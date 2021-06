Samus regresa: ¡Nintendo anuncia el lanzamiento del nuevo ‘Metroid Dread’!

Nintendo anda con todo como era de esperarse… Este martes, la Expo E3 fue el escenario para que el gigante japonés de los videojuegos llevara a cabo una nueva muestra de los que nos tiene preparado para el futuro. Y en medio de todos los increíbles títulos que se mostraron, sorprendió el anuncio de Metroid Dread.

Así es, queridos gamers. La famosa franquicia de acción y aventura espacial está en camino de entregarnos un nuevo juego que llegará a Nintendo Switch luego de varios años de espera. Checa a continuación todo lo que se reveló sobre esta entrega.

Una vez más, Samus se prepara para una aventura extrema en el espacio. Nuestra protagonista volverá a recorrer escenarios repletos de amenazas conocidas como E.M.M.I, unos robots de extracción de ADN que nos mantendrán al filo del asiento.. En la demostración del gameplay en la reciente Nintendo Direct, los desarrolladores comentaron que este juego incluso tendrá una sensación más amenazante que en las sagas pasadas.

Otro de los aspectos más destacadas es la fluidez de juego que tendrá, además de que -destacan los desarrolladores- estará más inclinado a la acción. Metroid Dread, que también se le conoce como Metroid V, retoma la perspectiva clásica de los títulos de antaño, pero mejora las gráficos en 2D.

Con este juego, la franquicia celebra su 35 aniversario en 2021 y además, rompe una racha de cuatro años sin un nuevo título. Habrá qué ver qué otras sorpresas nos tiene preparados. Por lo mientras échale un vistazo al genial tráiler de revelación.

Ahora sí, vayan haciendo el ahorrito porque Metroid Dread llega este mismo año a Nintendo Switch. Lo mejor es que no tendremos que esperar tanto pues podremos entrarle al juego el próximo 8 de octubre, de acuerdo con lo que mencionaron los desarrolladores en el Nintendo Direct de este martes.

Otro detalle que se reveló junto con la fecha de lanzamiento es que ese mismo día, se podrán a la venta las figuras amiibo tanto de la nueva Samus como del robot E.M.M.I que aparecen en el tráiler de revelación. Ya puedes ir pre ordenando el juego, así que no esperes más.

Have an early look at the #MetroidDread Samus and E.M.M.I. #amiibo figures, releasing alongside the game on 10/8! pic.twitter.com/E3FSDgHzaa

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) June 15, 2021