y en no nos queda duda de que una película bajo esta premisa, sería un hitazo.

Celeste

Empecemos mencionando que Celeste, lanzado apenas en 2018, es considerado uno de los mejores videojuegos de los últimos años... y esto sin la necesidad de ser deslumbrante en el aspecto tecnológico o visual. Pero no te dejes engañar por su aparente visualización en 16 bits; este título es más emocionante y adictivo de lo que podrías creer.

¿Por qué serviría para adaptarlo al cine o la televisión? Pues bien, por su trama, sería una espectacular entrega de fantasía, una de esas que llega incluso a resultar inspiradora. En el juego, controlamos a Madeline, una joven que se dispone a escalar la mítica montaña Celeste a pesar de las advertencias que se le dan.

Pero en este viaje, en el que se va haciendo de algunos amigos entrañables y en el que descubre un mundo lleno de magia, descubrimos que ella es una chica atormentada, llena de pesadumbres y problemas de salud mental. Su alter-ego, Badeline, se desprende de ella y le empieza a hacer la vida de cuadritos en la escalad. Esta versión negativa de la protagonista es, de hecho, el cúmulo de todos sus miedos e inseguridades.

No por nada este juego ganó dos premios en los Game Awards de 2018 y además, estuvo nominado a Juego del Año. Ahí se los dejamos nomás pa’ que vean la calidad de historia y videojuego del que les hablamos.

Little Nightmares

Imagínate una combinación de Alicia en el país de la maravillas (la versión de Tim Burton) con El extraño mundo de Jack y algunos elementos del cine de terror más puro… Sí ese híbrido alguna vez se materializara, seguramente se parecería mucho a lo que nos ofrece Little Nightmares.

En esta aventura, controlamos a una niña conocida como Six, quien despierta a bordo de un barco al que le llaman The Maw habitado por gigantescas criaturas aterradoras (de verdad que se rifaron con su diseño porque sí lucen bastante perturbadoras). A bordo de esa nave, descubrimos que estos enormes monstruos han estado capturando niños para comérselos.

La pequeña Six deberá escapar de esta pesadilla, pero por supuesto que no será nada fácil ya que algunos de estos peligrosos seres se han percatado de sus intentos por huir. Y aunque en apariencia ella es pequeña, sacará el coraje suficiente para enfrentar brutalmente esta amenaza. Literalmente, en algún pasaje de la historia, ella desmembra a uno de los monstruos. Si lo pensamos bien, Tim Burton es una buena opción para dirigir una adaptación ¿no?

Metroid

A nuestra lista llega un videojuego clásico, de esos que nos siguen emocionando con cada título que sale (sobre todo ahora que regresará a nuestras consolas en este 2021 con nueva entrega). Como ya lo leyeron en el subtítulo, se trata de Metroid.

Y no nos aferramos a uno de sus juegos en especial pues cualquiera funcionaría. Tan solo piénsenlo: la legendaria Samus Aran en una misión por el universo y batallando con cualquiera cantidad de extraterrestres siniestros y piratas espaciales… Podría funcionar como una buena película de varios episodios -siempre y cuando se desarrolle una historia convincente- o una serie al estilo The Mandalorian. ¿Un western espacial? La idea no luce nada mal…

En el pasado, ya se ha analizado la idea de llevar Metroid tanto al cine como a la TV, pero Nintendo ha frenado esos intentos dado que debería tener un guión que les agrade por completo. Y por ahí, actrices como Brie Larson (nuestra querida Capitana Marvel) incluso han expresado su interés por interpretar a Samus en un hipotético proyecto cinematográfico.

Hellblade: Senua’s Sacrifice

Perdonarán ustedes la exageración, pero debemos decirlo con todas sus letras: Hellblade: Senua’s Sacrifice es uno de los videojuegos más épicos de al menos, los últimos 10 años. Mucho de eso se le debe a la brutalidad de la acción en pantalla, lo impactante y hermoso de su propuesta visual, además de su envolvente e intenso argumento. Además, el hecho de que se desenvuelva en una ambientación nórdico-celta lo hace todavía más interesante.

Aquí, tomamos control de la guerrera conocida como Senua, quien pretende entrar a los terrenos de Helheim para enfrentar a la diosa Hela y así, salvar el alma de su amante. A medida que avanza la historia, nos damos cuenta que la protagonista también lidia con un tormentoso pasado relacionado con su familia, el abuso emocional y físico de su padre, el destierro y la muerte de un pueblo, del cual se siente responsable.

Según su concepción en primer instancia, la muerte de su amado también fue su culpa. Por eso, ella recurrentemente tiene ataques de psicosis y se le ve severamente atormentada, pero en medio de todo eso, también se le muestra como una guerrera formidable. Al final, cuando por fin enfrenta a Hela y logra derrotarla, se da cuenta que ella no fue culpable de la muerte de nadie y logra controlar sus demonios y la oscuridad que pesaban dentro de ella.

Esta es -con el permiso de su redactor en turno- una trama increíble como para una serie de televisión, sobre todo porque el final del videojuego queda abierto rumbo a la segunda entrega. Hay mucho potencial para darle un tratamiento estilo The Witcher, Game of Thrones o Xena, la princesa guerrera, pero llevado a su parte más brutal.

What Remains of Edith Finch

Este título fue una de las grandes sorpresas del 2017 y -debemos decirlo- no precisamente por su jugabilidad. De hecho, es un videojuego de exploración en toda la extensión de dicho concepto. Y aunque en primera instancia eso podría no lucir tan atractivo o bastante sencillo en comparación con otros juegos contemporáneos, lo cierto es que el argumento que nos enseña cada vez que avanzamos, te obliga a continuar y terminarlo.

En What Remains of Edith Finch, nuestro personaje se embarca en viaje dentro de una vieja propiedad de los Finch, una familia de la que se cree estaba maldita. ¿Por qué? En cada generación, la mayoría de los familiares morían y solo quedaba uno, destinado a continuar de alguna forma con el legado. Nuestro trabajo será recorrer esta vieja casa y tratar de descubrir a qué se debe esta supuesta maldición o qué es lo que en realidad sucede. Por supuesto, nuestro jugador es un miembro de esa familia.

A medida que recorremos las recámaras y cada rincón de la mansión, nos encontramos con todo tipo de recuerdos de familiares y la imagen de su muerte… Si podemos describir este juego de alguna manera, podríamos decir que sus desarrolladores, Giants Sparrow y Annapurna Interactive, supieron cómo llevar una historia hecha para el cine al terreno de las consolas.

No dudamos ni tantito que esta trama tiene todo para llegar a la gran pantalla.

Disco Elysium

A veces no lo vemos, pero los últimos años hemos visto cómo varios videojuegos revolucionan distintos géneros de la industria. En el caso de los juegos de rol, podemos decir con seguridad que Disco Elysium ha llevado a otro nivel esta rama de la industria gracias -más que nada- a su cruda historia.

Para este juego, controlamos a un detective decadente. Al inicio, el hombre despierta en un cuarto de hotel hecho pedazos, con una resaca para morirse inducida por su excesivo uso de alcohol y drogas. Su nivel de intoxicación es tanto que incluso tiene amnesia; no sabe quién es ni que hace en ese lugar.

Poco a poco se dará cuenta que ha sido enviado a investigar la muerte de una persona, quien yace colgada en un árbol en la parte trasera de una cafetería. Poco a poco, el detective recuerda su misión y lo que ha hecho en las últimas horas. Así, descubre que el fallecido, quien aparentemente fue linchado, estaba involucrado en un pleito con peligrosos grupos de choque de algunas organizaciones corruptas y más.

Lo genial de este juego, es que nosotros decidimos cómo resolver el caso: lo podemos hacer tomando buenas decisiones y apegándonos al ‘deber ser’… o podemos convertirnos en el brutal policía corrupto. Si este juego fuera una película o una serie, debería ser una combinación de Memento de Christopher Nolan con Transpotting y un toque de cualquier buena saga de la Ley y el Orden.